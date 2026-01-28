Работа в энергетике, молодая жена и рождение сына: Максиму Киселёву 45. Чем сегодня занимается звезда «Однажды в России»?
29 января известному российскому артисту, актёру и юмористу Максиму Киселёву исполняется 45 лет. Он прославился как капитан смоленской команды КВН «Триод и Диод», стал одним из ярких участников шоу «Однажды в России» и сделал собственную актёрскую карьеру на телевидении и в кино. Его узнаваемый сценический образ и умение работать в разных форматах сделали Киселёва заметной фигурой российской индустрии развлечений. О том, как складывался его творческий путь и что известно о его личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Максима Киселёва: детство и образованиеМаксим Киселёв родился в Смоленске 29 января 1981 года. Склонность к иронии и способность воспринимать жизнь через призму юмора во многом определили его будущий профессиональный путь.
После окончания школы он поступил в филиал Московского энергетического института в родном городе, выбрав факультет энергетики и электротехники. Именно в студенческие годы Киселёва впервые настиг КВН, хотя переход в мир юмора происходил постепенно и без первоначальной нацеленности на актёрскую карьеру.
Первая профессия и работа в энергетикеЗавершив обучение в 2004 году, Киселёв трудоустроился по специальности в «Смоленскэнерго». Он работал экономистом в департаменте снабжения и зарекомендовал себя как ответственный сотрудник. Фотография артиста даже была размещена на Доске почёта предприятия. Однако после реструктуризации отдел сократили, и Киселёв оказался без работы. Этот момент стал поворотным: артист решил полностью сосредоточиться на КВН.
Случайный старт в КВН и восхождение «Триода и Диода»Интерес к миру юмора возник у Киселёва неожиданно: на первом курсе он зашёл к однокурснице за конспектом лекций, а взамен получил условие выступить на посвящении в студенты. Он подготовил шутки и мини-сценки, которые были тепло приняты.
В 1998 году Киселёв присоединился к смоленской команде КВН «Триод и Диод». Коллектив существовал уже четыре года, однако именно после появления Киселёва команда начала добиваться успехов на фестивалях. Характерный образ — хмурый блондин, ростом около 175 см, в роли чуть нагловатого провинциала — быстро стал узнаваемым. Коллеги по юмору шутливо называли Максима «самым образованным гопником России».
Кульминацией выступлений стала победа в Высшей лиге КВН. После этого команда завершила карьеру в клубе, однако продолжила выступать с концертными программами, а Киселёв параллельно занялся редакторской работой в нескольких лигах КВН.
Карьера Киселёва на телевиденииПосле расставания с карьерой квнщика Киселёв переключился на телевизионные проекты. В 2014 году он вошёл в состав шоу «Однажды в России» на ТНТ, где вместе с другими бывшими игроками КВН исполнял скетчи и юмористические зарисовки.
Также артист участвовал в шоу «Смех в большом городе», продюсером которого выступил Александр Масляков-младший. Ведущими проекта были Александр Гудков, Тимофей Куц и Сергей Писаренко. Формат строился на юмористическом поединке команд, представленных медиаперсонами.
В 2018 году Киселёв появился в программе «Кто хочет стать миллионером?». Пара с Дмитрием Соколовым из «Уральских пельменей» выиграла 200 тысяч рублей. Позднее артист отмечал, что получение выигрыша затянулось, но участие оставило положительные впечатления.
Позже юморист стал участником «Шоу большой страны». В сентябре 2021 года он вместе со Светланой Пермяковой исполнил номер «Случай в сельской семье». Спустя два года Киселёв присоединился к проекту «Истории большой страны» на телеканале «Россия-1», где его сценическими партнёрами стали Мария Кравченко, Алексей Маклаков и Станислав Дужников.
Участие в кино и съёмках сериаловПо словам артиста, он не раз проходил кастинги для сериалов и успел сыграть эпизодические роли. Среди примеров — персонаж посетителя больницы в комедии «Одной левой», где Киселёв встречался на съёмочной площадке с Михаилом Галустяном, выступившим продюсером фильма. В проекте также участвовали Константин Крюков, Полина Гагарина и Дмитрий Нагиев, общение с которым Киселёв называл особенно приятным.
Со временем востребованность артиста в кино росла. Он получил роль одного из центральных героев в комедии «Камера! Мотор!», премьера которой состоялась в марте 2024 года и рассказывала историю из жизни 90-х годов.
Затем последовала работа над пародийным ремейком советской комедии «Небриллиантовая рука». Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а премьера состоялась к Новому году на канале ТНТ. Киселёв сыграл помощника управдома.
Кроме того, Киселёв пробовал себя в блогинге. Вместе с супругой он создал серию вайнов, где их персонажей называли Жосткий и Бомба — шутливые прозвища, используемые парой в повседневной жизни.
В начале 2020 года артист перенёс трансплантацию волос и публично рассказал о процедуре в личном блоге. Он документировал этапы операции и восстановления, делился рекомендациями и результатом, что привлекло внимание подписчиков и желающих повторить подобный опыт.
Личная жизнь Максима Киселёва: семья, супруга и детиЛичная жизнь артиста сложилась благополучно. В 2013 году Киселёв познакомился с Марией Цыганковой — уроженкой Смоленска, младше его на десять лет. Она не была связана с шоу-бизнесом: Мария работала в сфере моды в Москве, однако ради отношений вернулась в родной город.
По словам Цыганковой, первое впечатление о Максиме оказалось сдержанным. Она оставила рабочий номер телефона и не спешила отвечать на сообщения, однако настойчивость шоумена сыграла свою роль, и спустя время девушка решила дать шанс будущему супругу. В 2016 году Киселёв сделал Марии предложение, а летом 2017-го пара официально оформила отношения. Сначала состоялась регистрация брака в загсе, а через три дня — свадебное торжество на природе в колониальном стиле.
После празднования молодожёны отправились в путешествие на морское побережье. На личной странице артист делился фотографиями и видеороликами из Доминиканы, где супруги провели медовый месяц.
В 2020 году в семье произошло пополнение: у пары родился сын Тимофей. Киселёв открыто подчёркивал, что стремится посвящать свободное время жене и ребёнку.
Максим Киселёв сейчасНа сегодняшний день Киселёв остаётся востребованным артистом. Он продолжает участвовать в телевизионном шоу «Однажды в России», а изменения в его творческой биографии вызывают интерес у подписчиков личного блога.
Отдельное место в деятельности артиста занимает театральная сцена. В 2025 году Киселёв принимал участие в постановках «Любовнички» и «Отдам бывшего в хорошие руки».
Важным этапом в карьере стал комедийный проект «Гуляй, шальная!», кадры со съёмок которого артист публиковал в социальных сетях. Среди его коллег по площадке были Марина Федункив и Максим Лагашкин.
Также в производстве находился спин-офф картины «Камера! Мотор!» под названием «Мотай», где Киселёв снова появился в образе Гаврилы.
Осенью артист принял участие в съёмках экстремально-развлекательного проекта «Выживалити. Змееловы». В числе участников оказались телеведущая Маша Малиновская, певец Алексей Кабанов и актриса Анастасия Калашникова.