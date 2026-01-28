Работа в энергетике, молодая жена и рождение сына: Максиму Киселёву 45. Чем сегодня занимается звезда «Однажды в России»?

28 января 2026, 16:43

Максим Киселёв (фото: Instagram* / max_kiselev)

29 января известному российскому артисту, актёру и юмористу Максиму Киселёву исполняется 45 лет. Он прославился как капитан смоленской команды КВН «Триод и Диод», стал одним из ярких участников шоу «Однажды в России» и сделал собственную актёрскую карьеру на телевидении и в кино. Его узнаваемый сценический образ и умение работать в разных форматах сделали Киселёва заметной фигурой российской индустрии развлечений. О том, ​как складывался его творческий путь и что известно о его личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Максима Киселёва: детство и образование Первая профессия и работа в энергетике Случайный старт в КВН и восхождение «Триода и Диода» Карьера Киселёва на телевидении Участие в кино и съёмках сериалов Личная жизнь Максима Киселёва: семья, супруга и дети Максим Киселёв сейчас

Биография Максима Киселёва: детство и образование

Первая профессия и работа в энергетике

Максим Киселёв (фото: Instagram* / max_kiselev)

Случайный старт в КВН и восхождение «Триода и Диода»

Карьера Киселёва на телевидении

Максим Киселёв (фото: Instagram* / max_kiselev)

Участие в кино и съёмках сериалов

Максим Киселёв (фото: Instagram* / max_kiselev)

Личная жизнь Максима Киселёва: семья, супруга и дети

Максим Киселёв с семьей (фото: Instagram* / max_kiselev)

Максим Киселёв сейчас