«Я была виновата»: Ольга Бузова рассказала о ревности и абьюзе со стороны Дмитрия Тарасова
Роман Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова давно остался в прошлом, однако новые детали их отношений продолжают всплывать. В интервью Лауре Джугелии певица призналась, что в браке сталкивалась с ревностью и, по её словам, абьюзивным поведением со стороны экс-футболиста.
Бузова рассказала, что Тарасов связывал свои неудачи на поле с её занятостью. При этом она подчеркнула, что не давала поводов для подозрений, но ревность всё равно оставалась, а в какой-то момент супруг начал настаивать, чтобы она ушла с телевидения «ради семьи».
«Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата», — сказала исполнительница.
Роман Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова (2011–2016) стал одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. В 2012 году пара сыграла свадьбу и активно транслировала образ «идеальной семьи» — поклонники даже прозвали их «тарабузиками».
Однако спустя несколько лет отношения завершились громким разводом. В публичном поле обсуждали измены, раздел имущества и условия брачного договора. После расставания Бузова сфокусировалась на музыкальной карьере, а Тарасов позже вступил в третий брак.