«Я была виновата»: Ольга Бузова рассказала о ревности и абьюзе со стороны Дмитрия Тарасова

28 января 2026, 15:11

Певица Ольга Бузова рассказала о ревности и абьюзе со стороны Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова давно остался в прошлом, однако новые детали их отношений продолжают всплывать. В интервью Лауре Джугелии певица призналась, что в браке сталкивалась с ревностью и, по её словам, абьюзивным поведением со стороны экс-футболиста.





Бузова рассказала, что Тарасов связывал свои неудачи на поле с её занятостью. При этом она подчеркнула, что не давала поводов для подозрений, но ревность всё равно оставалась, а в какой-то момент супруг начал настаивать, чтобы она ушла с телевидения «ради семьи».





«Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата», — сказала исполнительница.