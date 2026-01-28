«Единственная в истории»: Почему Анастасия Волочкова не может получить пенсию

28 января 2026, 15:37

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не может получить пенсию

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не может получить пенсию. Ее слова приводит телеграм-канал «Москва 24».





Собеседница пояснила, что в балете достаточно отработать 15 лет, чтобы оформить выплаты. Таким образом, эпатажной звезде должны их начислять с 38 лет, но соответствующие сведения, по ее словам, потеряли.





«Меня же незаконно уволили в 2003 году. Я единственная балерина в истории всего Большого театра, кому удалось выиграть судебный процесс у Большого театра», — сказала Волочкова.