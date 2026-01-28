Достижения.рф

SHOT: Певица Лариса Долина приехала на прощание с Александром Олейниковым

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Лариса Долина приехала проститься с телеведущим Александром Олейниковым в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Уточняется, что 70-летняя певица, скрываясь под капюшоном пуховика, прибыла на Троекуровское кладбище на чёрном минивэне и привезла букет красных роз. Долина рассказала, что виделась с Олейниковым совсем недавно — на юбилее их общей знакомой.

По её словам, телеведущий был ей близким товарищем, и рядом с ним она всегда «чувствовала себя хорошо». Также исполнительница напомнила, что была гостьей первого выпуска программы Олейникова «Возвращение домой». В передаче её отвезли в Одессу — город, где прошло детство артистки.

Режиссер Александр Олейников скончался в 60 лет. О его кончине стало известно 24 января.

Никита Кротов

