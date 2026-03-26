Работа в магазине, суды с «Уральскими пельменями» и роман с Юлией Михалковой: почему шоумен Сергей Нетиевский сбросил 20 килограммов?
Сергей Нетиевский известен многим как юморист и продюсер, который прославился благодаря команде КВН «Уральские пельмени». После серьезного скандала, приведшего к расколу коллектива и судебным разбирательствам, он не исчез с радаров своих поклонников. Артист начал создавать шоу для детей и добился в этом успеха. Мужчина отмечает, что его юмор не содержит пошлостей и подходит для всех возрастов. Подробнее о знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Сергея НетиевскогоСергей Нетиевский родился 27 марта 1971 года в поселке Басьяновском, расположенном в Верхнесалдинском районе Свердловской области. Он вырос с младшим братом в семье врачей: мама работала стоматологом, а отец — хирургом. Несмотря на скромные условия, родители старались радовать детей мелочами. Парень получил среднее образование в школе № 12 в родном поселке. После её окончания он поступил в Уральский политехнический институт, который закончил в 1993 году, получив диплом инженера по специальности «разработка машиностроения».
После университета юноша совмещал участие в КВН с работой директора в хозяйственном магазине. Популярность команды «Уральские пельмени» быстро росла, и гастроли занимали много времени и сил. Сергей оказался перед выбором: продолжить карьеру в бизнесе или сосредоточиться на участии в шоу. Он выбрал путь артиста и стал частью Клуба веселых и находчивых.
КВНЗначимым для «Уральских пельменей» стал 1995 год. Команда приняла участие в фестивале в Сочи и неожиданно для себя попала в гала-концерт и Высшую лигу КВН. Однако тогда уральские юмористы выбыли из 1/8 финала. Период с 1995 по 2000 год оказался сложным и насыщенным. Несколько лет подряд команде не удавалось дойти до финала. В полуфинале 1998 года они уступили будущим чемпионам — «Детям лейтенанта Шмидта». В это время Сергей принял решение бросить работу в магазине и стать управляющим коллектива.
2000 год стал триумфальным для «Пельменей». Они преодолели все этапы и дошли до решающего концерта сезона, выиграв Высшую лигу. Это принесло им неофициальный статус последнего чемпиона двадцатого века. Команда также достигла значительных успехов, участвуя в «Голосящем КиВиНе» в Юрмале. В 2007 году Нетиевский вместе с коллегами сыграл в игре между Азией и Европой, которая закончилась ничьей. В сентябре того же года он занял пост продюсера и ведущего на телеканале ТНТ. Новое юмористическое скетч-шоу называлось «Шоу Ньюs». Подготовкой передачи занималась команда «Уральских пельменей» по заказу Comedy Club Production.
ТелевидениеУчастники «Уральских пельменей» решили не ограничиваться только играми в КВН и создали собственное шоу. Первую запись концерта показали на РЕН ТВ, но сотрудничество с каналом не сложилось, и артисты начали искать новые возможности. В 2009 году на СТС вышло шоу «Уральских пельменей» под названием «Пылай оно все… конем!». Первый выпуск прошел в Москве. Нетиевский запомнился зрителям яркими образами, такими как учительница Мальвина Карловна, один из комаров и глава российской семьи на отдыхе.
В 2011 году на том же канале стартовал новый проект — «Нереальные истории», где Сергей выступил креативным продюсером. Он сыграл ленивого бродягу Петра, который просит милостыню у мимо проходящих. В это же время он работал сценаристом комедии «Выкрутасы». Осенью 2012 года на СТС вышло конкурсное шоу «МясорУПка». В нем участвовали команды с номерами в стиле «Пельменей». Жюри отсеивало участников, а победители получали 500 тысяч рублей. Сергей стал продюсером, судьей и наставником команд.
С 2013 по 2014 годы Нетиевский учился на курсах режиссеров и сценаристов. Он планировал снять художественный фильм с участием «Уральских пельменей» и разрабатывал ситком на семейную тему. Также он занимался постпродакшеном документальной ленты о двадцатилетней истории команды. Однако его фильмография пока включает только одну картину — «Монстры на острове 3D», в дубляже которой он участвовал в 2013 году. В марте 2014 года стартовали пилотные выпуски «Шоу из воздуха» — импровизационного проекта, где ведущий общается со зрителями. Сергей выступил продюсером и ведущим программы, а его соведущим стал Александр Пушной.
В 2016 году Нетиевский начал сотрудничество с телеканалом «Москва 24», где транслировался его проект «Ухо Москвы». В 2017 году он запустил программу «Лига импровизаций» на СТС. Помимо телевидения, мужчина выступал на корпоративах. Его интерактивная программа «Шоу из воздуха» пользовалась успехом на предновогодних вечеринках в 2018 году. Он также участвовал в детском фестивале «Мультимир» на ВДНХ. Позже Нетиевский начал работать с Первым каналом. Он стал креативным продюсером программы «Вокруг смеха» и участвовал в создании передачи как режиссер. В 2019 году его пригласили работать в Госдуму в молодежный парламент.
Сейчас Сергей сосредоточился на продюсировании новогодних елок для детей. В 2024 году он впервые представил шоу «Елка» в сотрудничестве с каналом «Мульт». Этот масштабный проект включает 50 артистов, 20 ростовых кукол, 3D-проекции и лазерное шоу.
СудыВ 2015 году Сергей Нетиевский покинул коллектив «Уральских пельменей». Сначала он не комментировал причины своего ухода, но другие участники охотно делились мнениями с прессой. Коллеги утверждали, что артиста выгнали из-за кражи, а также упоминали финансовые разногласия. Позже артист все же высказался о конфликте. Он отметил, что в команде возникли разногласия, и продюсер понял, что формат шоу устарел. Он хотел изменений, но большинство коллег его не поддержали, что и привело к расколу.
Судебное разбирательство началось в начале 2018 года. Нетиевского обвиняли в присвоении 28 миллионов рублей, заработанных на трансляции шоу. В то время как остальные участники получали зарплату, продюсер якобы забирал всю прибыль себе. Однако адвокаты Сергея смогли доказать законность его действий. Арбитражный суд Екатеринбурга встал на сторону мужчины и признал недействительным его отстранение от руководства проектом.
Судебные разбирательства не закончились. В 2020 году представитель «Уральских пельменей» Евгений Орлов продолжил отстаивать интересы команды. Он заявил, что Нетиевский не выплатил своим коллегам около 250 миллионов рублей. Скандал усилился после того, как бывший директор обвинил Орлова в мошенничестве. Евгению удалось выиграть дело о незаконной трансляции шоу, и в мае 2020 года Сергей выплатил участникам программы 2 миллиона рублей. Также был решен вопрос авторских прав в пользу юмористов. Орлов продолжил подавать иски против компаний, зарегистрированных на Нетиевского. Сергей также инициировал дела против участников шоу, но в 2021 году один из его крупных исков на 42 миллиона рублей отклонили. Осенью 2023 года Сергей Нетиевский заявил в интервью, что больше не планирует судиться с «Уральскими пельменями». По его словам, он сохранил авторские права на старые шоу, а бывшие коллеги смогли оставить товарный знак и выпускать новые концерты под ним.
Личная жизньВ СМИ появлялись слухи о том, что Юлия Михалкова и Сергей Нетиевский якобы состоят в близких отношениях, но эти предположения не подтвердились. Личная жизнь артиста складывалась удачно еще в молодости. В 2000-х годах у него появилась семья: жена Наталья и трое детей — Тимофей, Иван и Мария. В 2015 году Сергей изменил свой статус. 22 июня пара развелась. Женщина осталась с детьми в Екатеринбурге, а Сергей переехал в Москву, чтобы начать новую жизнь. Со временем им удалось наладить отношения, и теперь они общаются как друзья.
Мужчина не любит делиться подробностями своей семейной жизни. В его блоге можно увидеть не семейные фотографии, а снимки с коллегами по проектам. Тем не менее, в 2025 году он согласился рассказать о личной жизни и подтвердил, что состоит в браке. Его дети уже выросли: старший сын и дочь живут в Москве, а средний остался в Екатеринбурге.
ВнешностьРост Сергея составляет 182 см, а его вес в определенный период достигал 109 кг. Это негативно сказалось на здоровье шоумена. Он перенес операцию на мениске и получил от врачей предупреждение о том, что суставы будут продолжать изнашиваться из-за лишних килограммов. Однако артист не стал опускать руки. Он разработал собственную методику похудения, включив в нее лечебное голодание. За два года продюсер смог сбросить 25 кг. Результаты вдохновили его подписчиков, которые с нетерпением ждали новых фото кумира.
В интервью 2025 года Сергей поделился подробностями своего образа жизни. Он исключил из рациона сладости, алкоголь и жирные продукты, но при этом увеличил потребление воды. Спорт также занимает важное место в его расписании: он занимается йогой, бегает и часто гуляет на свежем воздухе.