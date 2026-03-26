«Время эгоисток»: Ольга Серябкина заявила о неактуальности гёрлз-бэндов в России
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина объяснила, почему исчезли популярные поп-группы, состоящие из трёх и более девушек.
В интервью «Газете.Ru» певица отметила, что формат гёрлз-бэнда сейчас потерял актуальность.
«Во многом это связано с тем, что слушателям сейчас гораздо важнее знать и понимать личность артиста. А в группе это сделать сложнее, потому что ты в любом случае остаёшься частью коллектива и, соответственно, не до конца можешь выразить своё «я». Сегодня время единоличников, время эгоистов, эгоисток и сольных личностей», — заявила Серябкина.По её мнению, именно поэтому сейчас популярны инфлюенсеры, которые поют.
«Даже если это не всегда идеально с точки зрения музыки, аудитория их уже знает, понимает, какие они, и потому с интересом следит за тем, что они делают», — подчеркнула артистка.