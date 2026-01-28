Работа в Нью-Йорке, частые поцелуи с новыми партнёршами и ревность жены: тайны личной жизни Артёма Осипова и его отношение к сыну супруги
Артем Осипов очень серьезно относится к своей профессии. Он понимает, что на нем лежит большая ответственность. Артист в определенном смысле влияет на то, как люди воспринимают мир через его творчество. Подробнее об увлечениях и карьере знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьАктер родился 29 января 1983 года в Саратове. Мама мальчика работала педагогом и не имела отношения к искусству, а вот его отец был музыкантом. В семье он второй из трех детей: старшая сестра Светлана преподает английский в Щукинском училище, а брат Илья стал артистом балета и основал танцевальную школу в Санкт-Петербурге.
С детства ребенок увлекался театром. Он устраивал домашние спектакли, поэтому родители записали его в театральный кружок. В юности парень немного сомневался в выборе профессии и мог бы стать музыкантом. Во время учебы в школе он занимался в Саратовской консерватории и хорошо ладил с преподавателями. Артем играет на гитаре, ударных, саксофоне и кларнете. Однако, когда в его родной город приехал театр «Сатирикон», он понял, что хочет стать актером. Осипов успешно сдал вступительные экзамены и поступил в Школу-студию МХАТ с первой попытки.
Работа в театреСо второго курса юноша начал выступать на сцене известного московского театра «Сатирикон». Его дебютной ролью стала работа в трагедии Шекспира «Макбет». Будучи студентом, он уже успел получить свою первую театральную награду за участие в спектакле «Ай да Пушкин…». Вместе с однокурсниками Артем стал лауреатом премии «Московские дебюты». После окончания Школы-студии его пригласили в родной театр, где он сыграл в спектаклях «Лондон Шоу» и «Король Лир». Последний из них получил национальную премию «Золотая маска». Работы с участием Осипова завоевали признание не только в России, но и за границей, включая Нью-Йорк.
Сегодня Артем не только востребованный актер, но и преподаватель в Высшей школе сценических искусств. В 2023 году состоялась премьера музыкального спектакля «Четыре тирана» с его участием. Летом 2024 года он вышел на сцену с новой детективной пьесой «Острые предметы», а в начале осеннего сезона зрители увидели еще одну свежую работу театра — «Как Фауст ослеп».
Фильмы с Артемом ОсиповымАктер начал свою карьеру в кино в 2005 году, когда получил небольшую роль в сериале «Адвокат-2». Его следующей работой стала мелодрама «Любовь как любовь», где он приобрел ценный опыт. Затем Артем снялся в детективе «Ликвидация», который получил множество наград, включая ТЭФИ и «Золотой орел», и стал лучшим сериалом 2008 года. Однако настоящая популярность пришла к нему только после выхода «Сашка, любовь моя», который принес ему массу поклонниц. В следующем году артист подтвердил свой успех, сыграв в исторической мелодраме «Одна ночь любви». В 2010 году он снялся в криминальной драме о 90-х «Банды». Также стоит отметить его участие в историческом сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Осипов отлично справлялся с ролями в детективах, поэтому его пригласили на съемки в проектах «Исчезнувшая», «Позднее раскаяние» и «Мухтар. Новый след». Он сыграл доктора в сериалах «Челночницы» и «Брачные игры», а также примерил на себя образ пациента в «Склифосовском» и «Докторе Рихтере».
В 2018 году в его фильмографии появилась военная драма «Топор». В мелодраме «Закрытый сезон» Артем проявил свои музыкальные таланты, исполнив несколько красивых песен. Актер остается в отличной форме и часто играет романтических героев. В 2023 году он снялся в сериалах «Переворот» и «Я тебя не отпущу». В 2024 году его можно было увидеть в проектах «Аисты счастья», «Будьте счастливы» и «Длинный протокол». Он также принял участие в триллере «Бар "Один звонок"» и сыграл бывшего тренера «Акул Политеха» в спортивной ленте «Молодежка. Новая смена».
Мужчина не забывает и о телевидении. В сентябре он посетил программу Татьяны Устиновой «Мой герой», где поделился важными моментами своей жизни и карьеры.
Личная жизнь Артема ОсиповаАртист долгое время не мог найти свою любовь из-за плотного графика работы в кино и театре. Но однажды судьба свела его с Маргаритой, родом из Минска. Она менеджер и, как шутит Артем, «администрирует семью». Когда они познакомились, у женщины уже был ребенок, Осипов принял его как своего.
«Я считаюсь отчимом, но у нас в семье нет такого слова. Я отношусь к сыну как к родному. У нас нет деления на любимых и нелюбимых детей. С самого начала мы так решили, и я очень ценю общение с детьми», — делится актер.
Позже у пары появились еще двое сыновей. В 2019 году Артем побывал в программе «Судьба человека», где рассказал о своем непростом характере. Он признается, что иногда преувеличивает и «раздувает из мухи слона». Артем считает, что плохих людей не существует — бывают лишь обстоятельства, заставляющие их поступать неправильно. В интервью он делился, как Маргарита реагировала на его работу. Первое время ей было сложно смириться с тем, что муж постоянно занят и изображает чувства к другим на экране. Однако со временем она поняла, что это часть актерской профессии.
«Тогда я его сильно ревновала. Все эти поцелуи на съемочной площадке, новые партнерши в каждой сцене, но сейчас уже нет. Я давно привыкла. Хотя жить с актером, конечно, сложно. Это совершенно другой мир», — заявила избранница знаменитости.
Фильмография2007 — «Ликвидация»;
2008 — «Одна ночь любви»;
2009 — «Пистолет Страдивари»;
2010 — «Доктор Тырса»;
2012 — «Право на правду»;
2013 — «Бесценная любовь»;
2014 — «Соблазн»;
2015 — «Лондонград»;
2016 — «Выйти замуж любой ценой»;
2018 — «Топор»;
2018 — «Ищейка 2»;
2019 — «Крёстная»;
2019 — «Рецепты семейного счастья»;
2019 — «Рикошет»;
2020 — «Закрытый сезон»;
2020 — «Спасская»;
2021 — «Найди нас, мама!»;
2021 — «Тайна Лилит»;
2022 — «Без вины виноватая»;
2022 — «Переговорщик»;
2023 — «Переворот»;
2023 — «Это жизнь»;
2023 — «Я тебя не отпущу»;
2024 — «Аисты счастья»;
2024 — «Будьте счастливы»;
2024 — «Молодежка. Новая смена»;
2024 — «Папины дочки. Новые – 3»;
2024 — «Руки вверх!»;
2025 — «Положение вещей»;
2025 — «Узы прошлого».