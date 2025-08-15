Работа в США, скандал с Малаховым и слухи о связи с ЛГБТ*: что скрывает ведущий Дмитрий Борисов
Журналисту и ведущему Дмитрию Борисову сегодня исполняется 40 лет. Он не женат, у него нет детей. Какие тайны хранит известный ведущий? Кто помог ему построить блистательную карьеру на ТВ? Об этом, а также о том, почему Борисов поссорился с Андреем Малаховым и что он делал в США, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Дмитрия Борисова
Дмитрий Борисов родился в семье филологов. Его отец, Дмитрий Бак, был профессором в университете, ctqxfc возглавляет Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, а мать, Елена Борисова, работала в РГГУ и Музыкальном училище имени Гнесиных
Любовь к литературе передалась мальчику от родителей, а страсть к журналистике появилась в школьные годы. Дмитрий был редактором школьной газеты, а в старших классах устроился работать на радио.
«Когда был ребёнком, в доме всегда работало «Эхо Москвы», и я понял, что хочу попасть на радио. Мне показалось, что самый верный путь — написать главному редактору. Предложил какую-то довольно наивную, как сейчас понимаю, концепцию программы, расписал всё по-взрослому. От идеи тогда отказались, но меня пригласили, сначала на стажировку. И затянулась эта история на много лет», — вспоминал Борисов.Несмотря на то, что Дмитрия увлекала журналистика, поступать он решил на историко-филологический факультет РГГУ.
Работа Дмитрия Борисова на радио и ТВ
В возрасте 15 лет Дмитрий начал работать на радио «Эхо Москвы», где он вёл ежедневную новостную программу, а по воскресеньям — вечернюю музыкальную. Борисов взял большое количество интервью, ездил в командировки, вёл различные программы и в целом прошёл школу журналистики от и до. К этому моменту его уже заприметили в другом СМИ. Звонок с Первого канала поступил неожиданно.
«<…> поначалу я отнёсся к этому иронично. Думал: я-то на демократическом «Эхе», а тут — Первый канал, это же два разных полюса. Хотя я всегда мечтал работать на ТВ», — вспоминал Борисов.Путь Дмитрия на Первом канале складывался более чем успешно. Сначала он стал вести утренние новости, затем дневные, а позднее ему доверили и вечерние выпуски. Со временем работа становилась всё серьёзнее. Борисов комментировал парад на Красной площади. Потом он принял участие в эстафете факелоносцев перед Олимпийскими играми в Сочи. А после этого вёл «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Дмитрий Борисов становился не единожды лауреатом премии ТЭФИ, а вскоре возглавил филиал телеканала — «Первый канал. Всемирная сеть» и стал отвечать за трансляции в других странах. Кроме того, Борисов получил премию «Блог Рунета» за ведение своих соцсетей. Чего только не случалось с ведущим за время работы в информационном вещании. Один раз Борисов не выдержал и расплакался прямо в прямом эфире.
«А были ситуации, когда я плакал в эфире. Один раз, когда мы не могли найти нашу коллегу — корреспондента Олю Кирий, это был сложный год грузинского конфликта. <…> Я знаю, что должен делать в таких ситуациях, это азы профессии. Но такие темы, конечно, всегда прошибают», — откровенничал ведущий.
Скандал Борисова с Андреем Малаховым из-за «Пусть говорят»
Известность к Дмитрию Борисову пришла с передачей «Пусть говорят». Изначально журналист хотел отказаться, ведь, по его словам, он не хотел переходить в сферу развлекательных программ. Кстати, Андрей Малахов, который долго вёл «Пусть говорят», сам рекомендовал на позицию ведущего Дмитрия Борисова.
«Когда я переходил на другой канал, то заранее всех предупредил и сказал: "Если вам вдруг нужен будет ведущий, возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться"», — сказал Малахов.Каким же было его удивление, когда выяснилось, что Борисов уже вовсю снимается в новых выпусках «Пусть говорят», но ничего об этом не сообщил.
«<…> я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: «Это правда?» А он ответил что-то из серии: «Да… Всё в этом мире как крыло бабочки…», — жаловался Андрей Малахов.Спустя время Малахов нелестно высказался о работе Дмитрия в «Пусть говорят», указав на то, что темы совсем не интересуют ведущего, и это чувствуется.
Слухи о романе с Юлией Савичевой и связь с ЛГБТ*
В 2009 году в прессе появилась информация о романе Борисова с певицей Юлией Савичевой. Пара появлялась вместе на светских мероприятиях, а дружеское поведение Дмитрия многие расценивали как скромность. Многие уже готовились к свадьбе, что и произошло. Вот только замуж Юлия вышла за другого, а про Борисова сказала кратко и сухо:
«Просто хорошие друзья», — развеяла певица миф об отношениях с журналистом.Также ходили слухи, что Борисов – мужчина нетрадиционной ориентации*. Так, Дмитрию приписывали романы с актёром Василием Ракшей и журналистом Антоном Толстовым.* Однако Борисов опроверг все эти сплетни, заявив, что он фанат женских форм.
Дмитрий Борисов сейчас
В 2022 году ведущий пропал с ТВ-экранов. Развлекательные передачи на Первом канале решили вывести из эфира в связи с трудной политической ситуации в стране. Борисова не было видно ни на Первом, ни на других каналах. Позже он объявил о возвращении шоу «Эксклюзив».
Также в интернете появились фотографии, на которых запечатлён Дмитрий, и указано местоположение — Майями. Журналисты стали писать о том, что ведущий работает за границей. Однако Борисов вернулся в Россию, его видели на дне рождении Юлии Барановской. Дмитрий так тепло поздравлял ведущую, что ему стали приписывать роман с многодетной матерью, которую уже давно хотят выдать замуж все возможные СМИ. Впрочем, в большее, чем дружба, публика уже не верит.