15 августа 2025, 14:51

Дмитрий Борисов (Фото: Instagram**, @dborisov)

Журналисту и ведущему Дмитрию Борисову сегодня исполняется 40 лет. Он не женат, у него нет детей. Какие тайны хранит известный ведущий? Кто помог ему построить блистательную карьеру на ТВ? Об этом, а также о том, почему Борисов поссорился с Андреем Малаховым и что он делал в США, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Дмитрия Борисова

Работа Дмитрия Борисова на радио и ТВ Скандал Борисова с Андреем Малаховым из-за «Пусть говорят» Слухи о романе с Юлией Савичевой и связь с ЛГБТ* Дмитрий Борисов сейчас

Детство и юность Дмитрия Борисова



«Когда был ребёнком, в доме всегда работало «Эхо Москвы», и я понял, что хочу попасть на радио. Мне показалось, что самый верный путь — написать главному редактору. Предложил какую-то довольно наивную, как сейчас понимаю, концепцию программы, расписал всё по-взрослому. От идеи тогда отказались, но меня пригласили, сначала на стажировку. И затянулась эта история на много лет», — вспоминал Борисов.

Работа Дмитрия Борисова на радио и ТВ

«<…> поначалу я отнёсся к этому иронично. Думал: я-то на демократическом «Эхе», а тут — Первый канал, это же два разных полюса. Хотя я всегда мечтал работать на ТВ», — вспоминал Борисов.

Дмитрий Борисов (Фото: Instagram**, @dborisov)



«А были ситуации, когда я плакал в эфире. Один раз, когда мы не могли найти нашу коллегу — корреспондента Олю Кирий, это был сложный год грузинского конфликта. <…> Я знаю, что должен делать в таких ситуациях, это азы профессии. Но такие темы, конечно, всегда прошибают», — откровенничал ведущий.

Скандал Борисова с Андреем Малаховым из-за «Пусть говорят»

«Когда я переходил на другой канал, то заранее всех предупредил и сказал: "Если вам вдруг нужен будет ведущий, возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться"», — сказал Малахов.

«<…> я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: «Это правда?» А он ответил что-то из серии: «Да… Всё в этом мире как крыло бабочки…», — жаловался Андрей Малахов.

Дмитрий Борисов на шоу «Пусть говорят» (Фото: Instagram**, @dborisov)

Слухи о романе с Юлией Савичевой и связь с ЛГБТ*

«Просто хорошие друзья», — развеяла певица миф об отношениях с журналистом.

Дмитрий Борисов сейчас