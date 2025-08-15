«Никто не хочет идти»: Андрей Макаревич* не может продать билеты на свой концерт в Грузии
Издание «Страсти» сообщает, что музыкант Андрей Макаревич* испытывает трудности с продажей билетов на свои творческие вечера в Грузии.
22 августа в Тбилиси Макаревич* должен представить вино израильского производства, но интерес к мероприятию оказался слабым. За неделю до события раскупили только билеты первой категории по 150 лари (около 4500 рублей). В продажу уже поступили билеты за 170 лари, а в дальнейшем планируется предложить места за 200 и 250 лари, однако спрос остаётся низким.
Аналогичная ситуация сложилась с концертом в Батуми, запланированным на 24 августа. Мероприятие пройдёт в ресторане, что указывает на скромный масштаб, но даже здесь продажи ограничились билетами первой ценовой категории.
Сообщается, что на обоих творческих вечерах ожидается присутствие супруги музыканта — Эйнат Кляйн.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
