Работа в Японии, пристрастие к алкоголю и измена жене: что скрывал при жизни ведущий «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Ухин?
«Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком» — эти строки у мальчишек и девчонок эпохи позднего социализма ассоциировались не только с Буратино, но и с Владимиром Ивановичем Ухиным. Для советских детей вечер трудно было представить без программы «Спокойной ночи, малыши!». Одним из ее самых любимых и харизматичных ведущих оставался дядя Володя. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юность Владимира УхинаВладимир Ухин, будущий любимец советской детворы, родился 12 мая 1930 года в Омске. Его отец, Иван Иванович Ухин, приехал из Смоленской губернии. В то время он занимал пост декана нового зоотехнического факультета Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства. Уже в сентябре того же года специалист возглавил институт молочного хозяйства. Мать Владимира, Александра Васильевна, раньше работала бухгалтером. После рождения сына она занялась домом и его воспитанием. В юности Володя серьезно увлекался спортом. Он получил первый разряд по волейболу, беговым лыжам и шахматам. После школы № 18 юноша поступил в Омский сельскохозяйственный институт. Там его отец руководил кафедрой кормления сельскохозяйственных животных и работал заместителем ректора по науке.
На гидрофаке Ухин проучился три года. Затем интерес к сцене и спорту взял верх. Владимир перевелся в недавно открывшийся Омский институт физической культуры. Одновременно он начал выступать конферансье в Омском хоре. В 1954 году Ухин отправился в Москву. В столице он поступил в студию при Театре эстрады. Его наставником стал актер-юморист Лев Борисович Миров, один из основателей жанра парного конферанса. Вместе с ним учился и Михаил Ножкин. В 1960 году Владимир окончил ГИТИС и получил диплом.
ТворчествоНа телевидение Владимир Ухин пришел в ту пору, которую показал Владимир Меньшов в первой серии фильма «Москва слезам не верит». Тогда телевизоры быстро входили в дома. Многие верили, что новый экранный мир скоро потеснит кино и театр. Выходец из Омска вел программы «Сельский час» и «Веселые нотки». Но главной страницей его биографии стала передача «Спокойной ночи, малыши!». Она появилась в эфире в 1964 году, и мужчина стал ее первым ведущим. Добрый и спокойный дядя Володя сразу понравился детям. Он проработал на телевидении 31 год. В 1992 году Владимир Иванович вместе с Ольгой Афанасьевой выпустил книгу «Мямлик. Хрюша и другие…».
Ухин умел поддерживать друзей. Именно он привел в телецентр своего соседа Юрия Сенкевича. Он же помог Ангелине Вовк попасть в число ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!». Позже Сенкевич отплатил ему добром за добро. В конце 1970-х мужчина жил и работал в Японии. Там он вел передачу «Говорим по-русски». Через год руководители решили вернуть его из командировки. На его место хотели поставить другого диктора. Поводом стали слухи о якобы пристрастии ведущего к алкоголю. Сенкевич вступился за друга перед начальством. Он напомнил, что по профессии врач, и заявил: может подтвердить, что Ухин вел трезвый образ жизни. После этого Владимир Иванович остался в Японии еще на год.
Личная жизнь Владимира УхинаСчастье отцовства Владимир обрел только в 62 года. При этом впервые он женился еще в 25 лет. Его первой избранницей стала молодая артистка Нина Зубкова. После распределения она попала в танцевальную группу Омского хора. Молодые люди быстро сблизились. Вместе они объехали с гастролями всю Сибирь. Кроме того, пара побывала делегатами Фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Бухаресте в августе 1953 года. В 1954 году Нина вернулась в Москву. Там у нее была комната в коммуналке. Ухин остался в Омске и писал любимой нежные письма. Спустя год родители разрешили ему переехать в столицу. К тому моменту Зубкова уже выступала в ансамбле «Березка». В 1955 году влюбленные зарегистрировали брак. Вскоре семья получила квартиру в Москве. Однако семейная жизнь складывалась непросто. Частые гастроли надолго разлучали супругов. Со временем Владимир изменил жене.
В быту он оказался человеком несобранным. Общительность, мягкий характер и растущая известность привели его к проблемам с алкоголем. Но самым тяжелым ударом стала неудачная беременность Нины. Балерина сильно простудилась и потеряла ребенка. Через 14 лет супруги развелись. Общую двухкомнатную квартиру они разменяли на две однокомнатные в одном доме. Благодаря этому Нина видела, как рос сын бывшего мужа. Мальчика назвали Иваном в честь деда. Позже женщина заметила, что ребенок очень похож на отца Владимира Ивановича.
Новая главаДолгожданный сын появился на свет в 1992 году. К тому времени отец телеведущего уже пять лет как умер. Второй женой Ухина стала Наталья Макарова. Она была моложе артиста на 24 года. Впервые женщина увидела его, как и миллионы советских зрителей, в программе «Спокойной ночи, малыши!». Лично они познакомились в 1973 году. Тогда мужчина снимался в эпизоде на «Мосфильме». Девушку, которая работала секретарем в студии, ему представили режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Обаятельный и уверенный в себе Владимир сразу понравился Наталье. Между ними вспыхнул роман. Но отношения быстро закончились. Разница в возрасте и неготовность к серьезной жизни помешали этой истории. Спустя десять лет они встретились снова. К тому моменту Макарова уже успела выйти замуж и развестись.
В 1985 году пара сыграла свадьбу. Свидетелем на церемонии стал актер Александр Белявский. После женитьбы Ухин попросил супругу оставить работу и ездить вместе с ним на гастроли. Новость о беременности Натальи он принял как настоящее чудо. Сыну Ивану телеведущий стал очень нежным и заботливым отцом. Он часто приходил в школу мальчика. По просьбе директора артист не раз выступал на линейках 1 сентября. Иван тоже выбрал сферу медиа. В начале карьеры он работал редактором в «Интерфаксе» и на канале «ТВ-Центр». В 2019 году стал корреспондентом ТАСС.