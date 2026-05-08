Певицу Бонни Тайлер вели в кому после операции на кишечнике в Португалии
Врачи ввели британскую певицу Бонни Тайлер в медикаментозную кому после хирургического вмешательства. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manhã.
Исполнительница в настоящее время проживает в городе Фару, в одном из медучреждений которого и прошла операция. По данным британских таблоидов, артистка обратилась к врачам из‑за сильной боли в животе. Медики диагностировали у нее перфорацию кишечника и приняли решение о необходимости экстренного хирургического вмешательства.
«Операция прошла успешно, сейчас она восстанавливается», — заявил представитель звезды.На фоне этого остается открытым вопрос о судьбе европейского тура певицы. Его старт запланирован на 22 мая, но на текущий момент нет подтвержденной информации о том, состоится ли он в установленные сроки.