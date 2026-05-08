Певицу Бонни Тайлер вели в кому после операции на кишечнике в Португалии

08 мая 2026, 01:35

Бонни Тайлер (Фото: РИА Новости / Валерий Мельников)

Врачи ввели британскую певицу Бонни Тайлер в медикаментозную кому после хирургического вмешательства. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manhã.





Исполнительница в настоящее время проживает в городе Фару, в одном из медучреждений которого и прошла операция. По данным британских таблоидов, артистка обратилась к врачам из‑за сильной боли в животе. Медики диагностировали у нее перфорацию кишечника и приняли решение о необходимости экстренного хирургического вмешательства.



«Операция прошла успешно, сейчас она восстанавливается», — заявил представитель звезды.