Семенович раскрыла, зачем молодым людям нужен год в армии

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица и актриса Анна Семенович заявила, что служба в армии помогает юношам повзрослеть и учит их порядку. Об этом пишет РИА Новости.



По словам артистки, за этот срок парни становятся сильнее, смелее и дисциплинированнее. Она считает, что без внутреннего стержня мужчине трудно стать по-настоящему взрослым. Семенович уверена, что матери нередко слишком опекают сыновей. Из-за этого, отметила певица, юноши позже приобретают самостоятельность, чем девушки.

Исполнительница назвала армию «‎школой дисциплины» для избалованных парней, за кого дома все делают родители. После службы, подчеркнула она, человек иначе относится к обязанностям и режиму. Артистка добавила, что приезжала в воинские части и общалась с солдатами. По ее словам, многие довольны службой, находят друзей и привыкают к четкому распорядку.

Дарья Осипова

