Семенович раскрыла, зачем молодым людям нужен год в армии
Певица и актриса Анна Семенович заявила, что служба в армии помогает юношам повзрослеть и учит их порядку. Об этом пишет РИА Новости.
По словам артистки, за этот срок парни становятся сильнее, смелее и дисциплинированнее. Она считает, что без внутреннего стержня мужчине трудно стать по-настоящему взрослым. Семенович уверена, что матери нередко слишком опекают сыновей. Из-за этого, отметила певица, юноши позже приобретают самостоятельность, чем девушки.
Исполнительница назвала армию «школой дисциплины» для избалованных парней, за кого дома все делают родители. После службы, подчеркнула она, человек иначе относится к обязанностям и режиму. Артистка добавила, что приезжала в воинские части и общалась с солдатами. По ее словам, многие довольны службой, находят друзей и привыкают к четкому распорядку.
