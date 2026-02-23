«Работал дворником, а стал звездой Netflix»: творческий путь героя «Нюхача» Кирилла Кяро
Кирилл Кяро — актёр, чья карьера прошла путь от случайных трудовых профессий до ведущих ролей в российских и международных проектах. За эти годы он заслужил уважение публики и признание режиссёров, а имя стало узнаваемым в кино и на телевидении. Подробнее о его творческом пути — в материале «Радио 1».
От Таллина до МосквыКирилл Кяро родился 24 февраля 1975 года в Таллине (Эстонская ССР) в семье моряка и воспитателя детского сада. С детства проявлял интерес к искусству. Сначала получил обычное образование, а затем решил связать жизнь с актёрской профессией.
Он поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в Москве, которое окончил в 1997 году. Обучение в этой престижной театральной школе стало важным этапом. Здесь он изучал актёрское мастерство, сценическую речь, пластику и всё то, что позже пригодилось в кино и театре.
Работал дворником и официантом: как начинался путь Кирилла КяроДо того как стать актёром, Кирилл жил обычной жизнью и пробовал себя в различных профессиях. В молодости он работал дворником и официантом — работы были не лёгкие, но именно они научили его ценить труд и дисциплину, а еще — взаимодействовать с самыми разными людьми.
Сам актёр позже отмечал, что эти первые шаги вне сцены помогли ему лучше понимать характеры, наблюдать за поведением людей и переносить внимание на детали — качества, которые потом пригодились в актёрской профессии. Такой жизненный опыт и строгий ритм работы стали основой для его будущих ролей.
Главная роль в «Нюхаче»: прорыв в карьере актераКирилл Кяро получил широкое признание, благодаря роли в популярном криминально‑детективном сериале «Нюхач». Эта роль стала для него настоящим прорывом: его герой был сложным, многогранным и требовал глубокой эмоциональной отдачи.
Сериал многие зрители называли одним из самых интересных отечественных проектов своего времени, и именно на нём Кяро смог проявить себя как сильный характерный актёр.
Благодаря «Нюхачу» актёр получил не только популярность, но и приглашения в другие крупные проекты. Телезрители полюбили его за внимательность к деталям, силу образа и способность балансировать между драмой и тонкими психологическими нюансами.
Кино и сериалы: основные работыКяро начал сниматься на экране в 2000‑х, но широкую известность получил именно после роли в «Нюхаче». С тех пор он сыграл во многих заметных проектах российского кино и телевидения.
Вот самые известные фильмы и сериалы с его участием:
- «Нюхач» — проект, который сделал его узнаваемым;
- «Измены» — драматический сериал;
- «Лондонград. Знай наших!» — приключенческая комедия;
- «Джуна» — телевизионная драма;
- «Эпидемия» / «To the Lake» — триллер на Netflix;
- «Лучше, чем люди» / «Better than Us» — научно‑фантастическая драма Netflix;
- «Консультант» — психологический сериал.
Личная жизнь: семья и отношенияЛичная жизнь Кирилла Кяро не настолько публична, как его экранные роли, но отдельные сведения известны. Первой женой актёра была актриса Анастасия Медведева — их брак продлился недолго, около года.
Позже он встречался с Юлией Дузь — пара не оформила отношения официально, но у них есть совместный ребёнок.
Чем Кирилл Кяро занимается сейчас?На 2025‑2026 годы у актёра плотный творческий график. Он продолжает сниматься в кино и сериалах, участвует в театральных постановках и работает над новыми ролями. Его всё чаще приглашают на проекты, где нужны не просто узнаваемое лицо, а актёр с глубокой психологической подготовкой и опытом.
В одном из интервью он отмечал, что старается выбирать роли, которые заставляют зрителя думать, сопереживать и видеть персонажа живым человеком, а не вымышленным героем.