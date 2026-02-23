«Работал дворником, а стал звездой Netflix»: творческий путь героя «Нюхача» Кирилла Кяро

23 февраля 2026, 10:41

Кирилл Кяро (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кирилл Кяро — актёр, чья карьера прошла путь от случайных трудовых профессий до ведущих ролей в российских и международных проектах. За эти годы он заслужил уважение публики и признание режиссёров, а имя стало узнаваемым в кино и на телевидении. Подробнее о его творческом пути — в материале «Радио 1».





Содержание От Таллина до Москвы Работал дворником и официантом: как начинался путь Кирилла Кяро

Главная роль в «Нюхаче»: прорыв в карьере актера

Кино и сериалы: основные работы Личная жизнь: семья и отношения Чем Кирилл Кяро занимается сейчас?

От Таллина до Москвы

Работал дворником и официантом: как начинался путь Кирилла Кяро



Главная роль в «Нюхаче»: прорыв в карьере актера



Фрагмент со съемок сериала «Нюхач» (Фото: Instagram* @trubotshist)

Кино и сериалы: основные работы

«Нюхач» — проект, который сделал его узнаваемым;

«Измены» — драматический сериал;

«Лондонград. Знай наших!» — приключенческая комедия;

«Джуна» — телевизионная драма;

«Эпидемия» / «To the Lake» — триллер на Netflix;

«Лучше, чем люди» / «Better than Us» — научно‑фантастическая драма Netflix;

«Консультант» — психологический сериал.

Фрагмент со съемок сериала «Лучше, чем люди» (Фото: Instagram* @trubotshist)

Личная жизнь: семья и отношения

Кирилл Кяро с дочерью (Фото: Instagram* @trubotshist)

Чем Кирилл Кяро занимается сейчас?