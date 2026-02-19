Актер Кузьма Сапрыкин устроил дебош на съемочной площадке в Минске
Актер Кузьма Сапрыкин устроил дебош на съемочной площадке в Минске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
30-летний артист, известный по фильму «Движение вверх», вел себя агрессивно во время съемок. Коллеги обвинили его в употреблении запрещенных веществ и неадекватном поведении.
Конфликт со съемочной группой возник из-за того, что Кузьма опоздал на площадку и не смог отснять необходимые сцены. Он грубо требовал, чтобы его взяли в кадр, и утверждал, что режиссёр-постановщик Валентина Власова виновата в его срыве.
Инцидент произошел летом. По словам участников съемочной группы, к Сапрыкину не было применено никаких санкций, поэтому они решили предать ситуацию огласке.
