«Надо работать»: Дмитрий Певцов раскрыл неожиданную правду о браке с Дроздовой
Дмитрий Певцов рассказал студентам ВГИКа о секретах семейной жизни
Народный артист России Дмитрий Певцов вместе с женой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем посетил творческую встречу со студентами ВГИКа. В ходе общения с поклонниками артист затронул тему семейных отношений. Слова Дмитрия приводит «Экспресс газета».
Певцов рассказал, что секрет крепкого брака заключается в постоянной работе над собой, а не над партнёром. По словам актёра, многие ошибочно полагают, что его многолетний союз с Дроздовой держится исключительно на чувствах.
«Девушки, дорогие, надо работать над собой всегда, а не над партнёром. Любовь — это работа! Это весь секрет», — поделился мнением артист.Кроме того, Дмитрий отметил, что его супруга Ольга дарит ему бодрость и внутреннюю энергию.
