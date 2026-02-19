«Абсолютное свинство»: актёр Бероев высказался о демонстрации люксовых поездок звёзд

19 февраля 2026, 22:52

Егор Бероев раскритиковал звёзд за роскошный отдых за границей

Егор Бероев (Фото: Instagram* / @egorberoev)

Актёр Егор Бероев резко высказался в шоу «Историс — Откройте, Давид!» о знаменитостях, которые делятся в соцсетях кадрами роскошного отдыха за границей. По его мнению, многие публичные люди оказались оторваны от реальной жизни и не чувствуют, что происходит в стране.





Бероев считает, что публикации с дорогих курортов — в частности из Дубая и других городов ОАЭ — вызывают раздражение у аудитории и выглядят неуместно в текущих условиях. По словам артиста, дело не в самом отдыхе, а в его демонстрации на широкую публику.





«Считают, что это их личное дело, мол, сами заработали и поехали. Ради Бога! Но не нужно показывать это публично, чтобы не было за них стыдно. Если вы живёте жизнью страны, вы должны думать об этом. Потому что это свинство, абсолютное свинство…», — заявил актёр.