14 ноября 2025, 15:32

Александр Пашков (Фото: Инстаграм* @artistpashkov)

15 ноября российскому актеру Александру Пашкову исполняется 46 лет. В сериалах он воплощает образы сильных и надежных мужчин, готовых преодолеть любые преграды ради своих возлюбленных. Однако его реальная жизнь значительно отличается от экранного образа. Актер оставил жену с тремя детьми после 17 лет брака, а затем женился еще дважды. Подробности о жизни артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Пашкова Карьера актера Личная жизнь Александра Пашкова Александр Пашков сейчас

Биография Александра Пашкова

«Я работал на полной ставке в хоре и на полставки в балете. Помню, что получил около 140 рублей. Прихожу, маме показываю. Она в слёзы: «Саш, я 20 лет в милиции отработала, у меня зарплата 80 рублей, с премиальными 100». Ей обидно было, с одной стороны, она плакала, что сын принёс такую сумму денег, с другой стороны, она радовалась, что я что-то начал зарабатывать», — говорил актер в одном из интервью.

«Перспектива сидеть в четырёх стенах с родителями, а по ночам бомбить, заниматься извозом, совсем не радовала. Ради чего я тогда учился, с детства играл в театре? Я знал, что будет непросто, Москва не всех принимает, многие уезжают со словами: "Это не моё, лучше коров доить"», — признавался Пашков.

Карьера актера

Александр Пашков (Фото: Инстаграм* @artistpashkov)



Личная жизнь Александра Пашкова

Первый брак

Александр Пашков с детьми (Фото: Инстаграм* @artistpashkov)



Второй брак

«Естественно ей [Анжелике], как и любой женщине, было неприятно, что рядом находится новая женщина. Да, у нас были напряжённые отношения. Мы не общались, не здоровались, но дальше этого ничего не было. Да, они выясняли отношения с Сашей. Мы с ней не контактировали вообще», — рассказывала о взаимоотношениях с бывшей супругой Карина Романюк.

Третья молодая жена

Александр Пашков с женой Валерией (Фото: Инстаграм* @artistpashkov)

Александр Пашков сейчас