Работал таксистом, бросил двух жен с четырьмя детьми и женился на актрисе вдвое моложе его: любовные страсти Александра Пашкова
15 ноября российскому актеру Александру Пашкову исполняется 46 лет. В сериалах он воплощает образы сильных и надежных мужчин, готовых преодолеть любые преграды ради своих возлюбленных. Однако его реальная жизнь значительно отличается от экранного образа. Актер оставил жену с тремя детьми после 17 лет брака, а затем женился еще дважды. Подробности о жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография Александра Пашкова
Александр Пашков родился 15 ноября 1979 года в Екатеринбурге, в семье милиционеров. Большинство его близких выбрали карьеру в правоохранительных органах, включая старшего брата Олега. Александр же проявил интерес к искусству, в результате чего родителям приходилось искать способы финансирования его обучения в школе с творческим уклоном.
Уже в третьем классе Пашкова без вступительных экзаменов приняли в балетную школу при Театре музыкальной комедии. Там он дебютировал на сцене и вскоре начал получать гонорары за небольшие роли. Стремясь помочь родителям, после занятий Александр раздавал газеты и мыл полы.
«Я работал на полной ставке в хоре и на полставки в балете. Помню, что получил около 140 рублей. Прихожу, маме показываю. Она в слёзы: «Саш, я 20 лет в милиции отработала, у меня зарплата 80 рублей, с премиальными 100». Ей обидно было, с одной стороны, она плакала, что сын принёс такую сумму денег, с другой стороны, она радовалась, что я что-то начал зарабатывать», — говорил актер в одном из интервью.
Родители настаивали, чтобы их сын продолжил семейную династию и поулчил льготы и квартиру. Александр, однако, был решительно настроен на покорение Москвы. Но его попытка поступить в ГИТИС закончилась провалом, и вскоре он вернулся домой.
Единственным вариантом для него стало поступление в местный театральный институт, где юношу хорошо знали все преподаватели. Параллельно с учёбой Пашков пробовал себя в роли продюсера, организуя приезд московских актёров, но публика не проявляла интереса.
Получив диплом, Александр осознал, что перспективы развития в родном городе ограничены. Свердловская киностудия переживала не лучшие времена, и предложений о съёмках почти не было. После этого он работал таксистом и в автосервисе, чтобы обеспечить себе средства к существованию.
Одолжив деньги у родителей, Пашков предпринял новую попытку покорить столицу. На этот раз ему повезло больше: он начал работать курьером и грузчиком, прежде чем получить свои первые роли.
«Перспектива сидеть в четырёх стенах с родителями, а по ночам бомбить, заниматься извозом, совсем не радовала. Ради чего я тогда учился, с детства играл в театре? Я знал, что будет непросто, Москва не всех принимает, многие уезжают со словами: "Это не моё, лучше коров доить"», — признавался Пашков.
Карьера актера
Александр Пашков получил первую роль в кино благодаря случайному стечению обстоятельств: он оказался на кастинге в киностудию имени Горького, перепутав этажи и попав на прослушивание в сериал «Ундина-2. На гребне волны». Его прямолинейность и харизма понравились режиссёру, и молодой человек получил первую главную роль.
Статус звезды закрепился за Александром после выхода мелодрамы «Райские яблочки», которая тронула сердца зрителей. Однако он не задержался надолго в амплуа романтического героя и уже в 2009 году перевоплотился в криминального авторитета в сериале «Воротилы».
Чаще всего в сериалах актёр воплощает образы смелых и решительных правдолюбцев. По просьбе родителей он нередко играет сотрудников правоохранительных органов: участковых («А счастье где-то рядом»), капитанов полиции («Команда Че»), оперативников («Декорации убийства»), начальников службы безопасности («Чисто московские убийства»).
Нетипично для себя в 2017 году артист исполнил роль антигероя — следователя-коррупционера в драме «Непокорная». Пашков признавался, что мечтает сниматься в серьёзных проектах, но режиссёры пока не предлагают ему таких возможностей.
Александр Пашков присоединился к труппе Государственного театра киноактёра и до сих пор остаётся верен этому коллективу. В его фильмографии более 130 работ.
Личная жизнь Александра Пашкова
Первый брак
В студенческие годы, когда Александру Пашкову было всего 18, он встретил свою будущую жену Анжелику Самойлову. Девушка была старше его на два года, и у них обоих была мечта об актерской карьере.
Отношения влюбленных развивались стремительно. Внезапно Анжелика узнала, что беременна. Она рассматривала возможность аборта, но Александр был против. Он любил её и хотел быть рядом, поэтому вскоре предложил выйти за него замуж. После этого пара сыграла свадьбу, и у них родилась дочь Алина.
Вскоре после этого Пашков переехал в Москву, оставив Анжелику и новорождённую Алину на Урале. Лишь спустя время ему удалось перевезти их в столицу. В Москве у супругов появились ещё двое детей: мальчик Фёдор и девочка Ксения.
Анжелика прошла с мужем через все трудности и бедность, буквально деля с Александром последний кусок хлеба. Она отказалась от своей мечты стать актрисой ради семьи и любимого. Вся её энергия была направлена на продвижение Пашкова: она была его директором, договаривалась с агентами и рассылала портфолио. Однако их брак продлился всего 17 лет.
По словам бывшей жены, Пашков тайно переписывался в соцсетях с поклонницами. Но её больше всего задело другое: она пожертвовала всем ради семьи, но получила в ответ безразличие. Анжелика инициировала разговор, и Пашков предположил, что мог бы достичь большего, если бы не был обременён семьёй.
Супруги какое-то время жили раздельно, но затем снова попытались сохранить брак ради детей. Окончательно точку в отношениях поставила Анжелика после звонка от молодой актрисы Карины Романюк. Девушка призналась, что у неё роман с Пашковым, который был старше её на 13 лет.
Второй брак
Вскоре Александр Пашков женился на Карине, и у них появилась дочь Варвара. Романюк отмечала, что старшая дочь Александра — Алина — не захотела знакомиться с новой мачехой. Алина не могла простить отцу уход и долгое время держала на него обиду.
«Естественно ей [Анжелике], как и любой женщине, было неприятно, что рядом находится новая женщина. Да, у нас были напряжённые отношения. Мы не общались, не здоровались, но дальше этого ничего не было. Да, они выясняли отношения с Сашей. Мы с ней не контактировали вообще», — рассказывала о взаимоотношениях с бывшей супругой Карина Романюк.
Осенью 2022 года Александр Пашков намекнул на значительные перемены в личной жизни, хотя в начале года он рассказывал о своём счастье с супругой. В это же время Карина активно делилась в социальных сетях романтическими фотографиями с новым партнёром.
Третья молодая жена
Александр Пашков снова связал себя узами брака. В апреле 2024 года он стал мужем в третий раз. Его избранницей оказалась молодая актриса Валерия, по слухам, почти вдвое моложе его.
Эта новость вызвала удивление у поклонников актёра. Некоторые из них заметили, что каждая его супруга моложе предыдущей.
Сам Пашков предпочитает не распространяться о личной жизни и не делиться подробностями своего нового брака.
Александр Пашков сейчас
На сегодняшний день Александр Пашков активно ведет социальные сети и участвует в театральных постановках. В Москве его можно увидеть в спектаклях «Идеальный муж», «Любовь и голуби», «Пигмалион» и других.