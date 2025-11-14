«Не звоните мне»: мама Лерчек отказалась комментировать её беременность
Семья Лерчек не комментирует четвёртую беременность блогерши
Новость о четвёртой беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, застала всех врасплох — но семья блогерши предпочла не раскрывать никаких подробностей.
Мать Лерчек, Эльвира Викторовна Феопентова, в разговоре с корреспондентом Super резко отказалась от обсуждения.
«Я не буду ничего комментировать, не звоните мне, пожалуйста», — коротко ответила она.Пиар-менеджер Валерии тоже не стал делиться деталями — единственное, что прозвучало: «Без комментариев».
Напомним, сегодня стало известно, что к личному делу блогерши, находящейся под домашним арестом, приложили справку от врача-гинеколога. Новость уже получила широкую огласку — среди первых публично отреагировала Мария Погребняк.