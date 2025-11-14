«Не звоните мне»: мама Лерчек отказалась комментировать её беременность

14 ноября 2025, 12:34

Семья Лерчек не комментирует четвёртую беременность блогерши

Лерчек (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Новость о четвёртой беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, застала всех врасплох — но семья блогерши предпочла не раскрывать никаких подробностей.





Мать Лерчек, Эльвира Викторовна Феопентова, в разговоре с корреспондентом Super резко отказалась от обсуждения.





«Я не буду ничего комментировать, не звоните мне, пожалуйста», — коротко ответила она.