«Не звоните мне»: мама Лерчек отказалась комментировать её беременность

Семья Лерчек не комментирует четвёртую беременность блогерши
Лерчек (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Новость о четвёртой беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, застала всех врасплох — но семья блогерши предпочла не раскрывать никаких подробностей.



Мать Лерчек, Эльвира Викторовна Феопентова, в разговоре с корреспондентом Super резко отказалась от обсуждения.

«Я не буду ничего комментировать, не звоните мне, пожалуйста», — коротко ответила она.
Пиар-менеджер Валерии тоже не стал делиться деталями — единственное, что прозвучало: «Без комментариев».

Напомним, сегодня стало известно, что к личному делу блогерши, находящейся под домашним арестом, приложили справку от врача-гинеколога. Новость уже получила широкую огласку — среди первых публично отреагировала Мария Погребняк.

Софья Метелева

