Яна Поплавская получила более полумиллиона рублей за курсы
«Звездач»: Поплавская заработала 583 тысячи на курсах ораторского мастерства
Актриса и телеведущая Яна Поплавская получила более полумиллиона за курсы. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистка заработала 583 тысячи рублей благодаря реализации культурно-досугового проекта. В рамках этой программы она проводит серию занятий по дополнительному образованию детей, обучая их ораторскому искусству и сценическому мастерству.
