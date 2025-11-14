Достижения.рф

Яна Поплавская получила более полумиллиона рублей за курсы

«Звездач»: Поплавская заработала 583 тысячи на курсах ораторского мастерства
Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

Актриса и телеведущая Яна Поплавская получила более полумиллиона за курсы. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».



Артистка заработала 583 тысячи рублей благодаря реализации культурно-досугового проекта. В рамках этой программы она проводит серию занятий по дополнительному образованию детей, обучая их ораторскому искусству и сценическому мастерству.

Екатерина Коршунова

