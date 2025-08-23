Работал в Голливуде, устроил ДТП и загремел в психбольницу: куда пропал актёр Валерий Николаев
Актёр Валерий Николаев известен по ролям не только в российских, но и в голливудских картинах. Но в последнее время в публичном пространстве имя артиста связывают не с громкими кинопремьерами, а со скандалами. Что случилось с актёром? Подробности — в материале «Радио 1».
Карьера Валерия Николаева
Валерий Николаев окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова. Его однокурсниками были Владимир Машков, Евгений Миронов и Ирина Апексимова. Во время учёбы Николаев проходил стажировку во Флоридском университете, изучал джаз, степ и американский театр. В 1990 году актёр был принят на службу во МХАТ. Тогда же он начал активно сниматься. В 1990-е Николаев больше работал за рубежом, среди его работ в Голливуде — картины «Святой» Филлипа Нойса, «Терминал» Стивена Спилберга, «Поворот» Оливера Стоуна.
Слава пришла к артисту после выхода сериала «День рождения Буржуя». Позже он снимался в проектах «Родина ждёт», «Дорогая Маша Березина», «Кино про кино». В 2006 году артист вместе с Натальей Орейро снялся в многосерийной мелодраме «В ритме танго».
На счету Николаева также две режиссёрские работы. За фильм «Медвежья охота» он получил премию на кинофестивале «Золотой феникс» за режиссёрский дебют.
В 2008 году он основал свой продюсерский центр «Велес-фильм». Также он принимал участие в программах «Цирк со звёздами», «Ледниковый период», «Танцы со звёздами».
Личная жизнь Николаева
Первой супругой Валерия Николаева была однокурсница Наталья Пирогова. Брак просуществовал 4 года. Второй избранницей актёра стала актриса Ирина Апексимова. В 1995 году у пары родилась дочь Дарья. В 2000 году артисты расстались, но сумели сохранить дружеские отношения.
«Мы прожили с Николаевым хорошую совместную жизнь, у нас прекрасная дочь. И поводов быть врагами, к счастью, не нажили», — рассказывала Апексимова.После развода Николаев встречался с Дарьей Поверенновой. Его третья жена – актриса Любовь Тихомирова. Через год Любовь и Валерий развелись. В 2014 году он женился на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой. В 2021 году у пары родился сын Никита.
Участник ДТП
В 2016 году Валерий Николаев попал в ДТП в центре Москвы, наехав на пожилую женщину. Он скрылся с места происшествия. Машина артиста была объявлена в розыск. В момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему пришлось уплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Вскоре, скрываясь от полиции, Николаев задел своим авто сотрудника ГИБДД. В отношении артиста возбудили уголовное дело, но в итоге его пересмотрели.
Спустя время Николаева лишили прав за выезд на встречную полосу, однако уже через несколько дней его арестовали за рулём собственного автомобиля и задержали на 15 суток. Спустя две недели после отбытия срока актёр принёс публичные извинения сотрудникам полиции, супруге, поклонникам и друзьям. Своё поведение он объяснил тяжёлым периодом в жизни.
Проблемы с психикой
В феврале 2022 года стало известно о том, что Валерия Николаева доставили в психиатрическую клинику. Поводом для этого стало агрессивное поведение актёра в одном из спецприемников Москвы, где он оказался после того, как его задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и без прав. Николаева попросили сдать анализы, которые показали, что он употреблял запрещённые вещества.
Тогда артист заявил, что в камере у него случился конфликт с молодым человеком, который якобы облил его кипятком, что привёло к сильным ожогам. Актер написал на обидчика заявление, отметив, что у него на 40% поражена кожа лица и рук. Он потребовал 10 млн рублей на пластическую операцию и столько же, чтобы компенсировать моральный ущерб. Позже выяснилось, что ожоги на теле оказались небылицей. У Николаева диагностировали биполярное расстройство и принудительно поместили в психиатрическую клинику.
Николаев дал интервью Андрею Малахову после произошедшего и признался, что проблемы начались в 2016 году после смерти отца. По его словам, именно нежелание обращаться к специалистам стало причиной ухудшения состояния. Актёр начал пить, вести себя неадекватно и в итоге попал в психиатрическую клинику.
Николаев отметил, что этот опыт положительно повлиял на его жизнь, он многое переосмыслил.
«Это помогло мне остановиться, обратиться за помощью к друзьям. Постепенно вырулить из этого. Не будь этой помощи, не знаю, что было бы», — признался артист.