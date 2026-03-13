Работал в магазинах и автомастерских: как складывалась судьба звезды «Реальных пацанов» Игоря Ознобихина до его участия в проекте?
Игорь Ознобихин — российский актер, телеведущий и участник различных развлекательных проектов. Наибольшую известность ему принесла роль участкового Игоря Сергеевича в популярном комедийном сериале «Реальные пацаны». До начала актерской карьеры он играл в КВН и работал в органах внутренних дел. 14 марта артист отмечает 47-летие. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Игоря Ознобихина: детство и юностьИгорь Сергеевич Ознобихин родился 14 марта 1979 года в городе Верещагине Пермского края. В семье будущего актера долгое время даже не предполагали, что он в дальнейшем станет узнаваемой фигурой на телевидении.
Детские годы Игоря проходили в обычной провинциальной атмосфере. Он много времени проводил на улице вместе с другими детьми. В дошкольном возрасте ребята играли в футбол, прятки и догонялки, занимая дворы и пешеходные улицы небольшого города.
Во время учебы в средней школе юноша увлекся спортом. Однако родители хотели видеть сына профессиональным музыкантом. По их инициативе он начал заниматься с преподавателем по классу гармони и баяна. Мальчик старался продемонстрировать успехи и показать музыкальные способности.
Со временем стало понятно, что игра на народных инструментах не вызывает у него настоящего интереса. Гораздо больше его привлекали занятия легкой атлетикой, плаванием и вольной борьбой. Позднее внимание подростка переключилось на компьютерные технологии, и он всерьез начал задумываться о профессии программиста.
Учеба и первые попытки построить карьеруПосле окончания школы Игорь Ознобихин покинул родной город и отправился получать высшее образование. Он успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом государственного института инженеров гражданской авиации.
В вузе молодой человек прошел полный курс обучения и получил диплом техника. Однако именно в студенческие годы проявились его творческие способности.
Ознобихин стал участником команды КВН «Парма». Вместе с другими участниками он создавал юмористические миниатюры на актуальные и интересные зрителям темы. Участие в КВН позволило ему получить первый опыт выступлений на сцене и работы с аудиторией.
Несмотря на полученное образование, построить карьеру по специальности ему не удалось. В этот период Игорь работал в автомастерских и магазинах, стараясь обеспечить себя финансово и не терять оптимизм.
Профессиональные поиски ОзнобихинаВ возрасте примерно от 20 до 25 лет Ознобихин некоторое время применял полученные знания в области компьютерных технологий. В одной из местных компаний он получил должность оператора электронно-вычислительных машин.
Тем не менее работа в сфере информационных технологий не стала ключевым направлением его дальнейшей жизни. Постепенно будущий актер начал искать другие пути профессиональной реализации.
Игорь Ознобихин в сериале «Реальные пацаны»Серьезные перемены в биографии Ознобихина произошли в 2010-е годы. Продюсер Антон Зайцев разработал идею телевизионного проекта о жизни жителей Пермского края, принадлежащих к различным социальным слоям. Проект получил название «Реальные пацаны». Руководство телеканала ТНТ заинтересовалось концепцией и решило запустить экспериментальное шоу.
В центре сюжета оказалась компания молодых людей во главе с персонажем Коляном Наумовым, роль которого исполнил Николай Наумов. Особенностью проекта стало то, что персонажи носили имена актеров.
Игоря Ознобихина также пригласили принять участие в съемках. Благодаря опыту выступлений в КВН и знакомству с работой полиции он органично вписался в творческий коллектив. Актеру предложили роль участкового Игоря Сергеевича — принципиального и ответственного сотрудника полиции, который следит за порядком на районе. Персонаж сразу заинтересовал Ознобихина.
Первый сезон криминальной комедии, показанный на телеканале ТНТ, получил положительные отзывы. Критики отмечали оригинальность формата и нестандартный жанр проекта.
Популярность и развитие актерской карьерыПо задумке режиссера Игорь Ознобихин появлялся практически в каждой серии. Его персонаж участвовал во всех ключевых сюжетных линиях.
Со временем актер привык к напряженному графику съемок и начал задумываться о дальнейшем развитии карьеры в кино. Коллеги по площадке отмечали его природный актерский талант. Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, Ознобихин сумел создать яркий и запоминающийся образ.
Персонаж участкового Игоря Сергеевича быстро стал популярным среди зрителей. Герой отличался педантичностью, знанием закона и своеобразным чувством юмора.
Фильм «Реальные пацаны против зомби»В 2020 году актер принял участие в съемках полнометражной комедии «Реальные пацаны против зомби». Главные роли в проекте исполнили Николай Наумов и Зоя Бербер.
Автором идеи выступил Антон Зайцев, а режиссером картины стала Жанна Кадникова. Несмотря на преобладающее количество критических отзывов, фильм показал неплохие результаты в прокате и собрал около 1,55 миллиона долларов.
Позднее состоялась премьера восьмого сезона сериала под названием «Бой за наследство». Новый сезон включал 20 эпизодов. Персонаж участкового Игоря Сергеевича и его помощник Алексей Базанов вновь стали важной частью сюжета. Герои сохраняли привычную для зрителей комичность и позитивный характер.
В 2021 году завершились съемки следующего сезона «Реальных пацанов». В проект вернулись многие актеры, включая Николая Наумова, Владимира Селиванова, Марину Федункив и Игоря Ознобихина. Премьера состоялась в августе 2022 года.
Окончательно история сериала завершилась осенью 2023 года. В октябре стартовал финальный сезон сериала. В интервью Ознобихин говорил, что зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и большое количество юмора.
Съемки некоторых эпизодов проходили в деревне. По словам актера, это позволило ему вспомнить детство и времена, когда он приезжал на каникулы к бабушке.
Другие фильмы и телепроектыПомимо сериала «Реальные пацаны», Игорь Ознобихин принимал участие и в других кинопроектах. В 2018 году в его фильмографии появилась комедия «Год Свиньи». Позднее он сыграл монаха в ситуационной комедии «Чума!», рассказывающей о жителях вымышленного города Нищбурга. Создатели проекта отмечали высокий уровень интеллекта и профессионализма актера.
После завершения «Реальных пацанов» Ознобихин относился к дальнейшей карьере достаточно спокойно и философски. Он признавался, что не рассчитывает на роли масштабных классических персонажей и готов работать в рамках привычного амплуа.
Тем не менее без новых предложений актер не остался. В апреле 2024 года на онлайн-платформах состоялась премьера комедийной мелодрамы «Аэронавты». В этом проекте Ознобихин исполнил главную роль бизнесмена Томилина.
Летом того же года актер присоединился к актерскому составу комедии «Бар "Москвачики"». Сюжет фильма рассказывает о трех подругах, которые решают возродить старый бар в Санкт-Петербурге. В проекте также участвовали бывшие кавээнщики и медиаперсоны. В ноябре зрители увидели Ознобихина в супергеройском экшене «УничтоЖанна».
Участие в телевизионных шоуПомимо актерской деятельности, Игорь Ознобихин активно участвует в телевизионных проектах. Одним из наиболее успешных для него стало участие в шоу «Наследники и самозванцы», которое выходило на телеканале ТВ-3. Финал программы состоялся 31 декабря 2022 года.
В марте 2023 года актер вновь появился на телевидении — на этот раз в популярном реалити-шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ.
Личная жизнь Игоря ОзнобихинаИнформация о личной жизни актера в публичном пространстве появляется редко. Известно, что его супругу зовут Ирина Павлова.
В семье воспитываются двое сыновей. Ознобихин старается не афишировать подробности семейной жизни и редко делится личными подробностями в интервью.
Игорь Ознобихин сейчасСегодня актер продолжает активно работать в кино и участвовать в телевизионных проектах. В 2025 году он присоединился к актерскому составу драмеди «Встать на ноги». В этом проекте также снялись Гоша Куценко, Ольга Лерман и Мила Ершова. Сюжет картины рассказывает о мужчине, который после выхода из тюрьмы пытается заново наладить свою жизнь и отношения с дочерью.
Игорь Ознобихин не прекращает сотрудничество и с КВН. В июне он посетил Южно-Сахалинск, где проходили игры Дальневосточной лиги клуба.
Кроме того, актер стал участником еще одного экстремального телепроекта. В одном из выпусков шоу «Выживалити. Змееловы» он присоединился к команде участников и принял участие в испытаниях.