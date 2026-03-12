«Ношу практически постоянно»: что помогло Булановой вернуться на сцену

12 марта 2026, 17:45

ОСН: Магический амулет помог Татьяне Булановой вернуться на сцену

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что пользуется эзотерическими амулетами, которые, по ее словам, помогают ей защититься от сглаза и негативной энергии.





Общественная Служба Новостей пишет, что атрибуты для артистки изготовил близкий друг, известный в оккультных кругах и, как утверждает Татьяна, обладающий экстрасенсорными способностями. Звезда призналась, что не берется объяснить, как именно это работает, и не уверена в эффективности талисмана, однако отмечает совпадение — после того как ей вручили амулет, у нее будто бы вновь выросла популярность.





«Амулет я ношу с собой практически постоянно», — комментирует Буланова.