«Ношу практически постоянно»: что помогло Булановой вернуться на сцену
ОСН: Магический амулет помог Татьяне Булановой вернуться на сцену
Певица Татьяна Буланова рассказала, что пользуется эзотерическими амулетами, которые, по ее словам, помогают ей защититься от сглаза и негативной энергии.
Общественная Служба Новостей пишет, что атрибуты для артистки изготовил близкий друг, известный в оккультных кругах и, как утверждает Татьяна, обладающий экстрасенсорными способностями. Звезда призналась, что не берется объяснить, как именно это работает, и не уверена в эффективности талисмана, однако отмечает совпадение — после того как ей вручили амулет, у нее будто бы вновь выросла популярность.
«Амулет я ношу с собой практически постоянно», — комментирует Буланова.
Имя знакомого она раскрывать не стала, чтобы избежать лишнего внимания. Ранее сообщалось, что певица сменила энергосберегающих танцоров на беременных.