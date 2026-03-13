Лариса Долина присмотрела новую квартиру в районе Раменки

13 марта 2026, 13:41

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певица Лариса Долина присматривает новое жилье в Москве после потери квартиры в Хамовниках. Артистку заметили возле элитного дома в районе Раменки.