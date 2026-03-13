Лариса Долина присмотрела новую квартиру в районе Раменки
Певица Лариса Долина присматривает новое жилье в Москве после потери квартиры в Хамовниках. Артистку заметили возле элитного дома в районе Раменки.
Как сообщает «Абзац» со ссылкой на очевидца, Долина приезжала к жилому комплексу на улице Мосфильмовской, 70. По словам источника, певица осматривала квартиры вместе с несколькими риелторами и сопровождающими.
Собеседник издания отметил, что артистка прибыла на микроавтобусе, а вокруг нее находилось несколько человек из агентства недвижимости. По его словам, визит выглядел как организованный осмотр объекта для потенциальной покупки.
Дом на Мосфильмовской считается одним из престижных жилых комплексов на западе Москвы. В здании нет квартир площадью меньше 80 квадратных метров, а минимальная стоимость жилья начинается примерно от 50 миллионов рублей.
Этот район часто называют одной из самых спокойных и живописных частей столицы. По словам источника, многие квартиры в доме имеют несколько санузлов и открывают вид на запад Москвы, поэтому объект пользуется популярностью среди известных людей.
