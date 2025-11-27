Работала стюардессой, отказала Гуфу и флиртовала с Кридом: все тайны Юлии Zivert. Как сейчас живёт певица?
Популярная российская певица Юлия Zivert 28 ноября отпразднует 35-летие. Как стюардесса «Аэрофлота» попала на сцену, почему отказала в свидании рэперу Гуфу и как ей удаётся тщательно скрывать личную жизнь – в материале «Радио 1».
Детство, любовь к самолетам и английскому и первые успехи ЮлииЮлия Сытник, известная миллионам слушателей под псевдонимом Zivert, родилась 28 ноября 1990 года в Москве. Первые годы жизни девочка провела в Одессе, куда семья переехала вскоре после её рождения. Национальность певицы неоднократно становилась поводом для споров, но её корни достаточно разнообразны и многослойны. Мать Ирма, уроженка Петропавловска-Камчатского, передала дочери немецкие и польские гены, а отец Дмитрий — украинские и цыганские. Именно этим чувствительным миксом можно объяснить и внешность Юлии, и её яркую артистичность.
Когда родители развелись, Юлия и её старшая сестра Диана были ещё маленькими. Сначала фамилию матери взяла Диана, а со временем и сама будущая артистка стала Юлией Зиверт.
Детство Юлии прошло в атмосфере постоянного движения и поиска себя. Родители часто летали по работе, и самолёты были для неё привычной средой с ранних лет. Вернувшись в Москву, семья начала жизнь заново: в начале 2000-х мать открыла магазин одежды. По слухам, она работает в этой сфере по сей день.
Юля росла творческим и разносторонним ребёнком. Она занималась бальными танцами, пробовала себя в классическом балете, писала стихи и устраивала домашние концерты. Бабушка, талантливая швея, привила девочке вкус в одежде и научила сочетать несочетаемое и смело выражать себя через внешний образ. Уже тогда окружающие говорили: «У нас растёт настоящая артистка».
В школе Юля особенно любила английский язык. Позже она признавалась, что настолько свободно говорила на нём, что долгое время песенные тексты и даже разговорная речь давались ей лучше на английском, чем на русском.
Неожиданный поворот судьбы и начало карьеры певицыИзначально Юлия мечтала о карьере в сфере моды. Она поступила в институт на модельера, но из-за финансовых обстоятельств вынуждена была оставить учёбу. Некоторое время работала флористом, танцевала, пробовала себя на сцене, однако каждая попытка заканчивалась тем, что Юле хотелось чего-то большего.
Неожиданным поворотом в её судьбе стала работа стюардессой. Пройдя обучение, Юлия устроилась в «Аэрофлот». Профессия казалась ей идеальной: достойная зарплата и общение с людьми. В течение двух лет она работала в бизнес-классе, затем прошла обучение в «Джет-сервисе» и стала обслуживать VIP-пассажиров уже как свободный специалист.
Однако строгая униформа, жёсткие правила и однообразие вскоре начали её тяготить. В поисках творческой свободы Юлия ушла в танцевальный коллектив, но он вскоре распался. Это стало для неё знаковым моментом.
Музыкальная карьера Юлии ZivertЮлия с раннего детства тянулась к пению, но долго не решалась сделать музыку делом жизни.
«Понимание того, что мне нравится петь, пришло вместе с умением говорить», — признавалась она.
И всё же путь к сцене оказался непростым: требовалось время, чтобы привыкнуть мыслить и петь на русском языке — слишком уж долго английский был её вторым родным.
После того, как очередная попытка найти себя в танцах провалилась, Юлия наконец решила сделать шаг, который давно откладывала: полностью посвятить себя музыке. Именно в этот момент началась история Zivert — будущей поп-звезды, чьи песни позже займут первые строчки хит-парадов.
Приняв решение посвятить себя музыке, Юлия Zivert столкнулась с неожиданными трудностями. За годы самостоятельного пения она выработала узнаваемый вокальный стиль, и многие педагоги пытались «переломить» её звучание, подстраивая под академические каноны. Найти подходящего наставника удалось не сразу. Лишь студия Vocal Mix предложила индивидуальную программу, целью которой было не изменить голос Юлии, а подчеркнуть её фирменную манеру исполнения.
В сознательном возрасте, перепробовав множество творческих профессий, Юлия наконец «вцепилась в микрофон» — и решила, что назад пути нет.
2016 год стал для будущей звезды рубежным: Юлия начала выступать под псевдонимом Zivert и одержала победу во Всероссийском вокальном конкурсе. Это принесло ей первое официальное признание и сформировало базу поклонников, которые вскоре станут свидетелями стремительного взлёта её карьеры.
Летом 2017 года Zivert выпустила клип на песню «Чак», снятый на дрон и экшен-камеру. Он поражал лёгкостью, танцевальной энергетикой и смелой визуальной подачей. Вложив всего 24 тысячи рублей, Юлия получила вирусный эффект: видео набрало миллионы просмотров и принесло ей первую настоящую интернет-славу.
Осенью того же года певица выступила на Муз-ТВ в программе «Партийная зона», исполнив «Чак» и «Анестезию», а в конце года записала кавер на песню из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», который стал саундтреком к сериалу «Чернобыль. Зона отчуждения».
В 2018 году вышел клип на «Анестезию». Визуально это было совершенно иное произведение: женственный образ, киношные отсылки, смена ролей — Zivert примерила на себя образы героинь из «Людей Икс» и «Матрицы».
2019 год стал переломным в карьере Zivert. Её композиции прочно закрепились на лидирующих позициях в чартах Apple Music, Яндекс.Музыки и iTunes.
Выпущенный в том же году хит «Life» мгновенно стал одним из главных треков года. Изначально клип планировали снять в США, но из-за визовых сложностей съёмки перенесли в Гонконг. В итоге именно эта смена локации придала клипу неповторимую атмосферу мегаполиса, которую Zivert описывала как состояние «одинокого наблюдателя в огромном кипящем городе».
Осенью 2019 года вышел первый полноформатный альбом Zivert, состоящий из двух частей. Первая, Vinyl #1, включала девять треков, среди которых — и «Life».
Широкий успех Zivert подтвердили и итоги года: сервис по поиску музыки Shazam назвал её самой популярной российской артисткой, а стриминговые площадки включили её в лидеры по количеству прослушиваний.
Несмотря на пандемию COVID-19, 2020 год оказался продуктивным. В сотрудничестве с Бастой вышла песня «Не болей», а с NILETTO – «Fly2». Также вышел клип на композицию «Credo», ставшую символом независимых женщин.
По итогам года журнал Glamour присудил Zivert премию «Женщина года».
Лето 2022 года ознаменовалось клипом «Wake Up!», в котором снялись Билан, Мот, Баста, NILETTO и другие звёзды. Осенью Zivert стала участницей телешоу «Битва поколений».
В декабре вышел мини-альбом Zima, а песня «Это была любовь», исполненная в дуэте с Димой Биланом, принесла певице «Золотой граммофон».
В январе 2024 года Zivert стала наставником шоу «Голос», присоединившись к Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву. Она честно призналась, что не имеет музыкального образования, называя себя «человеком из народа», что вызвало спорную реакцию зрителей.
В том же месяце состоялась премьера документального фильма «Zivert в мире весёлых», рассказывающего о создании её нового альбома и о жизненных испытаниях, которые легли в его основу.
Личная жизнь ZivertО личной жизни Юлия Zivert говорит редко и крайне неохотно. Несмотря на популярность, певица много лет остаётся одной из самых закрытых артисток российской сцены. Она не устраивает публичных романов, не комментирует слухи и не допускает в своё приватное пространство даже самых любопытных репортёров.
«Я никуда не хожу, никого не обсуждаю, ничего не выставляю напоказ. Поэтому папарацци обходили меня стороной и мне это нравилось. Журналисты жаждут увидеть меня хотя бы разговаривающей с каким-то мужчиной, чтобы моментально раздуть сенсацию», – объясняла артистка.
Самая обсуждаемая история случилась в 2017 году, когда в соцсетях Zivert появились фотографии с молодым человеком по имени Евгений Кушнир – известным в клубной среде диджеем Невским. Поклонники были уверены, что это её парень, а некоторые даже предполагали тайный брак. На снимках они путешествовали по Малибу, Таиланду и Индонезии.
Однако с ростом популярности певица удалила все совместные фото. С тех пор часть поклонников уверена, что отношения продолжаются, просто Юлия тщательно оберегает их от глаз публики. Но сама она никаких подтверждений не даёт.
Конечно же, такая скрытность стала прекрасной почвой для различных домыслов о романах в том числе с коллегами.
В 2019 году папарацци заметили, как Zivert мило беседовала с Егором Кридом на юбилее директора «Муз-ТВ». Этого оказалось достаточно, чтобы СМИ заговорили о «новой паре».
«Стоило просто поговорить, и всё уже превратили в роман», – с улыбкой говорила тогда Юлия.
В 2019 году рэпер Гуф стал гостем интервью Ксении Собчак. Тогда он признался, что писал Zivert и приглашал её на свидание.
После этого выпуска артистка отреагировала на откровения более чем спокойно:
«Возможно, были намёки, но мне это неинтересно. Я на такие штуки даже не отвечаю».
Позже в прессе появлялись слухи и о возможных отношениях с NILETTO, однако Юлия никак их не комментировала.
Певица подчёркивает, что публика в своё время узнает лишь имя её будущего мужа и отца её ребёнка. Иной информации общественность не получит.
Юлия Zivert сейчасВ первой половине 2025 года певица продолжила радовать поклонников песнями из предстоящего альбома, который выйдет 28 ноября – в день рождения звезды. Наиболее успешными композициями стали «Один процент» и «Гудбай».
Также в октябре этого года на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Zivert сыграла в проекте эффектную итальянку.