Романы с женатыми мужчинами, пластические операции и любовь к экстриму: как сейчас живёт Виктория Боня и откуда у неё деньги?
Виктория Боня – российская телеведущая, блогер и модель. Как участие в скандальном реалити «Дом-2» изменило её жизнь, почему она предпочитает женатых мужчин и не стремиться связывать себя узами брака, правда о пластических операциях и многочисленные скандалы – в материале «Радио 1».
Детство, первые творческие успехи и жизнь в СШАВиктория Боня родилась 27 ноября 1979 года вдали от столичной жизни – в городе Краснокаменск Забайкальского края. Её отец был шахтёром, а мать работала медсестрой. Когда девочке исполнилось два года, родители развелись, и воспитание Вики и её старшей сестры Ангелины во многом легло на плечи бабушки. Однако большую часть времени девочки были предоставлены сами себе.
Подростковые годы Виктории не были безоблачными. В 15 лет, возвращаясь с дискотеки, она вместе с подругой согласилась зайти в гости к новому знакомому, который оказался гораздо старше. По словам Бони, мужчина вскоре начал требовать близости и угрожать, но, несмотря на криминальное прошлое, в итоге не причинил им вреда и отпустил. Позднее Виктория вспоминала, что в опасные моменты её всегда спасала молитва.
«Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал Бог… В самые страшные моменты я вставала на колени и читала «Отче наш». Это всегда меня спасало», – рассказывала Боня.
В 16 лет она вместе с матерью переехала в Москву, о которой мечтала с самого детства. В первые годы в мегаполисе она не спешила строить серьёзную карьеру, поэтому работала официанткой на Старом Арбате, продавала лотерейные билеты, была секретарём в компании по производству пластиковых окон. Параллельно девушка поступила в Институт пищевых производств, выбрав экономический факультет, и в 2003 году получила диплом.
Путь к телевидению Виктория начала через модельные конкурсы: участвовала в «Красе России», вышла на международную сцену в рамках «Мисс Земля». Благодаря яркой внешности она быстро обзавелась влиятельными знакомыми и некоторое время жила в США, где освоила английский язык, запустила небольшой бизнес и могла позволить себе путешествовать. Позже Боня выучила и испанский.
Вернувшись в Россию, Виктория решила развивать карьеру в медиа и поступила в Высшую школу кино и телевидения «Останкино». В 2004 году она получила специальность телерадиожурналиста и планомерно стала пробиваться на экран. К тому моменту её уже знали в светских кругах столицы, но именно профессиональное образование и упорство помогли ей закрепиться в шоу-бизнесе.
Боня до и после «Дома-2»В мае 2006 года Виктория Боня оказалась на площадке «Дома-2» практически случайно. Она сама не следила за проектом, но подруга, не пропускавшая ни одного выпуска, уговорила её пойти на кастинг. В тот же день Вике предложили стать участницей. Позже она вспоминала, что, если бы у неё было время подумать до следующего утра, она бы, скорее всего, отказалась.
На проекте зрители часто видели, как она занимается уборкой. Причиной такого рвения была вовсе не любовь к порядку, а состояние здоровья: Виктория тяжело переносила пыль, поэтому была вынуждена постоянно поддерживать чистоту вокруг себя. Почти год она находилась под наблюдением миллионов зрителей, одновременно участвуя в романтических перипетиях.
Самым ярким эпизодом телестройки стали отношения Бони со Степаном Меньщиковым. Их эмоциональные сцены и бурные конфликты обеспечивали проекту высокий рейтинг. Однако со временем Виктория решила покинуть шоу, тем самым разрушив связи, которые сложились в эфире.
Уже в период участия в «Доме-2» Боня стала одной из самых заметных звезд реалити – зрители выделяли её за естественную красоту, яркий темперамент и открытость. Сравнительно быстро на неё обратили внимание продюсеры и медиа.
Карьера Виктории Бони после реалитиПосле ухода из «Дома-2» в 2007 году карьера Виктории стремительно пошла вверх. Сначала она стала ведущей на «Семейном радио», а затем — соведущей «Cosmopolitan. Видеоверсии» вместе с певцом Стасом Пьехой. Их дуэт выходил в эфир более трех с половиной лет.
Осенью того же года Виктория снялась в фотосессии для российского Penthouse, а зимой её фото украсило обложку Maxim. В 2008 году она стала лицом коллекции Антонины Шаповаловой «Русские матрёшки идут», представленной на Московской неделе моды.
Популярность обеспечила ей участие в музыкальных клипах: она появилась в ролике Тимати «Не сходи с ума», в романтическом клипе Димы Билана Lady, а также в клипах МакSим и Мити Фомина. Позже ей посвятили выпуск «Пусть говорят». Спустя несколько лет Боня стала ведущей реалити-шоу «Каникулы в Мексике – 2», блеснув харизмой и знанием языков. А в 2014 году она снялась и в клипе Егора Крида «Надо ли?».
Боню часто можно увидеть на международных красных дорожках. В Каннах-2016 она привлекла внимание смелыми нарядами и вновь стала объектом обсуждений. Позже она сотрудничала с брендом Tom Farr, выпустив совместную коллекцию одежды в 2020 году.
Телепроекты и фильмографияДебют в кино состоялся в 2008 году в сериале «Моя любимая ведьма», где Виктория исполнила маленькую роль. В 2010-м она сыграла одну из главных ролей в фильме «А мама лучше!», а также появилась в сериале «Универ», где подружилась с Марией Кожевниковой. Позднее между ними возник конфликт после откровений Бони о личной жизни актрисы.
В 2016 году она участвовала в шоу «Без страховки», а в 2019-м – в знаменитом «Форт Боярде». В 2021-м стала участницей проекта «Звезды в Африке», где боролась за главный приз в пять миллионов рублей. В 2023 году Виктория появилась в «Шоу Воли», а позже — в «Что было дальше?». В декабре того же года она стала одной из самых обсуждаемых персон премии «Люди года – 2023».
Весной 2024 года телеведущая заявила, что «не видит смысла скрывать свой округлившийся живот», чем вызвала бурную реакцию СМИ и подписчиков. Однако в итоге беременность она опровергла. В мае она приняла участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение», но покинула шоу в пятом выпуске.
Личная жизнь Виктории БониЛичная жизнь Виктории Бони всегда развивалась не менее драматично, чем её телевизионная карьера. СМИ нередко с иронией отмечали, что вся биография теледивы строится на «забеге от одного миллионера к другому». И, хотя в этом немало преувеличения, доля истины присутствует: спутники жизни Виктории чаще всего были обеспеченными мужчинами, а отношения — резонансными. Порой её бойфрендами становились женатые мужчины старше неё.
Первые отношения после переезда в МосквуПереехав из Сибири в столицу, 17-летняя Виктория познакомилась в ночном клубе с банкиром Евгением Суворовым. Он был старше на девять лет, женат, но ради бурного романа оставил семью. Именно Суворов открыл юной девушке дверь в мир роскоши.
«Он положил к моим ногам абсолютно всё. Мы ходили в магазин в Милане, и я не знала, какие туфли выбрать – серебристые или золотистые. Он говорит: «Бери обе!» Такой щедрый был», — вспоминала Боня.
Идиллия закончилась, когда Суворов оказался под угрозой уголовного дела за хранение запрещённых веществ. В итоге мужчина оказался в тюрьме, а Виктории досталась доля в агентстве недвижимости и узнаваемость среди московской тусовки.
Вскоре в её жизни появился другой женатый поклонник — владелец крупной продуктовой компании Сергей Говядин. Он не делал роскошных жестов, но подарил Боне квартиру в Москве. Начав новый этап жизни после ухода с телестройки, звезда также встречалась с бразильским футболистом Веллитоном, однако до свадьбы дело не дошло.
Алекс Смерфит и рождение дочериОднажды на вечеринке Виктория увидела Алекса Смерфита. Он предпринял попытку ухаживания, и, хотя в прессе ходили слухи о его любвеобильности, Боня решила проучить молодого миллиардера — на ужине она постоянно проверяла телефон и переписывалась в сети. Это вызвало у Алекса непреодолимое желание покорить своенравную девушку.
Предприимчивый ход удался, и Смерфит стал названивать Боне, которая не спешила бросаться в омут с головой. В итоге она сдалась и уехала со своим возлюбленным в Монако. Отец Алекса, сэр Майкл Смерфит, был не в восторге от новости о невестке, но попыток расстроить отношения не предпринял.
В середине марта 2012 года Виктория родила дочь Анджелину-Летицию Смерфит. Теледива всегда мечтала о детях, поэтому её радость была неописуемой. Однако сама Боня принципиально не хотела выходить замуж, считая, что после штампа в паспорте отношения непременно портятся.
В 2016 году появились слухи о расставании, которые Виктория активно опровергала. Однако в феврале 2017 года в прессе появились фотографии Алекса с другими девушками. После этого сама Боня подтвердила, что рассталась с гражданским мужем. В сентябре 2018 года она впервые подробно рассказала о причинах разрыва: по её словам, Смерфит хотел, чтобы она ушла в тень, но она предпочла оставаться активной и вести самостоятельную жизнь.
Другие романы и «запретная любовь»Позднее Виктории приписывали романы с иностранцем Джеффри Бейером и попытку построить семью с французом Пьером Андюраном. Ходили слухи о связи с чемпионом мира по грепплингу Хусейном Асхабовым и теннисистом Маратом Сафиным, однако серьёзного развития эти отношения не получили.
В декабре 2021 года Боня призналась в интервью Лауре Джугелии, что состоит в отношениях с иностранцем, готова к серьёзным шагам и планирует ещё одного ребёнка. Однако к марту 2022 года она сообщила, что снова свободна. Позже в шоу «Злые языки» Боня упомянула роман с женатым мужчиной, но впоследствии призналась, что это было обманом, чтобы разговорить собеседника.
В январе 2023 года теледива вновь могла посещать свидания, а к апрелю уже обзавелась новым бойфрендом, о котором она рассказала, как о высоком, красивом, любящем и заботливом мужчине. Но летом Виктория поделилась с подписчиками историей расставания с ним.
В начале октября Боня объявила о решении заморозить свои яйцеклетки, назвав процедуру «последним шансом» для будущего материнства.
Позже Боня показала фото с новым возлюбленным, уроженцем Якутии Русланом Гасановым. Он был женат в момент знакомства с Викторией, но вскоре развёлся. Сама пара состояла в отношениях около двух лет.
Журналисты сразу после этого связались с супругой Руслана Таисией Василешниковой, которая заверила, что до сих пор официально не разведена с ним, и выразила желание ускорить этот процесс.
В ноябре 2023 года Боня и Руслан впервые совместно посетили светское мероприятие — 25-летие портала Woman.ru. В феврале 2024 года Виктория объявила о расставании, подчеркнув, что иногда лучше идти разными путями, даже любя друг друга. Она добавила, что Гасанов не вернул пять миллионов рублей, взятых у неё в долг.
Материнство и планы на будущееВиктория решила отправить дочь Анджелину-Летицию учиться в Англию, выбрав школу с проживанием. Кроме того, телеведущая объявила о намерении усыновить ребёнка, возможно сразу двух, и просила подписчиков поделиться опытом.
Боня в «Звёздах в Африке» и экстремальный туризмПосле участия в «Звёздах в Африке» Боня увлеклась экстремальными путешествиями и альпинизмом. Она поставила цель покорить Манаслу в Непале — гору высотой 8163 метра. Подъём давался тяжело: Вика рассказывала об отнимавшихся ногах, головных болях и одышке. Несмотря на попытки, первое восхождение завершилось неудачей.
В январе 2023 года Виктория отправилась на Охос-дель-Саладо — самый высокий вулкан планеты. Однако из-за горной болезни подъём пришлось прекратить. Затем она всерьёз задумалась о переезде в Дубай и начала искать жильё в ОАЭ.
Летом 2024 года Боня подготовилась к восхождению на Монблан, а осенью успешно покорила Манаслу со второй попытки, посвятив своё достижение всем женщинам.
Осенью она предприняла ещё одну экспедицию – на технически сложную вершину Амадаблам. Во время восхождения попала под камнепад и чудом избежала травм.
В 2025 году Виктория поставила перед собой самую амбициозную цель — покорить Эверест. В январе она начала подготовку, а в апреле началось само восхождение. На первых этапах здоровье дало сбой: из-за вируса альпинистку эвакуировали вертолётом, и ей пришлось временно прервать попытку.
В мае Боня начала маршрут заново — и на этот раз достигла вершины. Вернувшись к цивилизации, Виктория опубликовала отчёт и подчеркнула, что провела на ногах 40 часов.
Даже находясь в экстремальных условиях, она продолжала рекламировать свою косметику, которую выпускает уже много лет. Продукцию она представила прямо на высокогорье.
На этом Боня решила не останавливаться, и следующей целью объявила восхождение на К2, одну из самых опасных и сложных вершин мира.
Пластические операции Виктории БониНа протяжении всей карьеры в шоу-бизнесе вокруг Виктории Бони ходили слухи о пластических операциях. Сама теледива долго отрицала, что прибегала к хирургическому вмешательству, утверждая, что её внешность полностью натуральная.
Тем не менее Виктория открыто рассказывала о регулярных косметических процедурах: дважды в год она делает татуаж губ и бровей, а для поддержания кожи использует пилинг, который проводит дома, но по эффективности он сопоставим с салонной процедурой. Боня активно общается с поклонниками в социальных сетях, делится секретами макияжа, упражнениями по дыхательной гимнастике и зарядкой для глаз.
Весной 2023 года Боня всё же обратилась к специалисту в области пластической хирургии: летом того же года американский хирург Чиа Чи Као сделал ей подтяжку лица, убрал провисания возле губ и скорректировал скулы. Публика также обсуждала изменения носа, и теледиву раскритиковали за решение лечь под нож.
В сентябре 2023-го Виктория попыталась показать результаты пластики через закрытый телеграм-канал за 1300 рублей, но интерес оказался ниже ожидаемого. Подписчики обратились в правоохранительные органы, однако по итогам проверки уголовного дела возбуждено не было — состава преступления и документально подтверждённого вреда не нашли.
В конце 2023 года Боня признала некоторые недостатки процедуры: ей не нравилась асимметрия глаз, поэтому планировалась повторная подтяжка лица в Лос-Анджелесе. Летом 2024 года верхняя часть лица выглядела молодой и красивой, но нижняя часть начала обвисать, поэтому ей сделали дополнительную коррекцию губ.
Летом 2025 года Виктория исправила асимметрию губ в московском салоне красоты. Помимо хирургических вмешательств, за последние годы она прошла подтяжку лица, блефаропластику, липосакцию и ринопластику.
Многолетний конфликт Виктории Бони и Алёны ВодонаевойВ 2021 году Боня раскрыла подробности старого скандала на «Доме-2» и призналась, что конфликт с Алёной Водонаевой теперь остался в прошлом.
Алёна пришла на проект в 2004 году, быстро завоевала популярность и построила отношения со Степаном Меньщиковым. Через два года на телепроекте появилась Боня, которая вскоре стала главной соперницей Водонаевой. Конфликт обострился после того, как Степан ушёл к Виктории.
Спустя годы бывшие «заклятые подруги» удивили светскую тусовку примирением. Блогерши встретились на концерте Димы Билана, тепло обнялись и обменялись комплиментами. По словам Бони, Алёна сейчас выглядит великолепно, а встреча прошла очень эмоционально.
«Конфликт был так давно, что мы даже не могли вспомнить, на какой почве он возник. А потом шёл по инерции. Когда мы встретились, обнялись и не могли отойти друг от друга… Уже столько лет прошло, мы мамы, взрослые женщины, и нужно находить шаги примирения, даже если это что-то давнее, древнее», – говорила Виктория.
Телезвезда также вспомнила, как завершилась скандальная драка на проекте: тогда Алёна ударила Викторию звуковым передатчиком, и у Бони до сих пор остался шрам на переносице.
Скандал с Ксенией СобчакБывшая коллега Виктории Бони по «Дому-2» Ксения Собчак однажды сравнила телеведущую с персонажем мультфильма «Свинка Пеппа», при этом выразив беспокойство за её внешний вид после пластической операции.
Между звёздами время от времени возникали острые высказывания друг о друге. Когда Боня переехала в Монако, около 12 лет назад, и начала появляться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, Собчак не раз иронизировала над её стилем, называя его «парижским шиком по-саратовски».
Кроме того, Ксения часто пародировала философские рассуждения Виктории. В 2019 году Боня впервые публично обвинила Собчак в травле и зависти. В шоу «Ходят слухи» модель заявила, что у телеведущей «аллергия на красивых женщин».
В 2021 году в интервью Лауре Джугелии на Fame TV Боня призналась, что до сих пор не понимает, почему Собчак её не любит. Позднее в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» Виктория отметила, что претензии к ней Ксения никогда не озвучивает напрямую:
«Собчак — такая овечка, никогда не идёт на открытый конфликт. Она действует за спиной, под ковром, потому что знает — если попытается против меня, я не промолчу. И она прекрасно это понимает».
Откуда у Виктории Бони деньги?И поклонников, и недоброжелателей волнует один вопрос: на что живёт Виктория Боня? Полные финансовые данные, конечно, отсутствуют, однако есть сведения об источниках дохода звезды.
Одним из них стала духовная практика. В 2022 году певица Сати Казанова в интервью призналась, что 12 лет назад попробовала вместе с Боней шаманский напиток аяваску. Опыт оказался не из приятных: рвотный рефлекс, являющийся обязательной частью ритуала, показался ей неприятным и эстетически дискомфортным.
Для Бони же аяваска стала настоящей страстью. В личном блоге она рассказала, что прошла 19 церемоний и регулярно собирает группы из желающих попробовать напиток. Стоимость ретрита колеблется от 5 до 10 тысяч евро. Телеведущая подчёркивает, что аяваска — это лекарство, использующееся тысячелетиями в Латинской Америке, и отрицает её приравнивание к наркотикам.
Помимо духовных практик, значительную часть дохода Виктории приносят социальные сети. На её страницы в соцсетях подписаны более 12,5 миллиона человек, что делает её влиятельной интернет-персоной и позволяет зарабатывать на рекламе, промоакциях и обучающих онлайн-курсах.
Также у телезвезды есть собственный бренд косметики, который представлен на рынке уже много лет.
Виктория Боня сейчасСейчас телезвезда проживает в коммуне Кап-д’Ай во Франции. Её дочь, которая долгое время училась в школе-интернате в Великобритании, перешла на онлайн-обучение. Теперь девочка проводит больше времени с мамой.
25 ноября Боня в соцсетях призналась, что делает интимное омоложение.
«Обязательно раз в год! <...> И внутри, и снаружи», – подчеркнула звезда.
Также летом она перенесла несколько пластических операций. Одна из них – блефаропластика – обошлась Боне в 20 миллионов рублей.