26 ноября 2025, 16:34

Виктория Боня (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Боня – российская телеведущая, блогер и модель. Как участие в скандальном реалити «Дом-2» изменило её жизнь, почему она предпочитает женатых мужчин и не стремиться связывать себя узами брака, правда о пластических операциях и многочисленные скандалы – в материале «Радио 1».





Содержание Детство, первые творческие успехи и жизнь в США Боня до и после «Дома-2» Карьера Виктории Бони после реалити Телепроекты и фильмография Личная жизнь Виктории Бони Боня в «Звёздах в Африке» и экстремальный туризм Пластические операции Виктории Бони Многолетний конфликт Виктории Бони и Алёны Водонаевой Скандал с Ксенией Собчак Откуда у Виктории Бони деньги? Виктория Боня сейчас

Детство, первые творческие успехи и жизнь в США

«Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал Бог… В самые страшные моменты я вставала на колени и читала «Отче наш». Это всегда меня спасало», – рассказывала Боня.

Виктория Боня (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Боня до и после «Дома-2»

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)



Карьера Виктории Бони после реалити

Телепроекты и фильмография

Виктория Боня и Павел Воля (фото: кадр из «Шоу Воли»)

Личная жизнь Виктории Бони

Первые отношения после переезда в Москву

«Он положил к моим ногам абсолютно всё. Мы ходили в магазин в Милане, и я не знала, какие туфли выбрать – серебристые или золотистые. Он говорит: «Бери обе!» Такой щедрый был», — вспоминала Боня.

Виктория Боня и Алекс Смерфит (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алекс Смерфит и рождение дочери

Виктория Боня с дочерью Анджелиной (фото: Instagram* @victoriabonya)

Другие романы и «запретная любовь»

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)







Материнство и планы на будущее

Боня в «Звёздах в Африке» и экстремальный туризм

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Пластические операции Виктории Бони

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)



Многолетний конфликт Виктории Бони и Алёны Водонаевой

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

«Конфликт был так давно, что мы даже не могли вспомнить, на какой почве он возник. А потом шёл по инерции. Когда мы встретились, обнялись и не могли отойти друг от друга… Уже столько лет прошло, мы мамы, взрослые женщины, и нужно находить шаги примирения, даже если это что-то давнее, древнее», – говорила Виктория.

Скандал с Ксенией Собчак

Ксения Собчак, Виктория Боня и Анджелина (фото: Instagram* @victoriabonya)

«Собчак — такая овечка, никогда не идёт на открытый конфликт. Она действует за спиной, под ковром, потому что знает — если попытается против меня, я не промолчу. И она прекрасно это понимает».

Откуда у Виктории Бони деньги?

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)



Виктория Боня сейчас

«Обязательно раз в год! <...> И внутри, и снаружи», – подчеркнула звезда.