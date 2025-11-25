Слитые интимные фото, многочисленные романы с пенсионерками и тайные дети: как живёт главный гедонист российского шоу-бизнеса Прохор Шаляпин?
Прохор Шаляпин долгое время блистал на сцене в качестве певца, а в последние годы всё чаще появляется на телевидении и в соцсетях. Однако многие знают о нём благодаря многочисленным скандалам и особой любви с женщинам преклонного возраста. Какую трагедию пришлось пережить артисту в детстве, кто его многочисленные возлюбленные, есть ли на самом деле у шоумена дети и как он стал звездой зумеров – читайте в материале «Радио 1».
Детство и первые творческие успехи
Андрей Захаренков (настоящее имя шоумена) родился 26 ноября 1983 года в Волгограде. Его семья не имела никакого отношения к творческим профессиям: отец, тоже Андрей Захаренков, трудился сталеваром, а мать, Елена Колесникова, работала поваром на заводе. Вероятно, мальчик выбрал бы обычную рабочую специальность, если бы не бабушка, первой разглядевшая в нём творческий потенциал. Именно она привела внука в музыкальную школу на отделение народных инструментов, где Андрею преподавали игру на баяне и ставили вокал.
Детство будущего певца было непростым. Отец злоупотреблял алкоголем и становился агрессивным. В семье происходили опасные ситуации: однажды мужчина едва не отравил домочадцев угарным газом, а в другой раз угрожал маленькому Андрею ножом. Певец позже говорил, что пережитые испытания закалили его характер. Когда мальчик пошёл в школу, поведение отца стало ещё более неконтролируемым — он начал нападать с ножом не только на родных, но и на посторонних. Его привлекли к ответственности, а затем отправили на лечение в психиатрическую больницу, где диагностировали шизофрению.
После этого воспитанием Андрея всерьёз занялись бабушка с дедушкой. Именно в этот период его музыкальные способности стали проявляться особенно ярко. В младших классах он уже активно занимался вокалом, продолжал осваивать баян и стал солистом русского народного ансамбля «Вьюнок». Талант мальчика был настолько очевиден, что в пятом классе он перевёлся из обычной школы в специализированную – на вокальное отделение филиала Самарской академии культуры и искусств.
Помимо трудностей с агрессивным отцом, Прохору пришлось пережить ещё одну страшную трагедию, изменившую его жизнь. Когда будущему артисту было 13 лет, его любимую бабушку и тётю жестоко пытали, а затем убили. Это дело не раскрыто до сих пор.
Спустя время у Андрея произошли приятные изменения в семье: после второго брака матери у него появилась сводная сестра – Соня Тайх, которая в будущем стала участницей группы «Лицей». Между детьми установились тёплые отношения. Они вместе учились в музыкальной школе Волгограда, а позже выступали в подростковой шоу-группе «Джем», где также начинали Ирина Дубцова и Монокини (Таня Заикина).
В 1996 году Андрей написал свою первую песню «Нереальный сон», а спустя три года занял третье место в телепроекте «Утренняя звезда». В 15 лет он решился на переезд в Москву, где поступил в музыкальное училище имени М. Ипполитова-Иванова, а затем продолжил обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Позже, уже став известным артистом, Шаляпин не раз возвращался к теме отношений с отцом. В 2020 году в программе «Звёзды сошлись» он признался, что долгое время не мог простить родителя и помнил, как вместе с матерью убегал по снегу от его агрессии. На похоронах отца он не испытывал чувства утраты. Однако в 2023 году певец говорил, что отпустил прошлое и пришёл к мысли о том, что родителей нужно уважать в любом случае, ведь их не выбирают.
Карьера Прохора Шаляпина
Участие в кастинге «Фабрики звезд-6»
Популярность к Прохору Шаляпину пришла после участия в кастинге «Фабрики звезд-6». Его яркие выступления быстро привлекли внимание как жюри, так и зрителей, а сам артист сумел дойти до финала проекта. Среди самых запомнившихся номеров был дуэт с Ириной Аллегровой, с которой они исполнили её хит «Скажи». На проекте у Прохора сложились дружеские отношения с финалистом Дмитрием Колдуном, которого он называл «главным соловьём современной белорусской эстрады».
Любопытно, что попытки попасть на шоу у Прохора начались задолго до успеха: в молодости он пробовался в 4-й и 5-й сезоны вместе со своей подругой детства Ириной Дубцовой. Если Дубцова успешно вошла в состав четвертого сезона, то Шаляпину удалось заявить о себе только на шестой попытке.
В 2023 году артист вновь вернулся на сцену проекта – в юбилейном шоу «Фабрика звезд. 20 лет спустя». Там он исполнил номер «Утраченная юность».
Музыкальная карьера
В 2011 году вышел дебютный альбом Шаляпина «Волшебная скрипка». Пластинку выпустили при поддержке нескольких музыкантов, но широкого успеха она не получила, а тираж разошёлся в основном по знакомым и родственникам.
После участия в «Фабрике» певец заключил контракт с продюсером Виктором Дробышем. Совместно они создали обновлённые версии народных песен и романсов, которые стали визитной карточкой артиста и основой его концертной программы. «Белый лебедь», «Дубинушка» и другие композиции обеспечили ему гастроли по России и стабильную популярность среди поклонников жанра.
Однако в 2007 году сотрудничество с Дробышем завершилось – партнёры разошлись на фоне череды конфликтов. Уже с 2008 года Шаляпин активно начал снимать клипы и расширять свой репертуар, выпуская такие песни, как «Ненаглядная», «Ах, эти чёрные глаза» и другие. В 2013-м его дискография пополнилась альбомом «Легенда».
Несмотря на богатый репертуар и сценический опыт, телевидение не всегда охотно включало выступления певца в эфир. По словам самого Прохора, он регулярно получает приглашения, но отдельные номера часто вырезают во время монтажа «по причине несоответствия формату». Так, в 2023 году в эфир не попало его выступление на «Поле чудес» с песней «Богиня», хотя артист позже опубликовал фото и видео со съёмок.
В начале 2024 года Шаляпин начал гастролировать с белорусским артистом Никитой Фоминых в театрально-концертной программе «Приходите на нас посмотреть».
Работа на телевидении
Осенью 2020 года зрители увидели артиста в шоу «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым. Год спустя он стал участником нового сезона «Форт Боярда» под руководством Сергея Бурунова. Среди его коллег по проекту были Дана Борисова, Ирина Носова, Кирилл Колесников и другие. Из-за карантинных мер участники жили в отдельных отелях и могли выходить только в строго обозначенное время. Как позднее признавался Прохор, именно эти ограничения стали самым трудным испытанием.
В 2023 году Шаляпин появился в шоу «Перепой звезду» на Первом канале, где исполнил «Калинку» вместе с Евгением Гапоновым. Жюри единогласно отдало победу непрофессиональному участнику.
Позднее артист присоединился к проекту «Новые звёзды в Африке», заменив выбывшего Ираклия. Несмотря на собственные страхи, он был настроен бороться за победу и примкнул к коалиции Оскара Кучеры. Поведение Прохора, а именно его переходы между союзами и эмоциональные реакции, вызывали бурные обсуждения. Первые испытания давались ему непросто, но со временем он стал справляться всё лучше. В 13-м выпуске он покинул проект, уступив в индивидуальном состязании Алексею Базанову. Шаляпин откровенно признал, что участие в шоу стало попыткой оживить карьеру, и после выхода проекта он действительно получил больше предложений.
В декабре 2023 года певец дал откровенное интервью Яне Чуриковой, в котором рассказал о доходах от ток-шоу, воспоминаниях о детстве и даже признался, что между фамилией Захаренков и псевдонимом Шаляпин некоторое время носил ещё одну фамилию, которую предпочёл не раскрывать.
Прохор продолжает регулярно появляться на телевидении и в интернет-проектах – от шоу Антона Шастуна «Контакты» до «ЧБД». Он отмечает, что получает большое количество приглашений и может выбирать наиболее интересные.
При этом артист откровенно признаёт, что шоу-бизнес его разочаровал, и громких хитов он больше не ждёт. Сейчас его больше привлекает блогинг и коммерческие проекты – корпоративы, реклама, съёмки. В марте 2025 года в «Дерзкой готовке» с Ляйсан Утяшевой он рассказал, что купил матери квартиру и перевёз её в Москву. Также он стал гостем шоу «Мой герой», где признался, что снова думает о создании семьи.
В третьем сезоне проекта «Секретный артист» на канале «Пятница!» Прохор вышел на сцену вместе с троюродным братом Николаем. Дуэт исполнил народную песню «Ой, при лужку, при лужке».
В подкасте «НеДудь» на «Новом радио» артист поддержал певицу Катю Лель, заявив, что тоже имел контакт с инопланетянами, которые, по его словам, пытались пробиться через «невидимый защитный кокон».
Летом он сообщил о покупке второй квартиры в том же подъезде, где находится его первое жильё. В интервью Евгении Медведевой для шоу «БеС комментариев» Шаляпин выступил в защиту Ларисы Гузеевой, оказавшейся в центре скандала вокруг аферы блогера Сергея Домогацкого. Артист отрицал её причастность и допускал, что она могла быть увлечена мошенником, поэтому призывал сосредоточиться на истинном виновнике.
Личная жизнь Прохора Шаляпина
Несмотря на активную творческую деятельность, публика куда чаще обсуждает не музыку Прохора Шаляпина, а его бурную и скандальную личную жизнь. Первой женщиной, с которой он связал отношения, стала состоятельная предпринимательница Алла Пеняева. Именно она помогла молодому артисту поступить в московский вуз, обеспечила его жильём и автомобилем. В 2022 году певец признался, что его первый сексуальный опыт произошёл в 14 лет, а женщине, с которой это случилось, было за пятьдесят. С тех пор его, по собственному признанию, привлекают темпераментные, яркие и более взрослые женщины. Среди таких он называл Татьяну Васильеву и Анастасию Волочкову.
Слухи о романе со Светланой Светличной
Фотограф Виктор Панкратьев утверждал, что в 2010 году у Шаляпина был роман с актрисой Светланой Светличной, возраст которой на тот момент превышал его почти на полвека. Он рассказывал, что актриса заметно похорошела, сменила стиль и стала носить мини. В подтверждение в сети появились совместные снимки. Узнав об этом, Светличная назвала слухи вымыслом и сравнила Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской, подчеркнув, что они «одного плана». Позже сам Прохор опроверг роман, заявив, что их отношения были лишь дружескими.
Брак с Ларисой Копенкиной
В 2013 году артист женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой на тот момент было 52 года. Их роман стал одним из самых обсуждаемых событий года, особенно после появления пары в программе «Мужское/Женское». Семья Шаляпина не приняла этот брак, а уже в 2014 году супруги объявили о разводе.
История с Анной Калашниковой
Во время брака с Копенкиной Шаляпин закрутил роман с Анной Калашниковой. Вскоре стало известно о беременности звезды. В марте 2015 года у Анны родился сын Даня, отцом которого сначала считали именно Прохора. Тогда пара начала активно появляться в ток-шоу, готовилась к свадьбе, но постоянные конфликты разрушили отношения. Позднее ДНК-тест показал, что Шаляпин не является отцом мальчика.
Поиски невесты и роман с Татьяной Гудзевой
После череды неудач Прохор решил искать спутницу через телевидение. Андрей Малахов запустил проект «Невеста для Прохора Шаляпина». В конце 2017 года артист представил новую возлюбленную Татьяну Гудзеву, которая была далека от сферы шоу-бизнеса. Пара не раз становилась героями рейтинговых программ. На шоу «На самом деле» выяснился её реальный возраст и некоторые факты биографии, но это не повлияло на чувства артиста. Однако вскоре между ними возникли недоверие и ревность, а детектор лжи показал, что оба партнёра изменяли друг другу.
Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Весной 2018 года общественность заговорила о романе певца с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Прохор поддерживал её в период шумного развода с Арменом Джигарханяном, и вскоре их начали видеть вместе. Пара казалась гармоничной, размышляла о детях и вместе появилась в программе «Секрет на миллион». Их союз оказался продуктивным и в творческом плане: они записали песни «Я больше не буду» и «Люди с экрана», дали ряд концертов, а в 2019 году представили совместную программу в Доме кино. Позже в том же году пара объявила о расставании.
В марте 2025 года 46-летняя Цымбалюк-Романовская родила дочь Викторию. Женщина не раскрывает, кто является отцом ребёнка. Однако в то время в СМИ и соцсетях активно ходили слухи об отцовстве Шаляпина, с которым их некогда связывали тёплые отношения.
Возлюбленная из Иванова
В 2020 году в программе «На самом деле» продавец из Иванова Виктория Тимофеева заявила, что несколько лет состояла с артистом в отношениях. По её словам, они познакомились на концерте, вскоре он помог ей переехать в Москву и обеспечивал её материально. Она утверждала, что закрывала глаза на его романы с богатыми женщинами. Однако, узнав о её беременности, артист якобы выгнал её из квартиры. Тимофеева была готова пройти ДНК-тест, а сам Шаляпин ситуацию не прокомментировал.
Брак с Татьяной Девис
Позже появились сведения о новой избраннице певца — канадской миллионерше Татьяне Девис. Несмотря на слухи о романе Шаляпина с внучкой Людмилы Гурченко, в августе 2021 года стало известно, что он женился на Девис. Свадьба прошла в закрытом клубе Лас-Вегаса, где артист исполнил песни собственного репертуара и хиты других исполнителей.
Однако их свадебное путешествие пришлось отменить, поскольку Татьяна заразилась тяжёлой формой COVID-19. Тогда Прохор ухаживал за ней в американском доме. Сам он вакцинировался и сумел избежать осложнений. 30 сентября стало известно, что Татьяна умерла от последствий болезни. Позже выяснилось, что родители скрывали трагедию от Прохора почти неделю. Певец заявил, что не претендует на наследство, считая, что всё должно перейти её семье.
После смерти супруги вокруг артиста возникла волна слухов и обвинений, и он высказался об этом в эфире шоу Андрея Малахова. В начале 2022 года в студии «На самом деле» появилась женщина, представившаяся помощницей Девис, и заявила, что по просьбе Шаляпина подмешивала Татьяне некие препараты, однако доказательств этому не было.
Роман с Ольгой Сан
Весной 2022 года Шаляпин представил новую возлюбленную — актрису и модель Ольгу Сан (Бутову), обладательницу титула «Миссис Россия – Вселенная» и участницу «Дома-2». Однако к концу года Ольга призналась, что отношения не складываются: певец не знакомил её с близкими, не делал серьёзных подарков и не планировал семью, предпочитая формат лёгкого «гостевого» союза.
Перемены в жизни Шаляпина после расставаний
Пережив смерть супруги, давление СМИ и проблемы в личной жизни, артист начал бороться со стрессом. Он сел на детокс-диету и похудел на семь килограммов. К 2023 году эмоциональное состояние артиста стабилизировалось, и он признался, что задумался о рождении детей, хотя собирался взять паузу в романах.
В стремлении навести порядок в жизни Шаляпин даже составил завещание, указав тех родственников, кому не хочет оставлять имущество. Конфликт в семье, по его словам, был связан с квартирой бабушки и дедушки, которую получил его дядя, тогда как мать осталась без наследства. Позже артист сообщил, что сам получил от бабушки друга половину большой квартиры площадью 400 квадратных метров.
В марте 2025 года он появился в шоу «Привет, Андрей!» в дуэте с Ларисой Гордьерой, намекая на особые отношения. В мае Шаляпин заявил, что стал биологическим отцом благодаря донорству, при этом ребёнок юридически не записан на него.
«Свадьба вслепую» и новый виток интереса к личной жизни
Летом 2025 года артист принял участие в проекте «Свадьба вслепую», где «женился» на кондитере Ольге Вашуриной. После выхода выпуска, вызвавшего бурную реакцию, певец объяснил, что всё происходящее — элемент шоу, и реального романа нет, хотя обручальные кольца они снимать не стали. Тем самым пара продолжила подогревать интерес публики.
Осенью они вновь появились вместе в качестве участников романтического реалити «Ставка на любовь». Однако их участие длилось недолго: в первом же выпуске пара не справилась с тяжёлым испытанием и покинула проект.
Скандал с интимной фотосессией
Ещё задолго до громкого романа с Ларисой Копенкиной в жизни Прохора Шаляпина была другая яркая история – отношения с актрисой и моделью Аделиной Шариповой. Они познакомились в 2006 году на проекте «Фабрика звёзд» и поддерживали роман несколько лет. В прессе тогда ходили разговоры о том, что пара якобы собиралась воспользоваться услугами суррогатной матери, но эти слухи так и не подтвердились.
В 2012 году влюблённые снялись в откровенной фотосессии. Позже снимки неожиданно оказались в открытом доступе в интернете, что стало неприятным сюрпризом и для Прохора, и для Аделины. Они признались, что произошедшее повергло их в шок. После этого инцидента отношения постепенно сошли на нет. Вскоре Шаляпин уже официально заявил на федеральном телевидении о романе с миллионершей Ларисой Копенкиной, которая была старше него почти на три десятилетия.
Гедонизм и популярность Прохора Шаляпина среди зумеров
Прохор Шаляпин известен своей нелюбовью к работе. В соцсетях он часто высказывается о том, что трудоголизм вредит здоровью, а также призывает проще относиться к жизни и пропагандирует гедонизм – жизнь ради удовольствия.
Многие фразы шоумена уже ушли в народ. Среди таких высказываний, покоривших зумеров своей честностью, можно вспомнить следующие:
«Главное – не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит»; «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе»; «Кто стал никем, тот спал не с тем!»; «Есть люди, которые просто на диване лежат, и им так хорошо. Я один из них. Мне не надо куда-то бежать, две-три работы. Делу час, а отдыху – все остальное время», «Люди не любят, когда я говорю, что нужно любить себя. Говорят, что я живу для себя. А для кого человек должен жить? Он, прежде всего, должен жить для себя».
Шаляпин даже выпустил книгу под названием «Главное — не уработаться!». Он отмечал, что это не глубокое произведение, а лёгкое чтение для удовольствия и поднятия настроения.
Прохор Шаляпин сейчас
26 ноября шоумену исполняется 42 года. Он активно участвует в телешоу и ведёт личный блог, который сейчас очень популярен среди молодёжи.
25 ноября Следственный комитет признал, что убийство родственниц Шаляпина всё ещё не раскрыто. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование и взял его под личный контроль. Возможно, спустя почти 30 лет в деле удастся поставить точку, а все виновные понесут наказание.
Также артист недавно предупредил поклонников о нашествии мошенников, которые регулярно создают новые аккаунты в соцсетях с его именем и фотографиями. По словам Шаляпина, ему каждый день приходится блокировать новых клонов.
Летом 2025 года Шаляпин стал соведущим Ксении Собчак на масштабном VK Fest, который прошёл в Москве.