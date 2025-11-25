25 ноября 2025, 15:28

Прохор Шаляпин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прохор Шаляпин долгое время блистал на сцене в качестве певца, а в последние годы всё чаще появляется на телевидении и в соцсетях. Однако многие знают о нём благодаря многочисленным скандалам и особой любви с женщинам преклонного возраста. Какую трагедию пришлось пережить артисту в детстве, кто его многочисленные возлюбленные, есть ли на самом деле у шоумена дети и как он стал звездой зумеров – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые творческие успехи Карьера Прохора Шаляпина Личная жизнь Прохора Шаляпина Скандал с интимной фотосессией Гедонизм и популярность Прохора Шаляпина среди зумеров Прохор Шаляпин сейчас

Детство и первые творческие успехи

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин и Соня Тайх (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Карьера Прохора Шаляпина

Участие в кастинге «Фабрики звезд-6»

Прохор Шаляпин (фото:Telegram @aChaliapin)

Музыкальная карьера

Работа на телевидении

Прохор Шаляпин (фото: кадр из шоу «Перепой звезду»)

Прохор Шаляпин (слева). Фото: кадр из интервью Яне Чуриковой

Прохор Шаляпин с братом Николаем (фото: кадр из шоу «Секретный артист»)

Личная жизнь Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин и Светлана Светличная (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Слухи о романе со Светланой Светличной

Брак с Ларисой Копенкиной

История с Анной Калашниковой

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поиски невесты и роман с Татьяной Гудзевой

Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская с дочерью Викторией (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Возлюбленная из Иванова

Брак с Татьяной Девис

Роман с Ольгой Сан

Перемены в жизни Шаляпина после расставаний

Прохор Шаляпин (фото:Telegram @aChaliapin)

«Свадьба вслепую» и новый виток интереса к личной жизни

Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина (фото: Telegram @vashourina_olga)

Скандал с интимной фотосессией

Гедонизм и популярность Прохора Шаляпина среди зумеров

Прохор Шаляпин (фото:Telegram @aChaliapin)

«Главное – не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит»; «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе»; «Кто стал никем, тот спал не с тем!»; «Есть люди, которые просто на диване лежат, и им так хорошо. Я один из них. Мне не надо куда-то бежать, две-три работы. Делу час, а отдыху – все остальное время», «Люди не любят, когда я говорю, что нужно любить себя. Говорят, что я живу для себя. А для кого человек должен жить? Он, прежде всего, должен жить для себя».

Прохор Шаляпин сейчас