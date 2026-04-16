Работала уборщицей и потеряла ребенка: как сложилась судьба звезды фильма «Июльский дождь» Евгении Ураловой и какую трагедию она пережила?
Евгения Владимировна Уралова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, получившая широкую известность благодаря главной роли в фильме «Июльский дождь» (1966), а также работе в военной драме «Аты-баты, шли солдаты…». За свою жизнь артистка пережила блокаду Ленинграда, тяжелые личные утраты и несколько браков, в том числе союз с бардом Юрием Визбором. Скончалась актриса 17 апреля 2020 года. Подробнее о ее биографии и причинах смерти — в материале «Радио 1».
Биография Евгении Ураловой: детство во время блокады ЛенинградаЕвгения Владимировна родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде, при рождении носила фамилию Трейтман. Ее ранние годы пришлись на период Великой Отечественной войны. После начала боевых действий и установления блокады Ленинграда мать актрисы сумела вывезти дочь из осажденного города.
Во время эвакуации они оказались в окружении и некоторое время жили в партизанском отряде. После окончания войны семья вернулась в Ленинград, однако столкнулась с острой нехваткой жилья и средств к существованию. Евгения вместе с матерью проживала в сарае, поскольку свободных квартир им не предоставили.
В школьные годы будущая актриса не проявляла интереса к учебе, однако тяготела к искусству. Несмотря на участие в любительской театральной студии, она понимала, что актерская профессия не гарантирует ей стабильного дохода. После получения среднего образования Уралова поступила в техническое училище. Параллельно она подрабатывала уборщицей, лаборанткой и занималась уличной уборкой.
Первые роли и путь в профессиюКинематографическая карьера Евгении Ураловой началась в 1959 году, когда она исполнила эпизодическую роль в фильме режиссера Сергея Сиделева «Повесть о молодоженах». В титрах тогда указали ее настоящую фамилию — Трейтман. Псевдоним «Уралова» актриса взяла в 1964 году.
Гонорар за дебютную работу оказался небольшим — на эти средства она смогла приобрести пальто. Чтобы обсепечить себе стабильное финансовое положение, Евгения решила устроиться чертежницей на завод. Однако дальнейшую ее судьбу определил случай: подруга пригласила сопроводить ее на вступительные экзамены в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В результате Уралова успешно прошла конкурс и стала студенткой.
Театр Ермоловой и признание в киноВ 1964 году Евгения Уралова переехала в Москву и поступила в труппу Театра имени Марии Ермоловой, где служила практически до конца жизни. Именно там закрепился ее сценический псевдоним. В репертуаре актрисы значились постановки по произведениям классической литературы, включая спектакли «Бег», «Утиная охота» и «Месяц в деревне».
Широкую известность Уралова получила в 1966 году после выхода фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь». Режиссер долго искал исполнительницу главной роли — инженера Лены, просматривая фотокаталоги и проводя многочисленные пробы. После встречи с Ураловой он сразу утвердил ее на роль.
В дальнейшем актриса закрепила успех рядом заметных работ. Среди них — детектив «Свой» Леонида Аграновича и военная картина Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты…», где она сыграла Анну Веленстович, дочь погибшего лейтенанта.
Съемочный процесс последней картины сопровождался трудностями: в съемках участвовали настоящие военные и боевая техника. Однако часть отснятого материала оказалась испорчена на киностудии, и режиссеру пришлось повторно обращаться в Министерство обороны за поддержкой. Несмотря на сложности, фильм получил широкий отклик у советских зрителей.
Фильмография Евгении УраловойВ фильмографии актрисы значатся следующие работы:
- 1966 — «Июльский дождь»;
- 1968 — «Наташа»;
- 1970 — «Моя улица»;
- 1974 — «Осенние грозы»;
- 1976 — «Аты-баты, шли солдаты…»;
- 1977 — «Семья Зацепиных»;
- 1977 — «Старые друзья»;
- 1981 — «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из жизни фруктов»;
- 1992 — «Мелочи жизни»;
- 1994 — «Чёрный клоун»;
- 2004 — «Дети Арбата»;
- 2006 — «Тёмный инстинкт»;
- 2010 — «Рита»;
- 2019 — «Скажи правду».
Личная жизнь Евгении Ураловой: трагедии, браки и утратыЛичная жизнь актрисы оказалась насыщенной и драматичной. Во время учебы в театральном институте Евгения познакомилась с оператором «Ленфильма» Юрием Геккелем. Их отношения развивались стремительно, пара планировала свадьбу.
В 1961 году Геккель отправился на съемки фильма «Барьер неизвестности» в Крым и взял с собой возлюбленную, которая на тот момент находилась в положении. Там произошла трагедия: во время купания Юрий утонул на глазах Ураловой. В итоге пережитый стресс привел к потере ребенка, а по некоторой информации — близнецов. После случившегося актриса на долгое время замкнулась и практически ни с кем не общалась.
Позже за ней начал ухаживать художник Николай Подлесов. Они поженились, однако союз оказался коротким из-за пристрастия супруга к алкоголю.
Брак со Всеволодом Шиловским и Юрием Визбором
Следующим избранником актрисы стал актер Всеволод Шиловский. После переезда в Москву Евгения сосредоточилась на карьере, а их семейная жизнь сохранялась до 1967 года. Переломным моментом стала встреча Ураловой с бардом Юрием Визбором на съемках фильма «Июльский дождь».
Отношения с Визбором развивались стремительно. Вскоре актриса развелась с Шиловским и вступила в новый брак. В семье родилась дочь Анна. Вместе с тем в дом переехала и дочь Визбора от предыдущих отношений — Татьяна. Девочки быстро нашли общий язык.
Однако у Анны диагностировали проблемы с легкими. Из-за плотного графика гастролей и постоянных разъездов родители были вынуждены отправить дочь в Ленинград под присмотр бабушки, а затем она на четыре года оказалась в интернате.
Через восемь лет супруги развелись. Евгения Владимировна узнала о романе Визбора с Татьяной Лаврушиной, и поэтому приняла решение уйти от мужа. После этого актриса отказалась от новых серьезных отношений, сосредоточившись на работе, воспитании дочери и позднее — на внуках. Сегодня Анна Визбор работает в МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Болезнь и причина смерти Евгении УраловойПо словам падчерицы актрисы, Евгения Владимировна на протяжении длительного времени боролась с онкологическим заболеванием. В поисках лечения она отправилась в Израиль. После того как терапия не принесла ожидаемых результатов, актриса приняла решение самостоятельно подготовить похоронную церемонию и попрощалась с близкими.
«Она оперировалась в Москве более двух лет назад и все прошло довольно удачно. Ремиссия была продолжительная. Надеялись, что обойдется. Она была стабильна», — сообщила дочь Юрия Визбора.При этом коллеги долгое время не подозревали о серьезности ее состояния. Уралова продолжала выходить на сцену Театра Ермоловой и участвовать в съемках, сохраняя бодрое настроение.
Евгения Уралова скончалась 17 апреля 2020 года. О смерти артистки сообщили представители Театра имени Марии Ермоловой, где она служила на протяжении многих лет.