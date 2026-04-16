С Дмитрия Диброва требовали через суд около шести миллионов рублей за видео с расстегнутой ширинкой

16 апреля 2026, 10:31

С Диброва требовали через суд 6 млн рублей за видео с расстегнутой ширинкой

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

С телеведущего Дмитрия Диброва требовали через суд около шести миллионов рублей за шокирующее видео с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщает «СтарХит».





Самарский юридический сервис, который ранее рекламировался шоуменом, подал иск. Компания утверждает, что скандальный ролик с участием Диброва навредил их деловому имиджу.



Иск был подан в Арбитражный суд Москвы в начале года. Слушания начались в марте, а судебное разбирательство завершилось в пользу телеведущего.





«Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах Интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов», — пояснил адвокат Дмитрия Александр Добровинский.