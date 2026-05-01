Слухи о смертельном диагнозе, скандальный переезд в Израиль и исповедь в мемуарах: куда пропал ведущий «Следствие вели…» Леонид Каневский?
В мире российских медиа и кино есть фигуры, которые кажутся вечными. Их карьера охватывает десятилетия, они пережили смену эпох, политических режимов и технологических укладов. 2 мая исполняется 87 лет Леониду Каневскому — актеру, которого обожают и бабушки у подъезда, и зумеры в TikTok. Для первых он — несгибаемый майор Томин из «Следствие ведут ЗнаТоКи» и гениальный контрабандист из «Бриллиантовой руки». Для вторых — ироничный и мудрый «дедушка русского тру-крайма», ведущий программы «Следствие вели…», чьи фразы разлетелись на мемы. Как сегодня живет артист, расскажет «Радио 1».
Леонид Каневский: биографияЛеонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью, бабушкой и братом находился в эвакуации в Сибири. В 1945 году семья вернулась в родной город.
«Мне было шесть лет. Когда закончилась война, это было счастье человеческое. И когда мы вернулись в Киев из эвакуации и нам дали две комнаты в коммунальной квартире, вот это было счастье», — вспоминал он в интервью Саше Сулим.
После окончания школы Каневский уехал в Москву, где поступил на актерский факультет Театрального училища имени Щукина. По завершении учебы был принят в труппу театра «Ленком».
Кинодебют состоялся в 1963 году в картине «Сорок минут до рассвета». Настоящую славу актеру принесли образы контрабандиста в «Бриллиантовой руке» и майора милиции в «ЗнаТоКах». За плечами Каневского около ста ролей.
Личная жизнь Каневского и переезд в ИзраильС 1975 года Каневский женат на филологе и переводчице Анне Березиной. Их дочь Наталья окончила театральный факультет Тель-Авивского университета и сегодня работает художником по костюмам.
В 1991 году семья Каневских уехала в Израиль. Там вместе с режиссером Евгением Арье артист создал драматический театр «Гешер», в труппу которого вошли актеры из России.
«Я сразу почувствовал себя в Израиле комфортно. То ли потому, что русская речь звучала на всех перекрестках и в объявлениях, то ли потому, что меня встретило очень много моих друзей — одесситов и киевлян, уже устроившихся, работавших», — делился он.В 2003 году Каневский вернулся в Москву. Он подчеркивал, что не рассматривал свой отъезд как эмиграцию — переезд в Тель-Авив был связан исключительно с профессиональной деятельностью.
«Театральные залы стремительно пустели, на улицах становилось все более опасно — я, например, всегда встречал дочку, когда она возвращалась из кружка Дворца пионеров. А еще помню, как приходилось улыбаться в магазине, чтобы тебе по блату продали колбасу, сыр или чай... И вот в 1989 году мой друг Женя Арье предложил поучаствовать в проекте русскоязычного театра "Гешер" в Израиле. В декабре мы группой артистов отправились туда», — говорил Каневский.
Как Леонид Каневский стал героем интернет-мемовС 2006 года Леонид Каневский ведет документальный проект «Следствие вели…» на телеканале НТВ. В рамках передачи он рассказывает о преступлениях, совершенных на территории СССР в период с 1917 по 1991 год. Особое внимание уделяется также быту, моральным нормам, психологии и социальному укладу советского общества.
Проект стал самым популярным документальным шоу на российском телевидении. Передачу смотрят не только по НТВ, но и на платформе YouTube, где выпуски собирают миллионы просмотров и вызывают интерес у молодой аудитории.
В последние годы Каневский неожиданно стал героем интернет-мемов. Их активно создают молодые зрители, выросшие на криминальных расследованиях передачи. Сам ведущий с юмором относится к такому вниманию и признается, что ему это приятно.
Как сейчас живет Леонид КаневскийСейчас Леонид Каневский продолжает работать: он остается ведущим программы «Следствие вели…» и выступает на театральной сцене. Вместе с Кларой Новиковой он участвует в спектакле «Поздняя любовь», с которым гастролирует по России. Новых киноработ с его участием пока не запланировано.
Летом 2024 года в СМИ появилась информация об обнаружении у артиста злокачественной опухоли. Информация мгновенно разлетелась по сети: поклонники готовились к худшему. Но представители актера оперативно опровергли слухи.
Но главная новость, которую его поклонники ждали годами, — это литературный дебют. В апреле 2026 года вышли мемуары Леонида Каневского под названием «Совсем другая история...». Презентация книги прошла 9 апреля в Москве. В этом издании, по заверению издательства «Бомбора», он наконец-то рассказал «свою» историю — детство, закулисные интриги и личные трагедии, которые скрывал от камер.