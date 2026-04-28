«Стресс и нехватка кислорода»: Профайлер разобрал телемост Соловьёва и Бони

28 апреля 2026, 14:54

Профайлер Давыдов: Боня испытывала серьёзный стресс на телемосте с Соловьёвым

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Профайлер Денис Давыдов рассказал, что блогер Виктория Боня сильно волновалась во время телемоста с журналистом Владимиром Соловьёвым. По оценке специалиста, модель испытывала серьёзный стресс и готовилась к возможному негативному развитию разговора.





В беседе с NEWS.ru Давыдов заявил, что извинения телеведущего перед Викторией получились абсолютно осознанными и искренними. Эксперт отметил, что журналист действительно погружал себя в воспоминания о моменте своей несдержанности.

«Он не готовил текст заранее, всё происходило здесь и сейчас, без двойного послания или презрения. Боня ожидала извинений, это был принципиальный для неё момент. Она очень волновалась, готовясь не услышать их. Тут с её стороны виден высокий уровень стресса и нехватка кислорода, разрыв дистанции с собеседником, потому что изначально конфликт воспринимался ей крайне негативно», — подчеркнул профайлер.