«Удивительно поражает»: Анна Асти вступила в спор с хейтерами
Певица Анна Асти отреагировала на волну критики, обрушившуюся на её вокальные выступления. Об этом сообщает Super.
Поводом стал ролик, опубликованный одной из пользовательниц, которая представилась голосовым коучем и выложила фрагменты концертов артистки вместе с комментариями недовольных зрителей.
Автор видео попыталась смягчить обсуждение, отметив, что плотный гастрольный график может влиять на состояние голоса и общее самочувствие исполнителей. Однако в комментариях дискуссия быстро переросла в резкую критику, после чего сама певица решила ответить публично.
Асти подчеркнула, что оценивать работу артиста со стороны, не зная особенностей профессии, некорректно. По её словам, постоянные нагрузки, ответственность за концерты и невозможность отмены выступлений даже при плохом самочувствии сильно влияют на качество исполнения.
Певица также обратилась к слушателям с просьбой с пониманием относиться к её работе и учитывать, что условия на площадках и технические особенности звука не всегда позволяют артисту полностью контролировать результат выступления.
