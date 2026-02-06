Достижения.рф

Рак, измены и неожиданный звонок от Бондарчука: как сейчас живет Константин Крюков и почему снимается без высшего образования?

Константин Крюков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Константин Витальевич Крюков, родившийся 7 февраля 1985 года в Москве, принадлежит к выдающейся творческой династии. Более подробно о его творческом пути, а также о жизни в семье Бондарчуков читайте в материале «Радио 1».



Биография Константина Крюкова

Константин — внук знаменитого режиссера и актера Сергея Фёдоровича Бондарчука и актрисы Ирины Константиновны Скобцевой. Его мать, Алёна Бондарчук, также известная артистка, а отец, Виталий Крюков, доктор философии. В 2001 году Константин завершил обучение в Американском геммологическом институте, одном из самых авторитетных учебных заведений в ювелирной сфере, получив диплом геммолога высшей квалификации. Но на этом его стремление к знаниям не закончилось: юноша решил получить юридическое образование в Московской Государственной юридической Академии. Однако истинная страсть знаменитости связана с живописью. Его талант был отмечен Золотой медалью Европейского общества Франца Кафки в Праге за выдающийся вклад в современное искусство. Эта награда вручена за серию его работ под названием «Мыслеформы», которые, по мнению экспертов, не имеют аналогов ни по форме, ни по содержанию, ни по технике исполнения в мировой живописи.

Константин Крюков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жизнь в семье Бондарчуков

Мать актера ушла из жизни слишком рано, не успев найти истинное счастье в личной жизни. Ее отношения с отцом Константина также не сложились, она покинула этот мир в возрасте 47 лет. У актрисы был диагностирован рак груди, и, к сожалению, лечение не дало результатов.

«Это было невероятно сложно для нас всех. В тот момент я впервые ощутил себя совершенно беззащитным», — делится Константин.

Звонок от дяди Лето приближалось, и Крюков строил «наполеоновские планы»: мечтал о путешествиях, посещении европейских музеев и создании картин. Но вдруг раздался звонок от дяди. Федор Бондарчук готовился к съемкам «Девятой роты» и видел племянника в роли Джоконды. Однако для начала решил предложить ему прочитать сценарий на общих основаниях.

«Я читал и видел: между мной и солдатом Джокондой очень много сходства. Он, как и я, — художник. Накупил я себе Станиславского, полистал и полетел на пробы. Все сам», — утверждает сегодня Крюков.

Дедушка Константина очень не хотел, чтобы внук связывал свою судьбу с таким непростым и изменчивым миром кино. Однако его талант пришелся по душе как зрителям, так и режиссерам.

Фильмы с Крюковым

Сегодня Константин Крюков является востребованным артистом, сыгравшим более 60 ролей в кино, из которых почти 30 — главные. Однако специального актерского образования он так и не получил. В его фильмографии представлены работы «ЖАRА» (2006), «9 рота» (2005), «Бармен» (2015), «Одной левой» (2015), «Хитровка. Знак четырех» (2023), «Сансара» (2023) и «Красный Яр» (2023). Кроме того, он участвовал в фильмах «Без правил» (2022) и «Наследие» (2022).

Константин Крюков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бриллиантовое дело Константина Крюкова

Начав свою карьеру в кино, Крюков не забыл о своем первом образовании и увлечении ювелирным искусством. Ранее он создавал украшения исключительно для близких, особенно для своей мамы. В 2005 году, готовясь к своей свадьбе, мужчина разработал уникальный дизайн обручальных колец, что стало отправной точкой для его дальнейшей деятельности в ювелирном бизнесе. В 2007 году артист вместе с партнером основал собственное дело и приступил к созданию авторской коллекции украшений. В 2009 году представил первую под названием «Выбор», в которую вошли изысканные изделия с жемчугом и бриллиантами. Лицами коллекции стали известные личности — Светлана Бондарчук и актриса Юлия Снигирь.

«Бриллиант — единственный камень, который действительно меня интересует, но сравнивать себя с ним не стану — он идеален. Также мне нравится черный жемчуг. В своей следующей коллекции я хочу убедить мужчин носить черный жемчуг», — отмечал он.

Семья Константина Крюкова

Константин дважды пытался создать семью. Его первой супругой стала Евгения Варшавская, с которой у него родилась дочь Юлия в 2007 году. Брак не продлился долго из-за разногласий и слухов об изменах, однако супруги сохранили общение ради дочери. Второй женой Крюкова стала Алина Алексеева, с которой он обвенчался в 2013 году. В 2023 году стало известно, что девушка беременна, вскоре она поделилась фотографией с тортиком.

Актер Константин Крюков с супругой Алиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Где и как сейчас живет Константин Крюков

Актер продолжает активно работать в кино. Летом 2022 года вышел сериал «Без правил», где главные роли сыграли Елизавета Боярская и Константин Крюков, давно дружащие между собой. В этом проекте они исполнили роли любовников, которые скрывают свои отношения от законных партнеров. Крюков не останавливается на достигнутом и продолжает расширять свою фильмографию. В романтической комедии «Укради мою мечту», которая вышла в прокат в августе 2025 года, он составил яркий дуэт с Софьей Каштановой. Ее героине нужно завоевать сердце мужчины, чтобы снять проклятие, наложенное на нее обиженным экстрасенсом. Кроме того, Сергей Жуков, который пробует себя в роли продюсера, сообщил, что Крюков и Максим Лагашкин присоединились к новому сезону популярной комедии «Камера мотор». Продолжение получило название «Мотай!». В этом проекте Константин играет столичного режиссера, который попадает за решетку. Теперь ему нужно адаптировать сюжеты голливудских фильмов для заключенных, а роль одного из таких неудачливых актеров досталась Лагашкину.
