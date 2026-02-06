06 февраля 2026, 14:16

Константин Крюков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Константин Витальевич Крюков, родившийся 7 февраля 1985 года в Москве, принадлежит к выдающейся творческой династии. Более подробно о его творческом пути, а также о жизни в семье Бондарчуков читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Константина Крюкова Жизнь в семье Бондарчуков Фильмы с Крюковым Бриллиантовое дело Константина Крюкова Семья Константина Крюкова Где и как сейчас живет Константин Крюков

Биография Константина Крюкова

Константин Крюков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жизнь в семье Бондарчуков

«Это было невероятно сложно для нас всех. В тот момент я впервые ощутил себя совершенно беззащитным», — делится Константин.

«Я читал и видел: между мной и солдатом Джокондой очень много сходства. Он, как и я, — художник. Накупил я себе Станиславского, полистал и полетел на пробы. Все сам», — утверждает сегодня Крюков.

Фильмы с Крюковым

Константин Крюков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бриллиантовое дело Константина Крюкова

«Бриллиант — единственный камень, который действительно меня интересует, но сравнивать себя с ним не стану — он идеален. Также мне нравится черный жемчуг. В своей следующей коллекции я хочу убедить мужчин носить черный жемчуг», — отмечал он.

Семья Константина Крюкова

Актер Константин Крюков с супругой Алиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Где и как сейчас живет Константин Крюков