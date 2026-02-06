Рак, измены и неожиданный звонок от Бондарчука: как сейчас живет Константин Крюков и почему снимается без высшего образования?
Константин Витальевич Крюков, родившийся 7 февраля 1985 года в Москве, принадлежит к выдающейся творческой династии. Более подробно о его творческом пути, а также о жизни в семье Бондарчуков читайте в материале «Радио 1».
Биография Константина КрюковаКонстантин — внук знаменитого режиссера и актера Сергея Фёдоровича Бондарчука и актрисы Ирины Константиновны Скобцевой. Его мать, Алёна Бондарчук, также известная артистка, а отец, Виталий Крюков, доктор философии. В 2001 году Константин завершил обучение в Американском геммологическом институте, одном из самых авторитетных учебных заведений в ювелирной сфере, получив диплом геммолога высшей квалификации. Но на этом его стремление к знаниям не закончилось: юноша решил получить юридическое образование в Московской Государственной юридической Академии. Однако истинная страсть знаменитости связана с живописью. Его талант был отмечен Золотой медалью Европейского общества Франца Кафки в Праге за выдающийся вклад в современное искусство. Эта награда вручена за серию его работ под названием «Мыслеформы», которые, по мнению экспертов, не имеют аналогов ни по форме, ни по содержанию, ни по технике исполнения в мировой живописи.
Жизнь в семье БондарчуковМать актера ушла из жизни слишком рано, не успев найти истинное счастье в личной жизни. Ее отношения с отцом Константина также не сложились, она покинула этот мир в возрасте 47 лет. У актрисы был диагностирован рак груди, и, к сожалению, лечение не дало результатов.
«Это было невероятно сложно для нас всех. В тот момент я впервые ощутил себя совершенно беззащитным», — делится Константин.
Звонок от дяди Лето приближалось, и Крюков строил «наполеоновские планы»: мечтал о путешествиях, посещении европейских музеев и создании картин. Но вдруг раздался звонок от дяди. Федор Бондарчук готовился к съемкам «Девятой роты» и видел племянника в роли Джоконды. Однако для начала решил предложить ему прочитать сценарий на общих основаниях.
«Я читал и видел: между мной и солдатом Джокондой очень много сходства. Он, как и я, — художник. Накупил я себе Станиславского, полистал и полетел на пробы. Все сам», — утверждает сегодня Крюков.
Дедушка Константина очень не хотел, чтобы внук связывал свою судьбу с таким непростым и изменчивым миром кино. Однако его талант пришелся по душе как зрителям, так и режиссерам.
Фильмы с КрюковымСегодня Константин Крюков является востребованным артистом, сыгравшим более 60 ролей в кино, из которых почти 30 — главные. Однако специального актерского образования он так и не получил. В его фильмографии представлены работы «ЖАRА» (2006), «9 рота» (2005), «Бармен» (2015), «Одной левой» (2015), «Хитровка. Знак четырех» (2023), «Сансара» (2023) и «Красный Яр» (2023). Кроме того, он участвовал в фильмах «Без правил» (2022) и «Наследие» (2022).
Бриллиантовое дело Константина КрюковаНачав свою карьеру в кино, Крюков не забыл о своем первом образовании и увлечении ювелирным искусством. Ранее он создавал украшения исключительно для близких, особенно для своей мамы. В 2005 году, готовясь к своей свадьбе, мужчина разработал уникальный дизайн обручальных колец, что стало отправной точкой для его дальнейшей деятельности в ювелирном бизнесе. В 2007 году артист вместе с партнером основал собственное дело и приступил к созданию авторской коллекции украшений. В 2009 году представил первую под названием «Выбор», в которую вошли изысканные изделия с жемчугом и бриллиантами. Лицами коллекции стали известные личности — Светлана Бондарчук и актриса Юлия Снигирь.
«Бриллиант — единственный камень, который действительно меня интересует, но сравнивать себя с ним не стану — он идеален. Также мне нравится черный жемчуг. В своей следующей коллекции я хочу убедить мужчин носить черный жемчуг», — отмечал он.