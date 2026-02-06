Вилла и сёрфинг: Цой сбежал из России и устроил себе люкс-отпуск во Вьетнаме

06 февраля 2026, 12:49

Цой улетел зимовать во Вьетнам за 850 тысяч рублей в месяц

Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Анатолий Цой решил поставить жизнь на паузу и сбежать от городского шума и рабочих дедлайнов в тропический рай. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».