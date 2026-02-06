Достижения.рф

Вилла и сёрфинг: Цой сбежал из России и устроил себе люкс-отпуск во Вьетнаме

Цой улетел зимовать во Вьетнам за 850 тысяч рублей в месяц
Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Анатолий Цой решил поставить жизнь на паузу и сбежать от городского шума и рабочих дедлайнов в тропический рай. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артист отправился во Вьетнам и обосновался на популярном курорте Фантхьет, где снял роскошную виллу с видом на море.

Жильё у певца — более чем внушительное: пять спален и пять ванных комнат, собственный бассейн, зона барбекю, мини-гольф, бильярдная, винный погреб и даже тропический душ под открытым небом. Настоящий пятизвёздочный релакс — без соседей и лишней суеты.

Сам Цой признаётся, что выбор Вьетнама был неслучайным. Здесь уже не первый год зимует его брат с семьёй, а сам артист решил совместить отдых с творческой перезагрузкой накануне выхода нового трека и грядущего альбома.

Отдельный восторг у музыканта вызвали местные пляжи, спокойная инфраструктура и кухня со свежайшими морепродуктами. А бонусом к отдыху стало новое увлечение — серфинг, который во Вьетнаме пользуется особой популярностью.

По подсчётам, такой уровень тропического комфорта обошёлся Цою примерно в 850 тысяч рублей за 30 дней. Судя по всему, артист решил не экономить на вдохновении — и, похоже, вернётся с отпуска не только отдохнувшим, но и с новым музыкальным материалом.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

