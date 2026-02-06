Вилла и сёрфинг: Цой сбежал из России и устроил себе люкс-отпуск во Вьетнаме
Анатолий Цой решил поставить жизнь на паузу и сбежать от городского шума и рабочих дедлайнов в тропический рай. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист отправился во Вьетнам и обосновался на популярном курорте Фантхьет, где снял роскошную виллу с видом на море.
Жильё у певца — более чем внушительное: пять спален и пять ванных комнат, собственный бассейн, зона барбекю, мини-гольф, бильярдная, винный погреб и даже тропический душ под открытым небом. Настоящий пятизвёздочный релакс — без соседей и лишней суеты.
Сам Цой признаётся, что выбор Вьетнама был неслучайным. Здесь уже не первый год зимует его брат с семьёй, а сам артист решил совместить отдых с творческой перезагрузкой накануне выхода нового трека и грядущего альбома.
Отдельный восторг у музыканта вызвали местные пляжи, спокойная инфраструктура и кухня со свежайшими морепродуктами. А бонусом к отдыху стало новое увлечение — серфинг, который во Вьетнаме пользуется особой популярностью.
По подсчётам, такой уровень тропического комфорта обошёлся Цою примерно в 850 тысяч рублей за 30 дней. Судя по всему, артист решил не экономить на вдохновении — и, похоже, вернётся с отпуска не только отдохнувшим, но и с новым музыкальным материалом.
