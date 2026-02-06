«Перестаёшь быть женой»: Сарик Андреасян резко ответил хейтерам по поводу Лизы Моряк

06 февраля 2026, 13:10

Сарик Андреасян высказался о том, что снимает жену Лизу Моряк в каждом проекте

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Сарик Андреасян наконец публично ответил на один из самых популярных упрёков в свой адрес — постоянное участие его жены Лизы Моряк в его фильмах. Об этом сообщает Super.





На премьере картины «Сказка о царе Салтане» в кинотеатре «Октябрь» режиссёр дал понять: оправдываться он не собирается и считает критику необоснованной.



По словам Андреасяна, практика работать с одними и теми же артистами — абсолютно нормальное явление в мировом кино. В пример он привёл культовых режиссёров: у Мартина Скорсезе десятилетиями снимается Леонардо ДиКаприо, а у Квентина Тарантино — «свой» круг актёров, переходящих из проекта в проект.



Отдельно режиссёр подчеркнул, что на съёмочной площадке личные отношения не имеют никакого значения. Как только начинается работа, Лиза для него — не жена, а профессиональная актриса, с которой он взаимодействует наравне с остальными участниками проекта.





«Когда ты ступил на съёмочную площадку, ты профессиональный артист, ты перестаёшь быть женой. И я общаюсь с ней как с актрисой, потому что вокруг ещё другие артисты. Мы делаем свою работу профессионально, не разыгрываем какую-то семейную драму. А в тот момент, когда мы с этой площадки вышли, мы муж и жена», — пояснил Андреасян.