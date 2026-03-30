Ранний брак, несколько выкидышей и прозвище «веселой вдовы»: как спустя три года после трагедии живет певица Натали?
Натали — одна из самых ярких исполнительниц российской эстрады, голос которой знаком каждому. Ее песни звучали из каждого радиоприемника, а хит «О боже, какой мужчина!» стал настоящим гимном своего времени. Но путь к славе был долгим и непростым. 31 марта певице исполняется 52 года. О том, как она стала популярной и какую трагедию пережила, расскажет «Радио 1»
Биография Натали: детство и юностьБудущая звезда родилась 31 марта 1974 года в городе Дзержинск. Девичья фамилия Натали — Миняева. Отец работал заместителем главного энергетика на заводе, а мать была лаборанткой. В семье также росли брат и сестра — близнецы Антон и Олеся.
С ранних лет Наталья проявляла творческие способности. Она выступала на школьных концертах, пела, писала стихи и с детства мечтала о сцене. Но, несмотря на талант, выбрала другую профессию — педагога. В 1991 году она поступила в педагогическое училище Дзержинска и после окончания работала учительницей. Однако судьба распорядилась иначе.
Первые шаги в музыкеМузыкальный путь Натали начался в 16 лет. Ее младший брат познакомил девушку с группой «Шоколадный бар», где она стала вокалисткой. Именно в этот период она встретила Александра Рудина — человека, который стал не только ее мужем, но и главным союзником в мире музыки.
Рудин поверил в талант жены и помог ей записать первые альбомы «Супербой» и «Поп-галактика». Но Натали мечтала о большем. В 1993 году супруги переехали в Москву, чтобы покорить столичную сцену.
Прорыв и Всероссийская славаПереезд в Москву открыл перед певицей новые возможности. Супруги познакомились с продюсером Валерием Ивановым, который помог Натали записать дебютный альбом «Русалочка». Хотя он вышел ограниченным тиражом, у певицы появились первые поклонники.
Но настоящая популярность пришла в 2013 году, когда вся страна запела «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына!». Композиция стала настоящей сенсацией. Интересный факт: текст песни певица получила по электронной почте от Розы Сименс, жительницы Германии. Эти слова будто бы писались специально для Натали, ведь долгие годы она мечтала о детях.
Личная жизнь Натали: вышла замуж в 17История любви Натали и Александра Рудина началась, когда ей было всего 16 лет. Уже через год они поженились и вместе прошли через все взлеты и падения. Ради брака им даже пришлось подделать справку о беременности, чтобы избежать лишних вопросов в ЗАГСе.
Долгое время Натали не могла забеременеть — она пережила несколько выкидышей, но не теряла надежды. В 2001 году на свет появился первенец Арсений, спустя 9 лет родился Анатолий, а в 2017 году семья пополнилась еще одним сыном — Евгением.
В июле 2023 года Натали пережила тяжелую утрату — после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Рудин. Он был не просто мужем, но и верным другом, поддержкой и продюсером, который помог ей стать той, кем она является.
Почему Натали не показала скорбь?Выход певицы Натали на сцену в Нижнем Новгороде вызвал бурю обсуждений. Зрители и журналисты заметили, что артистка, недавно потерявшая мужа, появилась на публике в коротком платье и с улыбкой на лице. Не прошло и сорока дней с момента трагедии, а звезда уже исполняла свои хиты перед публикой.
Такое поведение вызвало недоумение у многих. Поклонники не могли понять, как певица, потерявшая любимого человека, смогла выйти на сцену и веселиться. «Веселая вдова однако»; «Поет как ни в чем не бывало», — писали пользователи социальных сетей.
Психолог объяснил это тем, что в последние годы жизни супруг Натали находился в глубокой депрессии, страдал последствиями коронавируса и перестал быть для нее опорой. Болезнь изменила его: он стал замкнутым, подавленным, а забота о нем легла на плечи жены.
«Он был нездоров, и она понимала, что конец близок. Порог принятия этого «перешагивается». Кроме того, она артистка, и ей в любом случае нужно выходить на сцену, не показывая эмоций», — отметил эксперт.
Борьба с болезнью, депрессия и обещание мужуАлександр Рудин тяжело перенес коронавирус в 2021 году. Последствия болезни привели к проблемам с нервной системой, а затем — к депрессии, с которой он так и не справился. В июле 2023 года певица сообщила о смерти супруга.
Как рассказывала Натали, последние два года жизни супруг как будто готовил ее к своему уходу, но она осознала это только после трагедии. Брат певицы рассказал, что сам Рудин просил Натали не бросать творчество. Именно это обещание стало для вдовы своеобразным завещанием.
«Мы были вместе 32 года. Подумайте только, с 17 лет вместе — и в семье, и в работе. Все было так слишком: слишком хороший человек, слишком хороший муж, слишком хороший отец. Все было так прекрасно, но воспринималось как должное, пока не случился этот удар. У меня умерла не частичка, а огромная часть меня, я даже не знаю, меньшая или большая», — призналась певица в беседе Woman.ru.
Как живет Натали сейчасНесмотря на потерю, Натали не позволила себе долгое затворничество. Она пропустила всего один концерт, после чего снова вернулась к выступлениям. По ее словам, именно поддержка близких и поклонников помогла ей ощутить почву под ногами.
В 2024 году младший сын певицы пошел в первый класс. В этот день Натали сопровождала его, охотно общалась с журналистами и делилась своими переживаниями. Она благодарила супруга за счастливые годы, а фанатов — за теплые слова и сочувствие.
«Очень хочется жить человеческой жизнью. То, что я сейчас свечусь, это, конечно, только люди, только помощь людей, детей, зрителей», — отметила Натали.Она уверена, что только время сможет помочь ей примириться с утратой. Но даже спустя годы прежней она уже не станет.
Спустя три года после смерти мужа Натали отмечает, что чувствует присутствие супруга в своей музыке:
«Он вернулся! Но… туда, откуда всегда приходило мое творчество, в то волшебное, необъятное пространство света и бесконечных вдохновений! И, кажется, мне теперь от этого хорошо и тепло».