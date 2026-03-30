«Зашли сразу пулом»: Киркоров избавился от квартиры, где жил с Пугачёвой
Филипп Киркоров продал квартиру в Москве, где жил с Аллой Пугачёвой
Певец Филипп Киркоров продал квартиру на улице Земляной Вал, в которой ранее жил вместе с Аллой Пугачёвой. Новые владельцы планируют превратить пятикомнатную недвижимость в несколько отдельных объектов.
«Газета.Ru» выяснила, что Киркоров провёл сделку ещё в феврале с агентством, которое занимается флиппингом. Представители фирмы рассказали, что приобрели жильё как четыре объединённые квартиры общей площадью 260 квадратных метров.
«Мы зашли сразу пулом и купили, заключив четыре договора купли-продажи», — сообщили представители.В планах новых собственников — разъединить квартиры, убрать лестницу и восстановить перекрытия. Проданная жилплощадь находится на улице Земляной Вал. Это жильё примечательно тем, что певец жил там в браке с Пугачёвой. Однако в последнее время недвижимость пустовала, поэтому Киркоров захотел от неё избавиться.