Рано потеряла отца, выступила против профессии сестры и боялась стать актрисой: как складывается жизнь звезды «Даёшь молодёжь!» Анжелики Кашириной?
Анжелика Каширина — актриса театра и кино, известная по скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» и главной роли в сериале «Анжелика». Помимо творчества, Каширина рассказывала, что увлекается психологией. Со стрессом и тревожным состоянием она справляется при помощи бега. 24 января артистке исполняется 40 лет. О том, где она сейчас, как складывается её карьера и что известно о личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Анжелики Кашириной: ранние годы и семьяАнжелика появилась на свет в Салавате в семье врачей. Мать артистки выбрала кардиологию, отец был хирургом и ушёл из жизни, когда дочери было 15 лет. У Кашириной есть младшая сестра Кристина, которая также связала судьбу с актерской профессией и окончила Щепкинское училище. Зрители знают её по проектам «Ивановы-Ивановы» и «Отель "Элеон"». Обе сестры имеют армянские корни по линии родителей.
«У меня две фамилии: папина, которую носила в школе, — Асланян, и мамина — Каширина. Вот сейчас я фамилию мамы взяла, просто захотелось стать Кашириной — и все! Родом я из Башкирии. Приехала в Москву одна, а следом сюда перебрались родители с младшей сестрой. Кристине сейчас 20, и она учится в Щепкинском училище. Хотя я и была против, но это ее решение. Так что в семье теперь две актрисы», — вспоминала Анжелика.С раннего возраста Анжелика тяготела к творчеству. В детстве её называли душой компании, а первое «выступление» состоялось на дне рождения подруги, когда будущая актриса исполнила танцевальную пародию на Майкла Джексона. Позднее школьница участвовала в конкурсах, праздничных мероприятиях и постановках театрального кружка.
Выбор профессии и обучениеНесмотря на активное участие в художественной самодеятельности, поначалу Каширина собиралась стать экономистом. Школу она закончила в Москве, посещала подготовительные курсы и планировала продолжить обучение в этом направлении. Однако в итоге отказалась от первоначального плана и сообщила матери, что хочет поступать в театральный вуз.
«С детства мечтала об актерской профессии, поэтому после школы сразу поступила в РАТИ. Хотя страх, конечно, был. Из-за него даже подумывала пойти учиться на экономиста, но в последний момент рискнула. И все сложилось», — рассказывала она.Хотя родительница сначала восприняла это скептически, позже признала способность дочери и поддержала её в выборе. С первой попытки Каширина поступила на музыкально-театральный факультет ГИТИСа и окончила его с красным дипломом.
«Со мной получается так: раз темненькая — предлагают играть цыганок или евреек. В сериале «Манекенщица» изображала хиппи с огромной копной волос. Их мне каждое утро по два часа накручивали. Вышло очень смешно», —делилась актриса.
Театральная карьера КаширинойУже во время учёбы артистку пригласили в мюзикл «Обещания, обещания», затем — в постановку «Счастливчик Смит» агентства «Арт-партнер XXI». Театр стал постоянной частью её профессиональной жизни.
Своим «крестным отцом» в профессии Анжелика называет хореографа-постановщика Егора Дружинина, который взял её в спектакли «Всюду жизнь» и «Ангелова кукла». Позже актриса начала сотрудничество с компанией T-atre, исполнила роли в постановках «Жених с того света» и «Все сначала». Особенно запомнилась зрителям работа в спектакле «Жениться вам надо, барин!», где её партнёром стал Марат Башаров.
В сезоне 2021 года Каширина появилась в спектаклях «Шикарная свадьба» и «Дуэнья».
Кино и телевидение: путь к популярностиНа экране актриса дебютировала в небольших ролях в сериалах и полнометражных картинах. В её фильмографии появились проекты «Барвиха» и «Игрушки», которые стали успешными и помогли укрепить профессиональные навыки.
Настоящая известность пришла после участия в шоу «Даешь молодёжь!». Именно благодаря этому проекту актрису заметили создатели сериала «Анжелика» и предложили ей сыграть главную роль. Сценарий писался с ориентацией на исполнительницу, и героиня получила имя в её честь. Вместе с Кашириной на площадке работали Аристарх Венес и Игорь Лантратов. По словам артистки, с первым они быстро нашли общий язык, а со вторым сохранили теплую дружбу.
Съемочный процесс потребовал сложных трансформаций: ежедневно актрисе приходилось работать в тяжёлых гримовых конструкциях и костюме, увеличивающем вес героини до 100 килограммов. Это создавало физический дискомфорт, но было обязательным элементом образа.
Другие проекты и работыВ 2017 году на Московском международном кинофестивале состоялась премьера короткометражного фильма «Скрипка» с участием Кашириной. Проект стал примечателен тем, что съемочной группе впервые в истории разрешили работать на территории «Освенцима» и у Стены Плача в Иерусалиме.
Позднее актриса сыграла в сериале «Гранд», спин-оффе «Отеля “Элеон”» и «Кухни». Каширина исполнила роль проницательной горничной Анны. По её признанию, героиня во многом отличается от неё, но работа оказалась увлекательной.
В 2019 году артистка появилась в музыкальной картине «90-е. Весело и громко», признанной победителем конкурсного просмотра фестиваля сериалов «Пилот». Среди партнёров Кашириной были Егор Трухин и Полина Райкина.
С отцом Трухина, Михаилом Трухиным, она позднее сыграла в комедийном сериале «Фитнес», перевоплотившись в инструктора по гравити-йоге. Для подготовки к роли актриса занималась на петлях и посещала тренировки на растяжку.
После паузы в фильмографии Каширина повторно вернулась к комедийному жанру, появившись в проекте «Кибер Иван», а также во втором сезоне сериала «Спасская».
Телепроекты и шоуВ скетч-проекте «Даешь молодёжь!» артистка примеряла множество образов — от героинь ночных клубов до строгих сотрудниц правопорядка. Особенно запомнилась пародия на сагу «Сумерки», где её партнёром выступил Михаил Башкатов. В числе коллег также были Маруся Зыкова, Филипп Бледный и Ксения Теплова.
Позднее Каширина приняла участие в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Романом Костомаровым, в «Империи иллюзий: Братья Сафроновы», где столкнулась с травмоопасными трюками, и в съемках «Форта Боярд» во Франции, преодолев испытания и страх высоты.
В 2023 году актриса появилась в проекте «Самозванец» на ТВ-3, где знаменитости пытаются вычислить «лишнего» среди участников.
Личная жизнь Анжелики КаширинойКаширина предпочитает держать личную жизнь вне публичного поля. Она отмечала, что с юности отличалась любвеобильностью, но не умела добиваться мужчин. В качестве идеала партнёра актриса называла сильного, целеустремлённого, щедрого мужчину с чувством юмора, знающего толк в приготовлении мяса.
«Романов на съемочной площадке у меня пока не случалось. Для меня важна любовь, но отказываться ради брака от своей профессии не стала бы. Союз двух людей должен быть гармоничен, а как это может быть, если тебе приходится чем-то жертвовать ради отношений?», — считает артистка.В интервью актриса намекала, что отношения не мешают работе. Она упоминала, что её партнёр не связан с шоу-бизнесом и не является публичной фигурой. Однако официальных заявлений о браке, семье или планах по детям нет.
«Боюсь сглазить», — говорила Каширина.
Анжелика Каширина сейчасВ начале 2025 года стало известно о работе Кашириной в комедийном фильме «Атэль-матэль». Главный герой картины — столичный «обнальщик» Саша Родионов, который скрывается в Дагестане от криминального авторитета. Параллельно актриса продолжает театральную деятельность — зрители увидели её в спектаклях «Охота на мужчин» с Иваном Жидковым и Станиславом Бондаренко, а также в постановке «Бывшие» и других проектах.
Каширина неоднократно отмечала интерес к психологии и призналась, что справляться с тревогой ей помогает бег. По словам артистки, физическая активность снимает внутреннее напряжение и помогает «выключить шум» в голове. Она подчёркивает, что любая нагрузка — от приседаний до тренировки — способна улучшить эмоциональное состояние.
Иногда актриса медитирует перед сном, а среди маленьких радостей оставляет сладости: неделю держит себя в рамках, а по выходным позволяет любимые лакомства. Каширина считает важным жить здесь и сейчас, поддерживать связь с близкими и находить позитивные моменты в повседневности.