Продюсер Рудченко допустил возможное завершение карьеры Ларисы Долиной

23 января 2026, 12:32

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что народная артистка России Лариса Долина в перспективе может завершить профессиональную карьеру. По его словам, на это может повлиять репутационный ущерб, связанный со скандалом вокруг квартиры в Хамовниках, которая перешла в собственность Полины Лурье.





Рудченко в беседе с NEWS.ru отметил, что тема судебных разбирательств между Долиной и Лурье начинает вызывать усталость и раздражение у общественности. По его мнению, возможные новые иски уже не будут иметь такого же резонанса, как предыдущие.



Продюсер также подчеркнул, что певица и её команда, по его оценке, не предпринимают шагов для восстановления репутации артистки, а возможности для этого во многом уже упущены.





«Есть вероятность, что зрители продолжат относиться к ней негативно. Это может отразиться на концертной деятельности и на бренде “Лариса Долина”. В сложившейся ситуации Лариса Александровна может задуматься о завершении карьеры», — заявил Рудченко.