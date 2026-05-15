Раскрыты участники второго сезона шоу «Ставки на любовь». Что за конфликт вспыхнул между звездами на закрытой премьере?
15 мая в 19:00 по московскому времени на канале «Пятница!» стартует второй сезон реалити-шоу «Ставка на любовь». В проекте звездные пары проходят экстремальные испытания на прочность отношений и делают ставки на успех друг друга. Кто поборется за главный приз в пять миллионов рублей — в материале «Радио 1».
Участники и ведущие второго сезонаАктеры Марат Башаров и Ася Борисова. Их союз до сих пор вызывает вопросы у публики: предыдущие браки ведущего «Битвы экстрасенсов» заканчивались громкими скандалами. Однако сам он уверяет, что исправился, и намерен доказать это в шоу.
Никита Кацалапов и Виктория Синицина — олимпийские серебряные призеры по фигурному катанию, которые состоят в официальном браке. Спортсмены заверили, что с детства привыкли побеждать, и этот раз не стал исключением.
Певец Ираклий Пирцхалава и модель Елена Гребенщикова — бывшие супруги, которые развелись больше десяти лет назад. Теперь они оказались вместе на одном острове, чтобы проверить, остались ли между ними чувства.
Актриса Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Мартиросян. Звезда «Универа» призналась, что участие в реалити стало для них своеобразным испытанием: в какой-то момент супруги поняли, что действуют не как команда, а каждый сам по себе. По ее словам, это осознание помогло им стать ближе, а после пережитого стресса их отношения окрепли.
Блогер и певец Женя Ершов и его невеста Анна Пролыгина. Бывший муж Карины Кросс заявил, что готов идти по головам, а его партнерша, судя по всему, разделяет этот подход.
Юморист Михаил Стогниенко с женой Ксенией уже участвовали в первом сезоне, но не смогли победить. В этот раз они вернулись, чтобы взять реванш.
Бизнесвумен Мариам Тилляева, которая приходится внучкой первому президенту Узбекистана, и ее возлюбленный Арно. По первым материалам шоу эта пара уже успела прослыть самой эмоциональной.
Леша Янгер и Татьяна Авдеева — супружеская пара блогеров. В обычной жизни стараются избегать конфликтов, но формат реалити, как это часто бывает, вытаскивает проблемы наружу.
Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц — профессиональные танцоры. Сами испытания им давались проще, чем коммуникация с другими парами.
Актер Даниил Вахрушев встречается с Елизаветой Ефремовой чуть больше двух лет. Есть мнение, что это самые молодые участники сезона.
Ведущими проекта снова стали Регина Тодоренко и Влад Топалов. Их пара уже не первый раз работает в таком формате, однако, по признанию обоих, «Ставка на любовь» заставила их по-новому взглянуть на собственные отношения. Продюсеры даже советовали участникам равняться на ведущих как на пример гармоничного союза.
Премьера шоу в кинотеатре «Москва»В столичном кинотеатре «Москва» прошла закрытая премьера шоу. Организаторы вечера воссоздали атмосферу Бали, где проходили съемки проекта. Центральным элементом оформления стала пятиметровая обезьяна — символ нового сезона.
Среди гостей вечера были замечены блогерша Полина Диброва с возлюбленным Романом Товстиком, футболист Павел Мамаев с супругой Надеждой, рэпер ST с женой Ассоль, телеведущие Дмитрий Шепелев, Дана Борисова и другие. Также на премьере присутствовали многие главные герои реалити.
Конфликт Хилькевич и ДибровойПремьера не обошлась без скандала. Полина Диброва публично поставила миллион рублей на проигрыш Анны Хилькевич и Артура Мартиросяна. Последняя не стала молчать и обратилась к оппонентке напрямую.
«Я надеюсь, что я смогу сдержать себя и вести себя профессионально. Буквально пару дней назад ты со мной на премьере любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где называешь меня чуть ли не лузером открыто. «Приятно», надеюсь, увидеться с тобой в ближайшее время», —высказала актриса в соцсетях.Она также призналась, что не поняла, с кем именно Диброва заключила пари и на чьи деньги рассчитывает в случае выигрыша.
«Миллион, конечно, звучит очень эффектно. Но мой тебе совет, Полин, не разбрасывайся семейным бюджетом», — добавила Хилькевич.