Раскритиковал Ольгу Бузову, подсел на наркотики и стал отшельником: как сегодня живет звезда «Дома-2» Май Абрикосов
Реалити-шоу «Дом-2» стартовало в 2004 году и быстро стало феноменом российского телевидения. За проектом следили миллионы зрителей, обсуждая личную жизнь участников. Одним из самых ярких героев телестройки оказался Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов. 19 августа от празднует свой 44 день рождения. О том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».
От Романа Тертишного до Мая АбрикосоваБудущий участник «Дома-2» родился 19 августа 1981 года в Воронежской области. С детства проявлял творческие способности: писал стихи, занимался танцами, играл в спектаклях. В школе его считали харизматичным и предсказывали поступление в театральный вуз, но вместо этого он окончил юридический колледж.
«Дом 2»: любовные истории и обман на экране Мая АбрикосоваЮридической карьеры, однако, не случилось: после учебы Тертишный отправился в Москву и пытался закрепиться на телевидении, однако безуспешно. Лишь участие в «Доме-2» изменило его судьбу. Чтобы закрепиться в памяти зрителей, он взял звучный псевдоним — Май Абрикосов. Зрителям запомнился его яркий образ, кудрявые волосы и острый язык.
Однако со временем Абрикосов кардинально изменился: первоначальное обаяние и улыбчивость сменились репутацией скандалиста. Его медийная биография наполнена историями о бурных романах, конфликтах и любовных треугольниках.
Зрителей больше всего интриговали отношения Абрикосова и Солнца. Их роман обсуждали по всей стране, фанаты переживали за них так, словно речь шла о собственных чувствах. Но за кулисами все было не так радужно. Сам Абрикосов позже признавался, что их связь была постановочной.
«Во время наших с ней отношений, она имела тесную связь с Алексеем. Позже, когда мы с Михайловским стали "настоящими друзьями", в одном из откровенных разговоров на кухоньке Леша открыл мне детальные подробности его общения с Солнцем. Так что, пользуясь случаем, я снимаю с себя почетный ярлык "первого мужчины Солнца". Не знаю, кто им был, но точно не я!» — говорил позже Абрикосов.Позднее Абрикосов признался, что у обоих были параллельные связи за периметром проекта, а сам Тертишный переключился на Алену Водонаеву.
«Терпели друг друга, сколько могли, потом поехали к Михайловскому в офис с просьбой о разрыве пары, и он разрешил нам расстаться. Мы разошлись с Солнцем мирно, полюбовно, без претензий», — рассказывал он.Тертишный впоследствии признал, что и его самого вероломно обманули. По его словам, он стал разменной монетой в руках собственной возлюбленной. Участник телестройки с возмущением писал в соцсетях, что после просмотра эфиров розыгрыша квартиры был очень удивлен театральным поведением Солнца.
«Позже, посмотрев эфиры розыгрыша квартиры, я очень удивился той комедии, какую ломала Солнце за моей спиной. После расставания она перед камерами лила горькие слезы и говорила о муках неразделенной "любви", о предательстве, убедительно страдая и дрыгая ножками», — писал он в соцсетях.
Скандалы с Абрикосовым и громкие разоблаченияНа проекте и за его пределами Май Абрикосов быстро прослыл скандалистом. В эфире он часто ругался, вступал в конфликты, устраивал сцены ревности. За его поведением следила вся страна. После ухода из «Дома-2» он опубликовал громкие разоблачения. В соцсетях Абрикосов заявлял, что проект полностью построен на фикции.
«Как у людей под камерами может быть реальность? В каждой ситуации думаешь, что тебя снимают. Оцениваешь, как на это отреагируют зрители. Ну вспомните, кто выигрывает конкурсы — жертвы плачущие. А реально ли они плачут?» — рассказывал он.Эти заявления, разумеется, не остались без внимания со стороны создателей шоу. Между продюсером Михайловским и Абрикосовым разразилась публичная словесная война, вызвавшая широкий общественный резонанс. Мнения разделились: одни обвиняли Абрикосова в погоне за дешевой популярностью, другие считали, что он страдает от звездной болезни.
Конфликты Абрикосова с коллегами: ссора с Ольгой Бузовой
Не стеснялся Абрикосов и в критике коллег по шоу. Он утверждал, что создатели шоу вовлекли его в употребление запрещенных веществ. Из-за участия в этом проекте Май был отчислен с последнего курса академии искусств. После того как его романтические отношения в шоу дважды не сложились, он покинул проект, предварительно вступив в конфликт с ведущими.
Особую неприязнь он долгое время испытывал к Ольге Бузовой, и при первой же возможности подверг ее резкой публичной критике.
«Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее. Большая часть жизни позади. Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла. По мне, так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии как жертву реалити-шоу, яркий экспонат», — высказывался Абрикосов.
Жизнь Абрикосова после «Дома 2»: стал отшельникомПосле ухода из «Дома-2» в 2007 году Абрикосов ненадолго стал ведущим мистической передачи.
Затем ему предложили сняться в сериале «Победный ветер, ясный день» (2008), но за ним прочно закрепился образ скандального телевизионного персонажа. Это приводило лишь к предложениям участия в популярных шоу. В итоге, Тертишный оставил попытки построить карьеру в столице, радикально изменил жизнь и переехал в село Коротояк Воронежской области, где фактически стал отшельником.
Жизнь в деревне и попытки начать зановоТам он жил уединенно, восстанавливаясь после неврозов, которые, по его словам, стали следствием участия в проекте.
«Я ем простую еду, ношу скромную одежду, читаю книги. Не пью, не курю, мечтаю посадить много алых роз», — говорил Май.В личной жизни также произошли перемены. Тертишный признался, что нашел счастье с девушкой по имени Ольга из Белоруссии.
«У меня девушка в Белоруссии: вместе мы проводим много времени. А здесь — в России — я много работаю. Но девушка и ко мне часто приезжает. Скучать некогда», — отметил скандалист.У Романа теперь есть новая цель — создать собственное телешоу. Тертишный уверен в его успехе и, ожидая выгодного предложения, надеется на возможность вернуться на российское телевидение.
Что об Абрикосове говорят коллегиДалеко не все верят в его возвращение. Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев* резко отозвался о судьбе Тертишного.
«Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь», — прокомментировал он.
Май Абрикосов сегодняРоман Тертишный сегодня крайне негативно оценивает свой опыт участия в «Доме-2», называя его травмирующим и отрицая саму идею «строительства любви» в рамках шоу. Он признаётся, что, окажись у него возможность вернуться в 2004 год, он отказался бы от участия и предпочёл бы сразу заняться творчеством.
Предложения вернуться в проект, особенно в преддверии его 20-летия, Тертишный категорически отвергал, не желая ассоциировать себя со скандальной программой. Он сознательно избавился от псевдонима Май Абрикосов, однако в общественном восприятии он по-прежнему остаётся именно этим персонажем.
Сейчас его жизнь кардинально изменилась: он живёт в деревне, где его день начинается в 6:30 утра с прогулки с собаками. Он ведёт активный образ жизни, делится в соцсетях фотографиями с тренировок и кулинарными успехами, а также много работает по хозяйству в роли фермера.
Несмотря на уединённый образ жизни, его продолжают узнавать на улицах и просить о совместных фотографиях. Впрочем, своё право на личное пространство он жёстко отстаивает — как в случае, когда устроил скандал из-за визита журналистов без предупреждения.