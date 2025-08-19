19 августа 2025, 15:07

Роман Тертишный (Фото: Телеграм/kabachok_tertishnogo)

Реалити-шоу «Дом-2» стартовало в 2004 году и быстро стало феноменом российского телевидения. За проектом следили миллионы зрителей, обсуждая личную жизнь участников. Одним из самых ярких героев телестройки оказался Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов. 19 августа ​от празднует свой 44 день рождения. О том, как он живет сегодня, расскажет ​«Радио 1».





От Романа Тертишного до Мая Абрикосова

«Дом 2»: любовные истории и обман на экране Мая Абрикосова

Роман Тертишный (фото: кадр из «Дома 2»)



«Во время наших с ней отношений, она имела тесную связь с Алексеем. Позже, когда мы с Михайловским стали "настоящими друзьями", в одном из откровенных разговоров на кухоньке Леша открыл мне детальные подробности его общения с Солнцем. Так что, пользуясь случаем, я снимаю с себя почетный ярлык "первого мужчины Солнца". Не знаю, кто им был, но точно не я!» — говорил позже Абрикосов.

«Терпели друг друга, сколько могли, потом поехали к Михайловскому в офис с просьбой о разрыве пары, и он разрешил нам расстаться. Мы разошлись с Солнцем мирно, полюбовно, без претензий», — рассказывал он.

«Позже, посмотрев эфиры розыгрыша квартиры, я очень удивился той комедии, какую ломала Солнце за моей спиной. После расставания она перед камерами лила горькие слезы и говорила о муках неразделенной "любви", о предательстве, убедительно страдая и дрыгая ножками», — писал он в соцсетях.



Скандалы с Абрикосовым и громкие разоблачения

«Как у людей под камерами может быть реальность? В каждой ситуации думаешь, что тебя снимают. Оцениваешь, как на это отреагируют зрители. Ну вспомните, кто выигрывает конкурсы — жертвы плачущие. А реально ли они плачут?» — рассказывал он.

Роман Тертишный (Фото: Телеграм/kabachok_tertishnogo)



Конфликты Абрикосова с коллегами: ссора с Ольгой Бузовой

«Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее. Большая часть жизни позади. Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла. По мне, так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии как жертву реалити-шоу, яркий экспонат», — высказывался Абрикосов.

Жизнь Абрикосова после «Дома 2»: стал отшельником

Жизнь в деревне и попытки начать заново

«Я ем простую еду, ношу скромную одежду, читаю книги. Не пью, не курю, мечтаю посадить много алых роз», — говорил Май.

«У меня девушка в Белоруссии: вместе мы проводим много времени. А здесь — в России — я много работаю. Но девушка и ко мне часто приезжает. Скучать некогда», — отметил скандалист.

Что об Абрикосове говорят коллеги

«Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь», — прокомментировал он.

Май Абрикосов сегодня