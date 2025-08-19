Сергей Романович о кризисе в семье: «Нанял няню и помощницу по дому»
Актёр Сергей Романович, известный по сериалам «Чернобыль» и «Ольга», недавно вернулся в Россию после длительного проживания за границей.
Этот период, как он признался в интервью Lady Mail, стал испытанием не только для его профессионального пути, но и для личной жизни.
Несколько лет назад Романович решил сделать паузу в актёрской карьере и вместе с супругой, фитнес-блогером Елизаветой Зуевой, отправился жить за границу. Пара побывала в Саудовской Аравии, Турции и США. Именно в Медине у них родилась дочь — и этот момент стал переломным в их семейной жизни.
По словам актёра, особенно тяжёлым оказался первый год после рождения ребёнка. Он вспоминал, как они жили втроём в условиях ковидной изоляции в Саудовской Аравии, без какой-либо поддержки, в совершенно чужой среде.
Он также упомянул, что серьёзное напряжение возникло, когда ему пришлось уехать в США для оформления визы, а супруга с малышкой осталась одна в Стамбуле.
Позже, чтобы восстановить баланс и облегчить быт, он нанял няню и помощницу по дому. Это, по словам актёра, помогло пройти кризисный период и вернуть гармонию в отношения.
