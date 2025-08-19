«Состыкуемся»: Буланова и Кадышева готовят музыкальную бомбу

19 августа 2025, 14:32

Буланова и Кадышева готовят совместный дуэт

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Российские эстрадные легенды Татьяна Буланова и Надежда Кадышева планируют записать совместную песню. О творческом сближении Буланова рассказала в беседе с журналистами «Абзаца».





Буланова с энтузиазмом поддержала идею дуэта, отметив, что главная проблема — катастрофическая нехватка времени у обеих звезд.

«Единственный момент – у нас обеих очень загруженный график, поэтому мы просто не можем состыковаться. Но думаю, что, как только у нас всё будет спокойнее, мы это сделаем», — пообещала певица.