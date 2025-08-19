«Состыкуемся»: Буланова и Кадышева готовят музыкальную бомбу
Российские эстрадные легенды Татьяна Буланова и Надежда Кадышева планируют записать совместную песню. О творческом сближении Буланова рассказала в беседе с журналистами «Абзаца».
Буланова с энтузиазмом поддержала идею дуэта, отметив, что главная проблема — катастрофическая нехватка времени у обеих звезд.
«Единственный момент – у нас обеих очень загруженный график, поэтому мы просто не можем состыковаться. Но думаю, что, как только у нас всё будет спокойнее, мы это сделаем», — пообещала певица.Это будет не первое творческое пересечение певиц. Ранее Татьяна уже исполняла хит Кадышевой, причём на самой престижной площадке страны — в Кремле. Сейчас обе артистки вновь на пике славы, собирая полные залы и взрывая интернет своими вирусными треками, что делает их будущий дуэт одним из самых ожидаемых событий на отечественной эстраде.
