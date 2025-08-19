Достижения.рф

Нюша поделилась размышлениями о настоящей любви к себе

Певица Нюша рассказала, как учится заботиться о себе
Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша откровенно высказалась о личном подходе к самоощущению и внутреннему комфорту.



В интервью для Super она объяснила, что для неё значит истинная любовь к себе и почему это стало особенно важно в последнее время.

Артистка призналась, что стала больше внимания уделять своим желаниям и позволять себе небольшие радости.

«Я купила себе на день рождения сумочку. И на днях я собираюсь купить колечко, потому что я очень люблю украшения. Я вообще учусь себя почаще радовать, баловать, потому что много лет у меня это не очень получалось», – рассказала Нюша.
Она отметила, что раньше всё её внимание было сосредоточено на карьере и творчестве, из-за чего личные потребности часто оставались без поддержки и внимания. Однако теперь Нюша осознанно стремится уделять больше времени себе и учится не откладывать заботу о себе на потом.
