Нюша поделилась размышлениями о настоящей любви к себе

19 августа 2025, 14:18

Певица Нюша рассказала, как учится заботиться о себе

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша откровенно высказалась о личном подходе к самоощущению и внутреннему комфорту.





В интервью для Super она объяснила, что для неё значит истинная любовь к себе и почему это стало особенно важно в последнее время.



Артистка призналась, что стала больше внимания уделять своим желаниям и позволять себе небольшие радости.





«Я купила себе на день рождения сумочку. И на днях я собираюсь купить колечко, потому что я очень люблю украшения. Я вообще учусь себя почаще радовать, баловать, потому что много лет у меня это не очень получалось», – рассказала Нюша.