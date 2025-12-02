Расстался с девушкой из-за роли гея*, встречался с Софьей Синициной и поёт в московских барах: как сейчас живёт звезда «Кухни» Никита Тарасов?
Никита Тарасов — российский актер театра и кино, лауреат премии Правительства РФ в области культуры за работу в фильме «Битва за Севастополь» и исполнитель роли Луи в популярном сериале «Кухня». 3 декабря артисту исполняется 46 лет. Как развивалась его карьера и что известно о его личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Никиты Тарасова: ранние годы и семьяБудущий актёр появился на свет 3 декабря 1979 года в Риге. Несмотря на место рождения, корни по материнской линии — русские, родом из Тверской губернии. Мать, Наталья Михайловна, работала инженером-конструктором на Рижском вагоностроительном заводе.
Отец Никиты, Борис Юрьевич, — профессиональный музыкант, игравший в коллективах «Натуральный продукт», «Эолика» и «Веселые ребята». Тарасов не раз подчёркивал: творческая атмосфера в семье повлияла на его дальнейший путь. Он рос за кулисами — из-за постоянных гастролей и переездов. Первую гитару получил в три года, и уже тогда вышел на сцену во время концерта «Эолики» в зале «Дзинтари».
«Мой дедушка в 13 лет, сидя в тракторе, пахал целину. Так получилось, что я вырос в Прибалтике, в Риге. Мой отец — артист, музыкант. Воспитание, конечно, сказалось. С детства я понимал, что буду артистом, никаким не инженером. Отец у меня франт. Может, только вкус к одежде и к внешнему виду в целом отличает меня от других», — говорил артист.
Детство за кулисами: первые выступленияВ семь лет Никита впервые появился на телевидении — вместе с отцом снялся в выпуске программы «Утренняя почта». Музыка сопровождала его всё детство: он играл на фортепиано, в 12 освоил синтезатор, а позже стал диджеем и вел дискотеки в ночных клубах, работал на радио. До старших классов Тарасов планировал связать жизнь исключительно с музыкой.
Ситуация изменилась после школьной постановки, где он сыграл Сергея Есенина. Этот опыт настолько увлёк его, что после школы он поступил в Школу-студию МХАТ, попав в мастерскую Олега Табакова. Родители полностью поддержали выбор сына.
Путь к профессии: МХАТ и первые театральные работыУже будучи студентом, Тарасов появился в спектакле «Амадей». Затем, после выпуска, провёл сезон в Российском академическом молодежном театре, а позже перешёл в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Среди любимых работ сам актёр выделяет роль Арнольда Эпштейна в студенческом спектакле «Билокси-блюз».
Начало кинокарьеры Никиты ТарасоваКинодебют Никиты состоялся в 2000 году — он сыграл эпизод в проекте «Вовочка». Позже амплуа менялись от роли к роли: интеллигент, врач, злодей, маньяк — актёр пробовал себя в самых разных образах.
Особое место в его фильмографии занимает военная драма «Битва за Севастополь». За роль Бориса Тарасов получил премию Правительства РФ в области культуры. В 2018 году актёр появился в успешной комедии «Домашний арест», а в «Улётном экипаже» сыграл старшего бортпроводника — проект получил ТЭФИ.
В 2019 году на экраны вышла приключенческая картина «Тайна печати дракона» — самый дорогой российский фильм того времени с бюджетом $50 млн. Несмотря на масштаб, сборы оказались скромными — всего $14 млн.
Фильмография Никиты Тарасова
- 2001 — «Русский водевиль. Бедовая бабушка»;
- 2004 — «Человек, который молчал»;
- 2008 — «Широка река»;
- 2008 — «Тяжёлый песок»;
- 2012 — «Кухня»;
- 2013 — «Чистая правда»;
- 2014 — «Кухня в Париже»;
- 2016 — «Монах и бес»;
- 2017 — «Отель "Элеон"»;
- 2019 — «Воскресенье»;
- 2020 — «Окаянные дни»;
- 2020 — «Проект "Анна Николаевна"»;
- 2021 — «Вне себя», «День города», «Ёлки-8»;
- 2022 — «Первый Оскар»;
- 2023 — «Непослушная», «Я делаю шаг»;
- 2024 — «Мастер и Маргарита», «Гусар-2», «Преступление и наказание».
Роль Луи в сериале «Кухня»Широкую популярность Тарасову принесла роль кондитера-гея* Луи в ситкоме «Кухня». Актёр специально отправился в Прованс, чтобы наблюдать за работой французских поваров и проникнуться атмосферой. Однако впоследствии образ стал для него настоящей проблемой. Тарасов признавался, что не понимает, почему зрители так запомнили персонажа — за сезон у него было всего около 16 реплик.
«Что общего между мной и кондитером из Франции? Абсолютно ничего. Я не знаю французского, не ем десерты вообще. Я удивлен, что запомнился людям, потому что, не шучу, я там почти массовка. Если не считать моей любимой реплики "Уи, шеф", то 16 реплик за сезон — это максимум. Все остальное время стоишь в павильоне в колпаке на фоне», — делился актер.Никита не скрывает, что долго пытался «отвязаться» от Луи и переключиться на драматические роли.
Музыкальная деятельность Никиты ТарасоваВ 2008 году он создал ансамбль «Минутка» — семь музыкантов и два бэк-вокала. Коллектив выступает в московских клубах и исполняет авторские композиции Тарасова, сочетающие джаз, фанк и рэп.
Хорошо поставленный голос актёра активно используется в рекламе — он озвучивал ролики шоколада, газировки, пива и мобильных операторов.
Личная жизнь Никиты ТарасоваРоль в «Кухне» изменила его судьбу не только профессионально, но и личностно. Во время популярности сериала Тарасов познакомился с девушкой Ольгой, с которой планировал будущее. Однако её родственники выступили категорически против отношений, посчитав, что актёр «неподходящий».
«Подходя к дому, мы встретили у подъезда родственников Оли — маму, бабушку и тетю. Женщины набросились на меня с обвинениями — мол, я играю "неправильные" роли, что они все про меня знают и читали публикации, дескать, я гулящий, "в возрасте", актеришка с непонятной ориентацией*, который их семье не нужен», — рассказывал он.В итоге девушке запретили общаться с Тарасовым и пара рассталась. Позже актеру приписывали отношения с актрисой Софьей Синицыной. Их видели вместе на отдыхе, однако вскоре стало известно о разрыве — причины не раскрывались.
Настоящая семья пришла неожиданно. Во время подготовки к фотосессии он познакомился с фотографом Мариной Гаврюшиной. Творческое сотрудничество быстро переросло в роман. В августе 2017 года пара поженилась, а в декабре у них родилась дочь Таисия.
«Так получилось, что моя супруга по сценарию и моя жена Марина были беременны. И роды произошли практически в один день. Я принял роды в кадре и полетел принимать роды у Марины», — вспоминал Никита.По словам артиста, появление дочери на свет прошло для него неожиданно легко и даже с юмором. Актёр вспоминает, что роды напоминали скорее забавный эпизод, достойный короткометражного сценария.
«Роды — это очень смешно. Это был такой забавный день, про который можно написать сценарий короткого метра. Когда у Марины начались схватки, мы с нашим прекрасным врачом сидели в родовой комнате, смеялись. Мы травили байки с самого раннего утра, в это время Марина ходила, как пингвин», — говорил Тарасов.Тарасов отмечает, что роль отца стала для него новым и увлекательным жизненным этапом. Однако плотный график съёмок не позволяет проводить с семьёй столько времени, сколько ему хотелось бы. При этом артист с теплотой говорит о дочери.