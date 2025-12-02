Расстался с девушкой из-за роли гея*, встречался с Софьей Синициной и поёт в московских барах: как сейчас живёт звезда «Кухни» Никита Тарасов?

02 декабря 2025, 09:02

Никита Тарасов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Никита Тарасов — российский актер театра и кино, лауреат премии Правительства РФ в области культуры за работу в фильме «Битва за Севастополь» и исполнитель роли Луи в популярном сериале «Кухня». 3 декабря артисту исполняется 46 лет. Как развивалась его карьера и что известно о его личной жизни ​расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Никиты Тарасова: ранние годы и семья Детство за кулисами: первые выступления Путь к профессии: МХАТ и первые театральные работы Начало кинокарьеры Никиты Тарасова Роль Луи в сериале «Кухня» Музыкальная деятельность Никиты Тарасова Личная жизнь Никиты Тарасова Карьера Тарасова сегодня

Биография Никиты Тарасова: ранние годы и семья

«Мой дедушка в 13 лет, сидя в тракторе, пахал целину. Так получилось, что я вырос в Прибалтике, в Риге. Мой отец — артист, музыкант. Воспитание, конечно, сказалось. С детства я понимал, что буду артистом, никаким не инженером. Отец у меня франт. Может, только вкус к одежде и к внешнему виду в целом отличает меня от других», — говорил артист.

Никита Тарасов с семьей (фото: Instagram** / nikitatarasov)



Детство за кулисами: первые выступления

Путь к профессии: МХАТ и первые театральные работы

Начало кинокарьеры Никиты Тарасова

Никита Тарасов и Олег Табаков (фото: Instagram** / nikitatarasov)



Фильмография Никиты Тарасова

2001 — «Русский водевиль. Бедовая бабушка»;

2004 — «Человек, который молчал»;

2008 — «Широка река»;

2008 — «Тяжёлый песок»;

2012 — «Кухня»;

2013 — «Чистая правда»;

2014 — «Кухня в Париже»;

2016 — «Монах и бес»;

2017 — «Отель "Элеон"»;

2019 — «Воскресенье»;

2020 — «Окаянные дни»;

2020 — «Проект "Анна Николаевна"»;

2021 — «Вне себя», «День города», «Ёлки-8»;

2022 — «Первый Оскар»;

2023 — «Непослушная», «Я делаю шаг»;

2024 — «Мастер и Маргарита», «Гусар-2», «Преступление и наказание».

Роль Луи в сериале «Кухня»

«Что общего между мной и кондитером из Франции? Абсолютно ничего. Я не знаю французского, не ем десерты вообще. Я удивлен, что запомнился людям, потому что, не шучу, я там почти массовка. Если не считать моей любимой реплики "Уи, шеф", то 16 реплик за сезон — это максимум. Все остальное время стоишь в павильоне в колпаке на фоне», — делился актер.

Музыкальная деятельность Никиты Тарасова

Никита Тарасов (фото: Instagram** / nikitatarasov)



Личная жизнь Никиты Тарасова

«Подходя к дому, мы встретили у подъезда родственников Оли — маму, бабушку и тетю. Женщины набросились на меня с обвинениями — мол, я играю "неправильные" роли, что они все про меня знают и читали публикации, дескать, я гулящий, "в возрасте", актеришка с непонятной ориентацией*, который их семье не нужен», — рассказывал он.

«Так получилось, что моя супруга по сценарию и моя жена Марина были беременны. И роды произошли практически в один день. Я принял роды в кадре и полетел принимать роды у Марины», — вспоминал Никита.

«Роды — это очень смешно. Это был такой забавный день, про который можно написать сценарий короткого метра. Когда у Марины начались схватки, мы с нашим прекрасным врачом сидели в родовой комнате, смеялись. Мы травили байки с самого раннего утра, в это время Марина ходила, как пингвин», — говорил Тарасов.

Никита Тарасов с женой и дочкой (фото: Instagram** / nikitatarasov)



Карьера Тарасова сегодня