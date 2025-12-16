Расставание с Басковым, отношения с Трампом и мужчина на 22 года старше: как сейчас живет «Мисс Вселенная» Оксана Федорова?
Оксана Федорова — одна из самых узнаваемых женщин российского телевидения. Победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», заслуженная артистка РФ, телеведущая и оперная певица. Для миллионов зрителей она прежде всего ассоциируется с программой «Спокойной ночи, малыши!». 17 декабря Федоровой исполняется 48 лет. О том, где она сейчас, что известно о ее личной жизни и романе с Николем Басковым — в материале «Радио 1».
Биография Оксаны Федоровой: детство и семьяОксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Ее отец, Геннадий Федоров, работал инженером-конструктором, мать Елена — медсестрой. У телеведущей есть сводная сестра Илона.
Когда Оксане было два года, родители развелись. Отец уехал в Сибирь, а развод, по воспоминаниям, оказался непростым: у мужчины появилась другая семья. После расставания мать Федоровой не поддерживала связь с бывшим супругом.
«По большому счету я — безотцовщина. Дедушка помогал и морально, и материально, но все равно основная нагрузка ложилась на маму», — вспоминала модель.В школьные годы Федорова вела активную жизнь: была капитаном команды КВН, пела в хоре, играла на гитаре, входила в сборные по волейболу и баскетболу.
С детства Оксана отличалась неугомонным характером, что часто приводило к травмам: она несколько раз ломала руки, а однажды, бегая по школьному двору, упала в глубокую яму и серьёзно повредила колено. Тогда девочка занималась бальными танцами и, пренебрегая советами врачей, вернулась к тренировкам уже через несколько дней после падения. Из-за этого шов разошёлся, начались осложнения, и врачи запретили ей продолжать занятия хореографией.
Школьные годы и обучение в милицейском лицееВ 1993 году школа, где она училась, была реорганизована в милицейско-правовой лицей, и Оксана автоматически оказалась зачислена туда.
«Я стала милиционером совершенно случайно. Началась реформа образования, школы становились то лицеями, то гимназиями. Вот и ту, в которой я училась, сделали милицейским правовым лицеем. Сначала я расстроилась и даже хотела уйти. Но мама, слава богу, меня отговорила», — вспоминала она.После окончания лицея Федорова поступила в Псковскую специальную среднюю школу милиции. Во время учебы она освоила игру на саксофоне и стала участницей духового оркестра. В 1997 году окончила учебное заведение с красным дипломом и получила звание лейтенанта.
Образование, научная карьера и служба в МВДПосле нескольких месяцев работы следователем в Пскове Федорова продолжила обучение в Санкт-Петербургском университете МВД РФ, куда была зачислена сразу на третий курс, так как уже успела получить среднее специальное образование. В 2000 году она окончила вуз в звании старшего лейтенанта, после чего работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел аэропорта Пулково.
Затем Оксана поступила в адъюнктуру и занялась научной деятельностью. Получив кандидатскую степень, стала доцентом кафедры гражданского права и получила звание капитана милиции. В 2007 году Федорова защитила вторую диссертацию, а годом ранее ей было присвоено звание майора милиции.
В 2009 году Федорова получила статус докторанта родного вуза и участвовала в подготовке педагогических кадров для СПбУ МВД.
Модельная карьера Оксаны Федоровой и путь к титулу «Мисс Вселенная»В студенческие годы Федорова прошла кастинг в школу моделей и начала подрабатывать на показах и фотосессиях. В 1999 году по совету подруги она приняла участие в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург» и одержала победу.
В 2001 году Оксана стала «Мисс Россия», а в 2002-м выиграла международный конкурс «Мисс Вселенная», который проводил Дональд Трамп. По воспоминаниям Федоровой, между ними сложились хорошие отношения.
Однако звание самой красивой девушки планеты Федорова носила всего четыре месяца. Она добровольно отказалась от короны и вернулась в Россию. Причиной стало несоблюдение требований конкурса: победительница обязана участвовать в многочисленных международных мероприятиях, однако Оксана не хотела жертвовать научной работой.
Организаторы конкурсов не отпускали ее на защиту диссертации, а сама Федорова не воспринимала модельную карьеру как дело всей жизни. Кроме того, она тосковала по близким и возлюбленному, а формат отношений на расстоянии ее не устраивал. Из-за этого о ней начали распускать слухи, а также угрожали судом и неустойками.
Работа на телевидении и «Спокойной ночи, малыши!»С середины 2000-х годов Федорова все активнее уходила в телевидение. Она вела ряд популярных проектов, включая «Форт Боярд» и «Танцы со звездами», а также снималась в кино.
Особое место в ее карьере заняла программа «Спокойной ночи, малыши!». По словам Оксаны, работа с детской аудиторией оказалась гораздо сложнее и ответственнее, чем преподавание в вузе. Вначале отношения с командой складывались непросто, но со временем Федорова стала неотъемлемой частью проекта, который в детстве сама считала любимым.
В 2007 году из-за невозможности совмещать телевидение и службу в органах она уволилась в запас в звании майора милиции.
«Преподавать дальше стало невозможно. Студенты начали воспринимать меня как педагога из телевизора. Конечно, у нас была субординация, поскольку вуз все-таки милицейский, все в форме, но я чувствовала, что моя публичная деятельность мешает преподаванию», — делилась Федорова.
Музыкальная деятельность, книги и бизнес-проектыВ 2008 году Федорова снялась в новогоднем мюзикле «Золотая рыбка» и записала песню с Димой Биланом «Твоя любовь». В 2009 году начала музыкальную карьеру, выпустив дуэт с Николаем Басковым «Права любовь», который получил премию «Золотой граммофон».
Позже она записала сольные композиции и альбом «На краю у любви». Параллельно она занималась издательской и предпринимательской деятельностью: выпустила книгу «Формула стиля», стала главным редактором журнала ModaTopical, основала благотворительный фонд «Спешите делать добро!», запустила собственный бренд одежды и возглавляла Музей моды в Москве.
Также в 2020 году модель появилась в музыкальном шоу «Маска» на телеканале НТВ. Девушка была в образе Робота. Жюри не могли разоблачить ее четыре выпуска, а певец Филипп Киркоров и вовсе был уверен, что за костюмом скрывается Анастасия Стоцкая.
Личная жизнь Оксаны Федоровой: роман с Николаем БасковымНа протяжении семи лет Федорова состояла в отношениях с предпринимателем Владимиром Голубевым, который был старше ее на 22 года. Эти отношения оказали значительное влияние на жизнь телеведущей, однако к 2006 году пара рассталась.
«С Володей мы были вместе семь лет и остались в очень хороших отношениях. Для меня этот человек сыграл огромную роль в жизни. Я его очень ценю. Если есть идеальный мужчина на свете, то Володя близок к этому образу. Для меня он очень дорог. Но, наверное, период наших романтических отношений прошел», — рассуждала Оксана.В 2007 году Оксана вышла замуж за немецкого студента-медика Филипа Тофта. Они жили на две страны, однако в 2010 официально развелись. Оксана признавалась, что она не хотела переезжать к мужу в Европу, а он не хотел жить в России. Из-за того, что возлюбленные виделись лишь несколько раз в месяц, они начали отдаляться друг от друга.
В 2009 году Федорова начала появляться на публике с Николаем Басковым. Их роман стал одним из самых обсуждаемых в светской хронике. Пара записала совместную песню, часто выходила в свет вместе, а после подаренного Басковым кольца в прессе заговорили о помолвке.
Однако 4 марта 2011 года певец публично объявил о расставании. Он прямо со сцены рассказал о том, что они с Оксаной больше не вместе. Позже он объяснил разрыв разными взглядами на будущее.
«Причин у нашего расставания было много. Одна из них в том, что мы по-разному представляли наше будущее. Оксане 33 года, естественно она уже мечтала родить детей, жить в законном браке, венчаться. А я пока к этому не готов. Никто из нас не хотел уступать в этом вопросе», — говорил певец.
Оксана Федорова сейчас: новая любовьПосле болезненного расставания с Басковым Оксана встретила офицера ФСБ Андрея Бородина. Отношения развивались постепенно и без публичности. О свадьбе пара сообщила лишь спустя полгода после ее регистрации. В 2012 году Федорова родила сына Федора, а в 2013-м — дочь Лизу.
После длительного перерыва в кинокарьере, продлившегося почти 15 лет, Оксана вернулась на экраны осенью 2023 года в новогодней комедии «Настоящий Дед Мороз», где её партнёром стал Вячеслав Гришечкин в роли Санты.
Весной 2024 года актриса выступила с сольным концертом «Юбилеи великих» в Музее Сергея Прокофьева, программа которого была посвящена выдающимся композиторам-классикам. А в сентябре того же года Оксана Фёдорова была удостоена почётного звания заслуженной артистки Российской Федерации за вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу.
19 декабря 2025 года она будет присутствовать на музыкально-поэтическом вечере в театре Вахтангова.