16 декабря 2025, 12:21

Оксана Федорова (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Оксана Федорова — одна из самых узнаваемых женщин российского телевидения. Победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», заслуженная артистка РФ, телеведущая и оперная певица. Для миллионов зрителей она прежде всего ассоциируется с программой «Спокойной ночи, малыши!». 17 декабря Федоровой исполняется 48 лет. О том, где она сейчас, что известно о ее личной жизни и романе с Николем Басковым — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Оксаны Федоровой: детство и семья Школьные годы и обучение в милицейском лицее Образование, научная карьера и служба в МВД Модельная карьера Оксаны Федоровой и путь к титулу «Мисс Вселенная» Работа на телевидении и «Спокойной ночи, малыши!» Музыкальная деятельность, книги и бизнес-проекты Личная жизнь Оксаны Федоровой: роман с Николаем Басковым Оксана Федорова сейчас: новая любовь

Биография Оксаны Федоровой: детство и семья

«По большому счету я — безотцовщина. Дедушка помогал и морально, и материально, но все равно основная нагрузка ложилась на маму», — вспоминала модель.

Оксана Федорова (фото: Instagram* / fedorovaoksana)

Школьные годы и обучение в милицейском лицее

«Я стала милиционером совершенно случайно. Началась реформа образования, школы становились то лицеями, то гимназиями. Вот и ту, в которой я училась, сделали милицейским правовым лицеем. Сначала я расстроилась и даже хотела уйти. Но мама, слава богу, меня отговорила», — вспоминала она.

Образование, научная карьера и служба в МВД

Оксана Федорова (фото: Instagram* / fedorovaoksana)

Модельная карьера Оксаны Федоровой и путь к титулу «Мисс Вселенная»

Работа на телевидении и «Спокойной ночи, малыши!»

Оксана Федорова и Дональд Трамп (фото: Instagram* / fedorovaoksana)

«Преподавать дальше стало невозможно. Студенты начали воспринимать меня как педагога из телевизора. Конечно, у нас была субординация, поскольку вуз все-таки милицейский, все в форме, но я чувствовала, что моя публичная деятельность мешает преподаванию», — делилась Федорова.

Музыкальная деятельность, книги и бизнес-проекты

Личная жизнь Оксаны Федоровой: роман с Николаем Басковым

«С Володей мы были вместе семь лет и остались в очень хороших отношениях. Для меня этот человек сыграл огромную роль в жизни. Я его очень ценю. Если есть идеальный мужчина на свете, то Володя близок к этому образу. Для меня он очень дорог. Но, наверное, период наших романтических отношений прошел», — рассуждала Оксана.

Оксана Федорова (фото: Instagram* / fedorovaoksana)

«Причин у нашего расставания было много. Одна из них в том, что мы по-разному представляли наше будущее. Оксане 33 года, естественно она уже мечтала родить детей, жить в законном браке, венчаться. А я пока к этому не готов. Никто из нас не хотел уступать в этом вопросе», — говорил певец.

Оксана Федорова сейчас: новая любовь