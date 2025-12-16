«Дикая дичь!»: Катя Гордон высмеяла Полину Диброву и её любовника
Катя Гордон раскритиковала первый публичный выход Дибровой с Романом Товстиком
Адвокат Екатерина Гордон прокомментировала в личном блоге появление Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком.
Накануне пара посетила званый ужин на Рублёвке. Диброва в серебристом платье позировала фотографам и заявила, что оправилась после развода и хочет родить дочь. Гордон назвала этот выход «дикой дичью».
«Рома, не туда вы идёте с пиаром, дикая дичь! Во-первых, Полина очень похожа в этом образе на Лену Товстик. Это в её традициях было выходить с пышной грудью в ярких нарядах, фотографироваться. Всё то же самое, Господи, когда это закончится? Вам нужен в команду кто-то, у кого есть вкус», — заявила адвокат.При этом Екатерина раскритиковала и Елену Товстик, посоветовав ей учиться публичным выступлениям. Гордон заявила, что все трое взрослых больше сосредоточены на личных переживаниях, чем на детях.