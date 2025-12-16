Суд рекомендовал покупательнице квартиры Долиной взыскать убытки с мошенников
Суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании с певицы убытков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Суд первой инстанции отметил, что деньги за квартиру были получены злоумышленниками в результате преступления, и Лурье имеет право предъявить им требования о возмещении соответствующих убытков.
Конфликт возник после того, как Лариса Долина через суд добилась возврата квартиры в центре Москвы, проданной ею за 112 миллионов рублей. Исполнительница заявила, что сделка была заключена под давлением мошенников, и все полученные от продажи средства переданы им. В результате покупатель квартиры, 34-летняя бизнесвумен Полина Лурье, потеряла жильё и не получила компенсацию.
