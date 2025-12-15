«Вылетел оттуда быстро»: Работа Михаила Кожухова в горячих точках, пост пресс-секретаря президента и сотрудничество с иноагентами
Тележурналист, чьё лицо помнят по культовой программе «В поисках приключений», прошёл путь от военкора в Афганистане до пресс-секретаря президента. 16 декабря Михаил Кожухов отмечает свой 69-й день рождения. Сегодня он создал новый образ — гида-антрепренёра для «клуба одиноких сердец», организуя эксклюзивные туры от Чукотки до Вены. О творческом становлении звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила КожуховаМихаил Кожухов родился 16 декабря 1956 года и окончил Московский государственный институт иностранных языков (ныне МГЛУ) в 1979 году. Журналистскую карьеру он начал в горячей точке. С 1985 по 1989 год Михаил Юрьевич работал военным корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане, за что позже был награждён орденом Красной Звезды. Этот опыт лёг в основу книги «Чужие звёзды над Кабулом».
После «Комсомолки» он трудился в газете «Известия», был обозревателем в Южной Америке и вёл «Международную панораму». В 1996 году пришёл на телевидение в телекомпанию ВИD, где стал соавтором и ведущим ток-шоу «Сделай шаг». Позже он вёл программы «В мире людей», «Старая квартира», «Русский пантеон. XX век» и «Наркотики. Хроника необъявленной войны».
Самый неожиданный поворот в его биографии случился на рубеже тысячелетий. В 1999-2000 годах Кожухов короткое время занимал пост пресс-секретаря Владимира Путина. Об этом периоде он позже отзывался с иронией в ток-шоу «Как всё начиналось»:
«Я благодарен судьбе, что вылетел оттуда так быстро».
Настоящая всенародная слава пришла к нему в 2002-2006 годах с проектом «В поисках приключений» на канале «Россия». Он стал лицом мечты о дальних странствиях для миллионов зрителей.
Новая реальность и жизнь как эксклюзивный турСегодня Михаил Кожухов — генеральный директор и лицо собственного бизнеса, который он основал в 2013 году. Его «Клуб путешествий Михаила Кожухова» организует свыше 250 туров и экскурсий в год для небольших групп (до 12 человек). Стоимость индивидуальной экскурсии начинается от 25 тысяч рублей, а тура — от 1,4 тысячи долларов. Проект позиционируется как антимассовый и интеллектуальный. Клуб также участвует в благотворительных проектах. Например, часть средств от туров в Армению направлялась в фонд «Созидание» на помощь тяжелобольным детям и талантливым подросткам из малообеспеченных семей.
Спорные партнёрства «клуба одиноких сердец»Уйдя с массового телевидения, Кожухов не ушёл из поля зрения общественности. Сам Михаил Юрьевич называет своих клиентов «клубом одиноких сердец» — это обеспеченные люди, уставшие от стандартного туризма и испытывающие «новое одиночество». Его клуб предлагает им эксклюзив за высокую цену: чай с правнучкой Габсбургов, китовую охоту на Чукотке или прогулки с писателем Евгением Водолазкиным. Критики видят в этом спекуляцию на чувствах.
В 2025 году разразился скандал, связанный с деятельностью «Клуба путешествий». Выяснилось, что в качестве приглашённой «души компании» — знаковой персоны, сопровождающей группу, — клуб привлекал Виктора Шендеровича**, признанного в России иностранным агентом. Русскоязычные гиды в Италии подняли международный скандал, обвиняя проект в нелегальной деятельности. Кожухову пришлось оправдываться, заявляя, что Шендерович** — не гид, а именно «душа клуба», которая «собирает людей», а лицензированных гидов нанимает его компания.