Расставание с Гицати, судьбоносная встреча и пластика: что известно о девушке репера Macan Марии Мотиной и как её обманули аферисты?

04 февраля 2026, 11:59

Macan и Мария Мотина (фото: Telegram @mariamotina)

Мария Мотина — модель, участница громкого телешоу и возлюбленная рэпера Макана. Ее имя все чаще всплывает в медиа, а биография обрастает слухами, противоречиями и деталями из прошлого. Кто она на самом деле и как пришла к нынешней популярности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Марии Мотиной и её семья Случай в парке, изменивший все «Невеста. Экстра любовь» и первое громкое расставание Отношения с рэпером Macan Невеста Macan и странные паузы До и после: пластика, о которой говорят все

Детство Марии Мотиной и её семья

«Если вы случайно когда-нибудь окажетесь на дне рождения или любом празднике, который мы будем отмечать совместно с моими родственниками, то вы точно услышите тысячи истории о том, каким ребенком я была в детстве. О том, как меня постоянно везде забывали, о том, что я была самой тихой в семье и самой спокойной и некапризной девочкой. Сейчас вроде все наоборот», – отмечала девушка.

Мария Мотина (фото: Telegram @mariamotina)

Случай в парке, изменивший все

«Время шло, скаутов становилось все больше, а агентства писали мне уже напрямую. Однажды в метро ко мне подошла женщина и сказала, что работает в модельном агентстве и что у нее для меня есть очень выгодные условия. Так я подписала свой первый контракт. Из обещаний ничего не было выполнено, и через полтора года сложных отношений я сбежала от этих людей», – вспоминала Мотина.

Мария Мотина (фото: Telegram @mariamotina)

«Невеста. Экстра любовь» и первое громкое расставание

Отношения с рэпером Macan

«Я хочу такую же любовь, как у родителей. Они с 15 или 18 лет вместе. Они очень сильно любят друг друга и прошли через многое», – говорила девушка.

«Не до конца разделяю политику девчонок современных. Я думаю, её можно назвать „здесь и сейчас“. Все же живут здесь и сейчас, в моменте. [...] Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, тут погуляла, тысяча отношений у тебя было».

Мария Мотина и Macan (фото: Telegram @mariamotina)

Невеста Macan и странные паузы

До и после: пластика, о которой говорят все