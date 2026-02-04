Расставание с Гицати, судьбоносная встреча и пластика: что известно о девушке репера Macan Марии Мотиной и как её обманули аферисты?
Мария Мотина — модель, участница громкого телешоу и возлюбленная рэпера Макана. Ее имя все чаще всплывает в медиа, а биография обрастает слухами, противоречиями и деталями из прошлого. Кто она на самом деле и как пришла к нынешней популярности — в материале «Радио 1».
Детство Марии Мотиной и её семья
Мария Мотина родилась в Москве, однако даже дата ее рождения остается предметом споров: одни источники называют 26 июня 2002 года, другие — 2003-й, а в ряде публикаций фигурирует и 17 февраля 2003 года. Известно одно — она появилась на свет в столице и стала третьим ребенком в семье Вячеслава и Екатерины Мотиных.
Отец занимался бизнесом в сфере здоровья и открыл магазин «Ультраспорт». Мать реализовалась в духовных практиках, став целительницей и космоэнергетом. Бабушка Марии — нутрициолог. В семье уже подрастали старший брат Кирилл и сестра Лера. Кирилл связал свою жизнь с IT, видеографией, монтажом и операторской работой. Валерия Мотина, появившаяся на свет 19 января 1995 года, получила премию «Одаренные дети России», окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, играла в театре и снималась в кино, а во время пандемии стала тренером-наставником.
С ранних лет Мария занималась вокалом и танцами, играла в театре «Экспромт», а также увлекалась легкой атлетикой. Несмотря на творческую среду, девочка росла тихой, спокойной и незаметной. В семье и среди знакомых до сих пор вспоминают, как Марию регулярно забывали — то в отеле на отдыхе, то на детской площадке.
«Если вы случайно когда-нибудь окажетесь на дне рождения или любом празднике, который мы будем отмечать совместно с моими родственниками, то вы точно услышите тысячи истории о том, каким ребенком я была в детстве. О том, как меня постоянно везде забывали, о том, что я была самой тихой в семье и самой спокойной и некапризной девочкой. Сейчас вроде все наоборот», – отмечала девушка.
Марии нередко говорили, что она похожа на героиню фильма «Лемони Сникет: 33 несчастья», а позже — на актрису Эмили Браунинг.
Случай в парке, изменивший все
С модельным бизнесом Мария Мотина столкнулась еще в детстве. Однажды в парке к ее маме подошла незнакомая женщина и предложила девочке поучаствовать в фотосессии. Сколько именно лет было Маше — неизвестно, но она была совсем юной. Мама дала согласие, и вскоре фотографии девочки появились в магазинах «Детский мир».
С возрастом предложения от модельных агентств стали поступать регулярно. В 13 лет Маша тайком от родителей отправилась на кастинг вместе со старшей сестрой, однако тогда контракт заключить не удалось. Родители в целом были против модельной карьеры в столь раннем возрасте.
Рост Марии Мотиной — 177 см, параметры соответствуют модельным стандартам: бюст — 83 см, талия — 59,5 см, бедра — 90 см, размер обуви — 39. Со временем агентства начали писать напрямую. Переломный момент случился, когда к девушке в метро подошла женщина и предложила «очень выгодные условия».
«Время шло, скаутов становилось все больше, а агентства писали мне уже напрямую. Однажды в метро ко мне подошла женщина и сказала, что работает в модельном агентстве и что у нее для меня есть очень выгодные условия. Так я подписала свой первый контракт. Из обещаний ничего не было выполнено, и через полтора года сложных отношений я сбежала от этих людей», – вспоминала Мотина.
После этого Мария подписала контракт с Vmodels, а затем начала сотрудничать с Lilas Model. Она участвовала в фотосессиях, рекламировала нижнее белье и одежду модных брендов, а также появлялась в клипах, в том числе у Мияги и Эндшпиля.
«Невеста. Экстра любовь» и первое громкое расставание
Весной 2024 года Мария Мотина стала участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ — аналога «Холостяка», где 26 девушек боролись за сердце Константина Гецати, потомка аланских магов, победителя «Битвы экстрасенсов» и наставника «Школы экстрасенсов».
С первой встречи Мария произвела впечатление: черное полупрозрачное платье, зеленые «кошачьи» глаза и энергетическая картина, созданная вместе с матерью. Именно ей Гецати первым вручил горящую свечу и пригласил на тет-а-тет.
Однако история закончилась быстро — Мария стала первой, с кем экстрасенс решил расстаться, объяснив это слишком юным возрастом участницы. Несмотря на это, зрители тепло приняли девушку, называли ее самой красивой участницей и требовали вернуть в проект.
Отношения с рэпером Macan
О своей личной жизни Мария Мотина предпочитает молчать. Долгое время ее социальные сети были заполнены исключительно собственными фотографиями — без намеков на отношения.
«Я хочу такую же любовь, как у родителей. Они с 15 или 18 лет вместе. Они очень сильно любят друг друга и прошли через многое», – говорила девушка.
После проекта ситуация изменилась. В июле 2024 года в соцсетях появились совместные снимки Марии с рэпером Macan (Андреем Косолаповым). Фото были опубликованы практически одновременно, без официальных комментариев, но с объятиями, улыбками и прогулками за руку. Один из снимков в сторис был подписан загадочными словами «Анапа 2008».
Интересно, что ранее рэпер резко высказывался о девушках, публикующих откровенные фото:
«Не до конца разделяю политику девчонок современных. Я думаю, её можно назвать „здесь и сейчас“. Все же живут здесь и сейчас, в моменте. [...] Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, тут погуляла, тысяча отношений у тебя было».
Тем не менее, привычка Марии публиковать горячие фото его не смутила. Пара вместе летала на Мальдивы, продолжая делиться совместными кадрами.
Невеста Macan и странные паузы
В марте 2025 года Андрей Косолапов официально подтвердил отношения с Марией Мотиной и назвал ее невестой прямо со сцены во время концерта. Летом модель неожиданно удалила все совместные фото и отписалась от артиста, однако уже осенью пара вновь начала публично демонстрировать чувства.
Поклонники также заметили изменения в стиле Марии: более закрытые образы, юбки ниже колена и менее откровенные наряды.
До и после: пластика, о которой говорят все
Фотографии Марии Мотиной стабильно собирают тысячи лайков, однако даже самые преданные фолловеры уверены — без вмешательства специалистов не обошлось. Сама модель слухи не подтверждает и не опровергает.
В Сети активно обсуждают изменения формы носа, скул, губ и груди. Врач-косметолог Анна Красота заявила, что ринопластика была выполнена деликатно и успешно, а также предположила эндоскопический лифтинг, коррекцию губ, работу с филлерами, ботулотоксином и регулярные инъекции гиалуроновой кислоты.
По словам специалиста, все изменения проводились плавно и качественно, поэтому заметить их может лишь профессионал. Именно эта комплексная работа и принесла Марии звание «девушки с космической внешностью».
Официальных подтверждений хирургических вмешательств по-прежнему нет, но обсуждения вокруг внешности Марии Мотиной продолжаются — так же активно, как и интерес к ее личной жизни.