Скандалы с Кафельниковой, наркотики и тайная свадьба с экстрасенсом Егоровой: где сейчас рэпер PHARAOH?
На него хотят быть похожими молодые рэп-исполнители, он задает темп, диктует моду и пишет тексты на злобу дня. Речь идет про бывшего участника Grindhouse и YungRussia и лидера творческого объединения Dead Dynasty Глеба Голубина, известного также под творческим псевдонимом Pharaon. О жизни и творчестве кумира молодежи читайте в материале «Радио 1».
Кто такой PHARAOH
Рэпер Pharaoh, известный также как Глеб Голубин, начал свой творческий путь в 2012 году и сразу же стал заметной фигурой в мире российского рэпа. Он делает треки в стиле, который можно назвать «облачным рэпом». Этот стиль отличается медленным темпом, плавным речитативом и текстами, полными философских размышлений и часто пронизанными грустью. Необычное исполнение в случае с Pharaoh сочетаются с вызывающими текстами про наркотики, деньги, девушек, секс, а также содержит обилие нецензурной лексики.
Биография PHARAOH
Глеб Голубин родился 30 января 1996 года в Москве. Мальчик до 13 лет профессионально занимался футболом, играл в школах «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». Оставив спорт, Глеб начал активно заниматься самообразованием и творчеством. Направление работы было выбрано на основе музыкальных предпочтений молодого артиста.
С детства он любил представителей хип-хоп культуры, а также восхищался творчеством Rammstein и Snoop Dogg. В 16 лет, после окончания школы, Голубин записал свою первую композицию под названием «Пустыня». Затем, получив одобрение родителей, он отправился в США для поисков себя.
За океаном Голубин начал увлекаться cloud-рэпом, познакомился с новинками рэп-направления и вернулся в Россию вдохновленным на создание уникального контента. Вернувшись в Москву, Голубин поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2017 году.
Личная жизнь PHARAOH
Алеся Кафельникова (Фото: Instagram*@kafelnikova_a)
Талантливый музыкант никогда не был обделен женским вниманием, однако долгое время предпочитал скрывать подробности своей личной жизни. Pharaoh приписывали романы со стилистом Натальей Мельниковой, а также солисткой группы Serebro Катей Кищук. Однако подробности этих отношений ярко не освещались СМИ, чего не скажешь о следующем романе Голубина с дочерью известного российского теннисиста Евгения Кафельникова.
Отношения Алеси Кафельниковой и Pharaoh завязались в 2017 году с переписки в соцсетях. Роман буквально сразу стал публичным и активно обсуждался широкой публикой. Новый избранник дочери пришелся не по душе Евгению Кафельникову, он выступал против этих отношений и считал музыканта, читающего матом тексты про наркотики, не самой лучшей парой для дочери.
В то же время ни для кого не было секретом, что Алеся активно употребляет запрещенные вещества и страдает анорексией на почве детских травм (в детстве отец разлучил девочку с матерью). Из-за скандалов с отцом Кафельникова переехала к Pharaoh. Спустя время девушка заскучала в отсутствии постоянно работающего музыканта.
«Три недели я жила в эйфории, наркотики мне были не нужны. Но потом праздник закончился. У Глеба были свои дела и работа. А у меня в тот момент — ничего: я перестала выходить в свет, от агентства предложений не было. И я сорвалась: мне захотелось наркотиков. Глеб сразу заметил, что я под кайфом, и попросил, чтобы это не повторялось», — цитирует Алесю издание Tatler.ru.
Алеся дала обещание, но не смогла его сдержать. Тогда Глеб попросил её собрать свои вещи.
Брак с Соней Егоровой
Соня Егорова (Фото: Instagram*@sonya_egorova)
После долгого затишья в 2022 году стало известно о романе Pharaoh с финалисткой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой. В начале 2023 года фанаты заметили на фотографиях обручальные кольца на пальцах влюблённых. Спустя полгода Глеб признался в тайной свадьбе с экстрасенсом.
Музыка PHARAOH
Pharaoh и Grindhouse экспериментировали с разными музыкальными стилями, включая рок с трип-тематикой. Это помогло им создавать уникальные треки и быстро завоевывать популярность. В 2014 году Глеб записал свой первый альбом «УАДЖЕТ». Тексты и мелодии привлекли внимание слушателей, сделав альбом одним из самых прослушиваемых. В том же году Глеб выпустил «PHLORA» и сингл «Champagne Squirt», что укрепило его позиции среди российских хип-хоп исполнителей.
В 2015 году молодые музыканты порадовали своих поклонников новыми успешными треками. Среди них — альбом «DOLOR» и сингл «Black Siemens». Эти работы помогли Глебу стать ещё более известным. В 2016 году вышел альбом «Фосфор», считающийся классикой российского хип-хопа.
В период с 2017 по 2020 год Глеб представил множество хитов, среди которых «Дико, например», «Pink Phloyd», «Blood Oceans», «На Луне», «Smart», «PHUNERAL», «Не по пути», «Правило» и «Boom Boom» в дуэте с Laboda.
С 2020 года карьера Pharaoh переживает новый виток успеха. За это время он выпустил такие треки, как «Million Dollar Depression», «Акид», «Халливуд Хоус», «PHILARMONIA», «PHREQUENCY», а также два последних альбома — «OMEGA» и «Цвет Золота».
Новый альбом «10:13»
Глеб Голубин (Фото: Instagram*@coldsiemens)
25 апреля 2025 года рэпер Pharaoh представил свой новый альбом под названием «10:13». В него вошли 20 треков, среди которых есть совместные песни с рэперами JEEMBO и Destroy Lonely. Новый альбом PHARAOH разнообразен по звучанию. В нём есть как агрессивные, так и лирические композиции. В результате этого создаётся ощущение, что хип-хоп-артист смешал разные эры своего творчества.
Глеб Голубин сейчас
В прошлом году рэпер купил квартиру в центре Москвы площадью 120 квадратных метров, где сейчас проживает с женой. Pharaon в последние годы сторонится публичности, поэтому не стремится показывать семейную жизнь в соцсетях. Глеб Голубин продолжает заниматься творчеством, писать новые треки и радовать поклонников. В 2025 году Pharaoh провел большой гастрольный тур по городам России.